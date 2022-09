Schnellere Handys: Qualcomm bringt Tempo in die Mittelklasse

Ziel von Qualcomm ist es, besonders stark nachgefragte Smartphones mit dem Snapdragon 4 Gen 1 und dem Snapdragon 6 Gen 1 auszustatten. Geräte für den Massenmarkt also. Auch solche, die für das mobile Gaming immer interessanter werden. Beide Prozessoren sind mit KI-Unterstützung ausgestattet und sollen auch für verbesserte Kameraleistungen sorgen können.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Immer weiter verbreitet werden in Zukunft Smartphones sein, deren Hauptkamera Fotos mit einer Auflösung von bis zu 200 Megapixeln aufnehmen kann. Und genau diese hohe Auflösungsstufe unterstützt auch der neue Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. In 5G-Netzen sind mit dem SoC über das integrierte Modem (Snapdragon X62) Downloads mit bis zu 2,9 Gbit/s möglich. Außerdem an Bord: Bluetooth 5.2 und NFC. Und zum ersten Mal in Qualcomms Mittelklasse auch Wi-Fi 6E.

Im Vergleich zum Vorgänger Snapdragon 695 5G verbessert Qualcomm die CPU-Geschwindigkeiten des neuen Top-SoC aus der 6er-Serie spürbar. Das Plus bei der CPU-Leistung soll bei bis zu 40 Prozent liegen, bei der GPU-Leistung wird eine Steigerung von bis zu 35 Prozent erreicht, verspricht der Hersteller. Verbaut sind vier Leistungskerne (Arm Cortex A78) mit bis zu 2,2 GHz Taktrate. Sie werden von vier weiteren Effizienzkernen (Arm Cortex A55) mit einem Maximaltakt von 1,8 GHz ausgestattet. Die Fertigung erfolgt im stromsparenden 4-nm-Prozess.

Qualcomm bringt neue Smartphone-Prozessoren auf den Markt.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

Zum ersten Mal in der 4er-Serie von Qualcomm wird ein Snapdragon-Prozessor im 6-nm-Prozess gefertigt. Zudem wird gegenüber der Vorgänger-Generation Snapdragon 480 5G die CPU-Leistung um bis zu 15 Prozent und die GPU-Leistung um bis zu 10 Prozent gesteigert. Fotoaufnahmen sollen über den integrierten Bildprozessor (Spectra Triple ISP) mit einer Auflösung von bis zu 108 Megapixeln gelingen, eine Multi-Frame-Rauschunterdrückung für besonders scharfe Bilder sorgen. Abstriche muss man aber bei WLAN-Verbindungen machen. Unterstützt wird nämlich nur Wi-Fi 5.

Selbstverständlich ist aber auch der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 mit einem 5G-Modem ausgestattet (Snapdragon X51). Es verspricht Download-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s; örtliche Verfügbarkeit vorausgesetzt. In LTE-Netzen sind bis zu 800 Mbit/s im Downstream möglich. Hinsichtlich des verbauten Prozessors wird der Snapdragon 4 Gen 1 auf acht Kernen basieren. Zwei Performance-Kerne (Arm Cortex A78) takten mit bis zu 2,0 GHz, sechs weitere Arm Cortex A55 Effizienz-Kerne mit bis zu 1,8 GHz.

Wann kommen die ersten Smartphones?

Kommerzielle Geräte auf Basis des Snapdragon 4 Gen 1 sollen schon im Laufe der kommenden Wochen erscheinen. Qualcomm hat eine Verfügbarkeit für das bereits laufende Quartal angekündigt. Etwas länger wird man noch auf Smartphones auf Basis des Snapdragon 6 Gen 1 warten müssen. Sie sollen im Laufe des ersten Quartals des kommenden Jahres in den Handel kommen.