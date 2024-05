Dieses 170-Euro-Handy schießt auf Platz 1 bei Amazon

Ob iPhone oder Samsung Galaxy S-Klasse: Teure Smartphones sind immer noch angesagt. Doch günstige Handys werden immer beliebter. Der Grund ist banal: Inzwischen sind günstige Modelle so gut, dass sie im Alltag fast allen Ansprüchen genügen. Ob bei WhatsApp chatten oder mit Google Maps navigieren, ob fotografieren oder surfen: Ein Handy für 170 Euro bietet aktuell ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und stürmt damit auf Platz 1 der Verkaufscharts bei Amazon. Und so gut ist das Smartphone wirklich.

Handy für 170 Euro: Wahnsinn, wie viel Technik man bekommt

Nachdem die iPhone-15-Modelle die Handy-Charts bei Amazon lange dominiert haben, ändert sich jetzt das Bild. Die Preis-Leistung-orientierten Handy-Nutzer kehren zurück und verhelfen einem günstigen Smartphone zu Platz 1 in Amazons Bestseller-Liste. Und so thront das Motorola Moto G54 auf dem Handy-Podest. Es kostet derzeit nur 170 Euro und bietet enorm viel Technik für das Geld.

Dazu gehören etwa das riesige 6,5-Zoll-Display mit 120 Hz, das in Full-HD+ auflöst und eine 50-Megapixel-Kamera. Der 5.000-mAh-Akku bietet eine enorm lange Laufzeit und der 256 GB große Speicher ist auf Wunsch per microSD-Karte erweiterbar. Neben Varianten in unterschiedlichen Blautönen ist das Handy auch in Minzgrün oder Indigoblau inklusive Rücken aus Kunstleder erhältlich. Amazon verlangt dafür aber nicht mehr, sondern ebenfalls knapp 170 Euro. Damit ist nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis Spitzenklasse, sondern auch das Preis-Qualitäts-Niveau enorm hoch.

170-Euro-Handy auf Platz 1 bei Amazon

Darauf muss man bei dem Smartphone verzichten

Während das Handy die meisten Anforderungen im Alltag problemlos meistert, musst du aber auf die eine oder andere Eigenschaft verzichten. So sollte dir das Smartphone besser nicht ins Wasser fallen, da es weder staub- noch wasserdicht ist. Zudem bietet das Motorola Moto G54 statt eines OLED einen TFT-Bildschirm. Ein Always-On-Display, das stets die Uhrzeit anzeigt, lässt sich damit nicht einschalten. Doch das hat wiederum den Vorteil, dass es Strom spart und der Akku länger durchhält. Zusammengefasst lässt sich sagen: Das Handy ist zu diesem Preis ein wahres Leistungsmonster und kaum jemand wird im Alltag etwas vermissen.

