E-Bikes sicher anketten: Abus zeigt erste Schlösser mit Fingerabdrucksensor

Die Eurobike 2024, die größte Fahrradmesse in Deutschland, ist gestartet und hat schon einige größere und kleinere Überraschungen bereitgehalten. Unter anderem hat Bosch die Automatik bei Kettenschaltungen eingeführt, Tarran hat ein nicht kippbares Lasten-E-Bike gezeigt und DJI ist unter die E-Bike-Motoren-Hersteller gegangen. Doch auch beim Zubehör tut sich einiges. Und einen kräftigen Satz in die Zukunft macht der Traditionshersteller Abus.

Abus führt Fingerabdruck-Schlösser ein

Abus hat auf der Eurobike nicht nur neue und immer stabilere mechanische Schlösser vorgestellt, sondern auch elektronische Fußfesseln für E-Bikes, Motorräder oder Drahtesel. Das Bordo One 6000A Fingerprint und das Yardo 7807F bilden die ersten Schlösser des Herstellers, die mit deinem Fingerabdruck entriegelt werden. Dabei ist das Yardo eher das Mittelklassemodell, während du beim Bordo noch einige Zusatzfunktionen bekommst.

Das Abus Yardo 780F kommt als Kettenschloss mit 7 mm Stärke zu dir. Die Kette ist wahlweise 85 oder 110 cm lang und mit einem Zinkgussschlosskörper ausgestattet. Der beinhaltet den Fingerabdrucksensor, dem du bis zu 20 Finger zuweisen kannst. Die ersten beiden gescannten Finger sind, so erklärt es Abus auf der Eurobike, die Administratoren-Finger und der Rest ohne besondere Rechte. Die Energie liefert apropos eine CR2-Batterie.

Beim Abschließen musst du deinen Finger nicht mehr benutzen, denn die Schlösser sind so konzipiert, dass sie sich beim Zusammenstecken selbst verriegeln. So richtig leichtgewichtig ist das Ganze nicht. Knapp 1.250 Gramm bringt das Kettenschloss auf die Waage. Ab dem vierten Quartal gibt es das Schloss für knapp 100 in der kurzen und für 10 Euro mehr in der langen Version zu kaufen.

Bordo One 6000A Fingerprint mit App-Anbindung

Noch etwas mehr kann das Bordo One 6000A Fingerprint. Das Faltschloss kommt auf einen Schließumfang von 120 cm und wiegt deftige 1.660 Gramm. Es öffnet sich neben dem Fingerabdruck auch mit der Abus One App und hat auch eine Alarmanlage integriert. Die Fingerabdrücke werden hier mithilfe der App eingegeben. Sie beschränken sich allerdings auf deren acht.

Abus Bordo One 6000A Fingerprint

Die 5 mm Stäbe besitzen eine weiche Ummantelung, um Lackschäden zu verhindern. Im Schloss sind hier auch Sensoren verbaut, die Erschütterungen erkennen und entsprechend einen Warnton aktivieren. Das System ist aber so intelligent, dass es unabsichtliche Rempler und echte Aufbruchversuche unterscheiden kann und entsprechend die Alarmintensität wählt. Das alles macht das Ganze recht wuchtig. Nicht nur in der Hand, sondern auch am Fahrrad – die Halterung ist im Lieferumfang enthalten – kann das Schloss nicht durch Eleganz überzeugen. Das ist auch nicht die Aufgabe, aber das Gewicht und die Maße lassen es wohl eher an einem kräftigen E-Bike gut aussehen, als an einem schlanken und auf Gewicht bedachten traditionellen Fahrrad.