Sony-Kopfhörer versagen reihenweise: Das können Nutzer jetzt tun

Kopfhörer von Sony sind unheimlich beliebt. Die Modelle WF-1000XM4 und LinkBuds S gehören zu den aktuellen Bestsellern. Allein bei Amazon haben beide Kopfhörer über 18.000 Bewertungen. Doch nun fallen die Kopfhörer reihenweise aus. Und das ausgerechnet kurz nachdem die Garantie abgelaufen ist. Was ist da los? Und was sagt Sony dazu?

Sony, was ist los mit euren Kopfhörern?

Die Sony WF-1000XM4 kamen Mitte 2021 auf den Markt und kosteten satte 280 Euro. Im Test bei uns entpuppten sie sich als einst wohl beste In-Ear-Kopfhörer, die man kaufen konnte. Im Test zeigte sich auch: Eine achtstündige Musiksession mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung und etwa 50 Prozent Lautstärke überstehen die Sony-Kopfhörer problemlos. Erst nach weit über 9 Stunden war Schluss. Doch aktuell ist keine Rede mehr davon. Bei manchen Nutzern geben die Kopfhörer bereits nach einer viertel Stunde auf, obwohl sie vollgeladen in die Ohren wanderten. Von den gut 15.000 Bewertungen bei Amazon haben inzwischen über 1.500 eine 1-Stern-Bewertung.

Ähnlich ergeht es Nutzern der LinkBuds S. Diese Kopfhörer kamen Ende 2022 in den Handel und überraschten uns im Test ebenfalls. Für 190 Euro bekam man unglaublich guten Klang. Bis heute verkauft Sony das Modell etwa bei Amazon. Der Preis ist inzwischen auf 115 Euro gefallen. Doch empfehlen können wir die Kopfhörer heute nicht mehr. Der Grund: Auch bei diesem Modell sind die Akkus offenbar ziemlich schnell defekt. Noch ärgerlicher: Viele Nutzer schreiben in den Rezensionen bei Amazon, dass die Akkus der Sony LinkBuds S genau nach dem Erlöschen der Garantie den Geist aufgeben. Ein Nutzer sagt sogar: „Für mich sieht das nach geplanter Obsoleszenz aus.“

Die Akkus der Sony-Kopfhörer entleeren sich rapide

Ein Leser beschreibt uns, wie es zu dem Defekt bei seinen Sony LinkBuds S kam. „Das kam relativ plötzlich, von einem Tag zum anderen. Eigentlich zeigt die App an, dass die Kopfhörer voll geladen sind, doch nach 20 bis 40 Minuten gibt mein linker Stöpsel dann einfach den Geist auf. Manchmal kündige sich der Kopfhörer vorab mit einer Stimme an, dass er leer ist und manchmal ginge er einfach so aus. Das Zurücksetzen der Kopfhörer habe nichts gebracht, so unser Leser.

Was sagt Sony?

Das Akku-Problem ist nicht neu. Schaut man sich auf Seiten wie Reddit um, beschweren sich sowhol Nutzer der Sony LinkBuds S als auch jene, die die WF-1000XM4 nutzen über die miserablen Akkulaufzeiten. Während zu Beginn nach dem Kauf noch alles rosig aussah, halten die Akkus nach einem Jahr bei Weitem nicht mehr das ein, was Sony verspricht. Viele Nutzer lassen bei Amazon ihren Frust darüber raus und sind sauer. „Nach genau 2 Jahren ist der Akku auf einer Seite kaputt, nach 20 Minuten schaltet sich die Seite einfach aus, die andere Seite hat zu dem Zeitpunkt noch >70 % Akku“, lauter eine der unzähligen negativen Rezensionen. „Support hilft nicht und empfiehlt den Neukauf. Habe ich gemacht, aber kein Sony mehr.“ Bitter für den japanischen Hersteller, der eigentlich für hervorragende Qualität bekannt ist.

→ Die richtigen In-Ear-Kopfhörer finden: Diese 5 Dinge solltest du vor dem Kauf beachten

Auch wir konnten die Akku-Probleme bei den Sony WF-1000XM4 und den LinkBuds S nachvollziehen. Unsere Testgeräte geben im Handumdrehen den Geist auf. Nachdem wir die Kopfhörer vollgeladen aus dem Case genommen und Musik eingeschaltet haben, war nach etwa einer halben Stunde Schluss mit der Beschallung. Ein Zurücksetzen der Kopfhörer (zehnsekündiges Drücken und Halten der Touch-Flächen der Kopfhörer, während sie sich im Case befinden) brachte keine Lösung. Ein Update auf die neueste Software-Version half ebenso wenig.

→ Sony stellt Produktion ein: Das Ende war nur eine Frage der Zeit

Sony versucht auf einer Support-Seite mit einem Trick zu helfen. Mit dem Hinweis zum Schluss: „Wenn die Musikwiedergabe mit den oben genannten Einstellungen weniger als 3 Stunden dauert, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Sony Support Center. Das tun viele Nutzer, schildern aber oft, dass Sony ihnen nicht helfen oder nur eingeschränkt helfen konnte.

Was Nutzer jetzt tun können

Wir haben bei Sony nachgefragt, was das Problem ist und wieso es häufig mit dem Ende der Garantiezeit eintritt. Ein Sprecher teilt uns mit: „Ein Zusammenhang der Fälle und der Laufzeit der Garantie können wir ausschließen.“ Eine Erklärung, was das eigentliche Problem bei den Kopfhörern ist, gibt man uns nicht. Liegt es an den Akkus, die nach einer Zeit einfach ausfallen? Ist es ein Software-Update, das die Laufzeit extrem verkürzt hat? Oder etwas ganz anderes? Sony lässt tausende Kunden und Käufer im Regen stehen. Die Japaner erklären uns aber, was betroffene Nutzer tun können.

Auch die Sony LinkBuds S haben Akku-Probleme

„Selbstverständlich besteht während der Laufzeit der Garantie die Möglichkeit, den Kopfhörer kostenfrei an den Kundenservice von Sony zu senden“, so der Sony-Sprecher. Den Prozess können betroffene Nutzer online auf dieser Internetseite anstoßen. „Sofern ein Defekt festgestellt wird, werden die Kopfhörer innerhalb der Garantie ausgetauscht, dies gilt selbstverständlich auch für die LinkBuds S“, erklärt uns Sony. Wir fragten auch nach, was Nutzer nach dem Ablauf der Garantie tun können, doch diese Frage ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Akku-Problme bei Sony WF-1000XM4 und LinkBuds S: Batterie tauschen statt Kopfhörer-Neukauf?

Dass Akkus irgendwann einmal den Geist aufgeben, ist klar. Dass man sie heutzutage weder in Handys noch in Kopfhörern oder anderen technischen Geräten einfach so austauschen kann wie früher, ist ärgerlich. Wer aber ein wenig Geschick mitbringt, kann den Akku bei den Sony WF-1000XM4 als auch den LinkBuds S selbst tauschen. Anleitungen dazu gibt es beispielsweise bei YouTube. Dafür benötigt man – neben etwas Fingergeschick, zwei neue Batterien, die es beispielsweise bei Amazon im Set mit Werkzeug für rund 25 Euro gibt. Auch für die Sony LinkBuds S gibt es Austausch-Akkus. Wenn die Kopfhörer samt neuer Akkus dann erneut zwei Jahre durchhalten, ist der Preis gerechtfertigt.

Jetzt weiterlesen Gewöhnt sich das Gehör an schlechten Klang von Kopfhörern?