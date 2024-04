Schluss mit hässlichen Gewichten: Dieses Fitnessstudio passt hinter deine Tür

Auf der Fitnessmesse Fibo in Köln zeigten die Hersteller wieder tonnenweise neue Kraftstationen, Trainingsgeräte und Co. Allen gemein ist die analoge Herangehensweise. Im Endeffekt trainiert man hier noch wie vor 50 Jahren. Doch es tut sich endlich etwas in der Branche. Zwei der Innovatoren sind Speediance und Akuis.

Speediance Gym Monster – Fitnessstudio ohne Gewichte

Das Speediance Gym Monster hat auf der Fibo in Köln seine Europapremiere gemeistert. Somit kannst du das smarte Fitnessstudio für zuhause jetzt auch hierzulande kaufen. Es besteht aus einem zentralen Block in dem zwei Elektromotoren den Widerstand der Kabelzüge erzeugen. Er kann bis auf 100 Kilogramm hochgeregelt werden und reicht somit auch für intensive Übungen wie Kniebeugen oder die Brustpresse.

Dazu gibt es einen einklappbaren Boden, auf dem du stehen oder liegen kannst, um die Übungen durchzuführen. Die Kabel kannst du dabei so einstellen, dass sie von unten oder von vorn gezogen werden können. Hierfür gibt es einen Aufbau, der auch das riesige Display hält. Das ist gut 21 Zoll groß und überzeugt im ersten Test mit einer scharfen Darstellung, der flexiblen Neigungseinstellung und einer präzisen Touchsensorik. Darüber kannst du dir aus hunderten Übungen deine Favoriten per Video erklären lassen. Mit einem kostenlosen Account kannst du zudem dein Training dokumentieren und dir deine Ergebnisse zusammenfassen lassen.

Speediance Gym Monster

Vier Modi für mehr Trainingsreize

Ein weiterer Top-Kniff sind die vier Modi, mit denen du den Widerstand in der Bewegung beeinflussen kannst. So kannst du den Widerstand konstant über die gesamte Bewegung halten, den exzentrischen oder den konzentrischen Bereich erhöhen oder eine „Spitze“ einbauen. Alle drei Sondermodi können beim ersten Ausprobieren überzeugen. So können auch erfahrene Sportler noch neue Trainingsreize setzen.

Doch nicht nur hier kann der Gym Monster überzeugen. Auch die Verarbeitung und die klugen Lösungen sind ein echter Mehrwert. So verstecken sich unter der Platte Rollen zum besseren Verstauen des Geräts. Und klappst du es ein, passt das Ganze auch locker in jede Wohnung. Die Platte könnte aber etwas länger sein, damit man gerade mit einer Hantelbank noch etwas variabler trainieren könnte.

Speediance Gym Monster

Ganz billig ist das Speediance Gym Monster nicht. Das Grundgerüst mit einigem nützlichem Zubehör gibt es ab 3.399 Euro. Willst du ein größeres Display mit dann 32 Zoll, eine klappbare Hantelbank und ein Rudergestell dazu, geht der Preis bis auf 4.600 Euro hoch.

Akuis Sintesi Gym – High-End-Lösung

Noch einen Schritt weiter geht der Hersteller Akuis. Das Prinzip des elektrischen Widerstands ist das gleiche, aber beim Sintesi Gym steckt die Technik in zwei langen Röhren, die du direkt an die Wand schrauben kannst oder sie an eine Bodenplatte montierst. Der Umbau ist dabei sehr einfach und kann auch während des Trainings erfolgen.

Akuis Sintesi Gym

Gesteuert wird dieser Heimtrainer ebenfalls per Software. Hier allerdings kommt ein nicht verbautes Tablet zum Einsatz, das im Lieferumfang beiliegt. Und auch hier gibt es Widerstands-Modi, die du per Touch einfach auf dein Training abstimmen kannst. In der Profi-Version gibt es neben den vier Standard-Modi, die wie beim Gym Monster funktionieren, noch Physiotherapie-Modi, die für den Endnutzer jedoch unnötig sind.

Sehr gut gelöst ist beim Sintesi Gym die Einstellung der Höhe der Kabelzüge. Denn hier fahren diese automatisch an die richtige Position und können zusätzlich als frei definiert werden. Dann bleiben sie nicht an einem Ort, sondern können sich in der Schiene frei bewegen.

Akuis Sintesi Gym

Der Preis des Sintesi Gym ist jedoch gesalzen. Die Grundversion schlägt schon ein 6.000 Euro großes Loch in den Geldbeutel. Mit ein bisschen Zubehör und der Bodenplatte ist man schnell im fünfstelligen Bereich.

Fibo 2024 zeigt Digitalisierung der Sportbranche

Auf der Fibo 2024 in Köln macht die Fitnessbranche einen großen Schritt in das smarte Zeitalter. Waren gerade Kraftsportler bisher auf analoge Trainings angewiesen, gibt es jetzt einige neue Ansätze. Gerade das Speediance Gym Monster zeigt, wie praktisch solche Gewichts-lose Lösungen sein können. Beim Akuis Sintesi Gym wird die Technik auf die Spitze getrieben, jedoch braucht es hier noch etwas, damit es auch für den Otto-Normalverbraucher leistbar sein wird.