Der E-Scooter-Anbieter Lime will sich als Lifestyle-Unternehmen etablieren. Das zeigt bereits dessen Online-Auftritt – mit Bildern zahlreicher glücklicher Kunden, emotionalen Video-Geschichten und motivierenden Slogans. Ausgehend von der Anzahl an Nutzern scheint die Strategie aufzugehen und auch die Durchschnittswertung in der Android-App ist von 2020 3,8 auf nun satte 4,7 von 5 Sternen angestiegen. Nichtdesdotrotz ist die Anzahl an verfügbaren Städten bei Lime-Scootern deutlich geringer als beim Konkurrenten Tier. In Deutschland sind es 24. Der Konkurrent Tier ist dagegen in 50 Städten vertreten.

E-Scooter von Lime: Alle Infos auf einen Blick

Bevor du losflitzen kannst, musst du dich zunächst bei Lime anmelden. Das geht relativ fix über die dazugehörige Android-App. Alles, was du dafür benötigst, ist eine Telefonnummer, ein Facebook-Konto oder eine E-Mail-Adresse. Im zweiten Schritt wirst du aufgefordert, eine Zahlungsart auszuwählen, wobei eine Kreditkarte, Google Pay und PayPal zur Auswahl stehen. Ist auch diese Hürde überwunden, bist du startklar – zumindest, wenn du das Glück haben solltest, in einer der unten stehenden Städte zu wohnen. Alles, was du in diesem Fall tun musst, ist in der App die elektronische Karte mit abgebildeten E-Rollern auszuwählen, sich zu diesem zu begeben und dessen QR-Code einzuscannen beziehungsweise sein Kennzeichen in die App einzutragen. Daraufhin wird der Elektroscooter freigeschaltet.

Lime-Scooter sind in den folgenden Städten verfügbar:

Berlin

Bonn

Braunschweig

Köln

Dortmund

Dresden

Düsseldorf

Essen

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Heidelberg

Hildesheim

Karlsruhe

Lübeck

Ludwigshafen am Rhein

Mainz

Mannheim

Mönchengladbach

München

Münster

Nürnberg

Stuttgart

Wiesbaden

Lime-Scooter: Das sind die Kosten

Wenn man auf der Lime-Website nach den Fahrtkosten sucht, findet man lediglich die Aussage, dass Preise und Sonderangebote je nach Ort und Zeit variieren können. Konkrete Zahlen nennt Lime nicht. Und wie alles in der Wirtschaft hat dies natürlich einen Grund. Denn das Ausleihen von Lime-Rollern ist deutlich teurer, als bei der Konkurrenz. Grundsätzlich besteht der Fahrtpreis aus einer Grundgebühr in Höhe von einem Euro und einem Minutenpreis. Und letzterer hat es in sich. So betragen die Kosten für E-Scooter in Berlin 0,20 Euro, während die E-Scooter in Hamburg sogar 0,25 Euro pro Minute kosten. Das sind dann auch die Ober- und Untergrenzen, allerdings können die Minutenpreise auch dazwischen liegen – wie beispielsweise die E-Scooter in Bonn mit ihren 0,23 Euro pro Minute.

Rechnet man die Kosten nun aus, ergibt sich ein Gesamtpreis von 13 bis 16 Euro für eine einstündige Tour. Bei Tier wären es hingegen 10 bis 12,40 Euro. Zur Einordnung: Bei allen Anbietern in Deutschland müsste man bei dieser Rechnung bestenfalls 10 Euro für die Miete der Elektroroller bezahlen. Die Obergrenze für die Vermietung wären 18 Euro. Allerdings geht es auch anders. Lime bietet Tages- und Monatspakete für aktivere Nutzer an – mit unterschiedlichen Konditionen. So kostet das Tagespaket 9,99 Euro und ist 24 Stunden lang gültig. Die einzelnen Fahrten sind allerdings auf 30 Minuten begrenzt. Im Monatspaket sind derweil je nach Wahl 5, 10 oder 25 Fahrten enthalten – für jeweils knapp 13, 20 und 40 Euro. Und als Ergänzung: Mit dem sogenannten Freischaltpaket (rund 3 Euro) muss man sieben Tage lang nicht auf die Freischaltgebühr achten.

Jetzt weiterlesen Stiftung Warentest: Fünf von sieben E-Scootern haben schwerwiegende Mängel

Verkehrsregeln für Elektroscooter

Jeder, der älter als 18 Jahre ist und über das nötige Kleingeld verfügt, kann einen Lime-Scooter mieten. Allerdings darf man nicht so fahren wie man mag, sondern man muss sich – wie bei allen anderen Verkehrsmitteln auch – an bestimmte Regeln halten. Für E-Scooter bedeutet dies, dass auf der einen Seite weder ein Helm noch ein Führerschein vorgeschrieben sind. Auf der anderen Seite dürfen die E-Roller nur auf Radwegen, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen genutzt werden. Sollten diese nicht vorhanden sein, darf man auch auf die Fahrbahn ausweichen; Gehwege sind allerdings so gut wie immer tabu. Und zu guter Letzt: Bei Lime, wie bei allen anderen Anbietern, darf sich zeitgleich nur eine Person auf dem Elektroroller befinden.