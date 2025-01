99 von 100: Das ist das beste Open-World Game aller Zeiten

Videospiele sind subjektiv. Was manche Gamer mögen, treibt andere in den Wahnsinn. Dennoch bieten Kritikerscores eine grobe Orientierung, die viel über die Qualität eines Spiels aussagt. Bei Metacritic bewerten sowohl Kritiker als auch Spieler die Games, was die Seite besonders aussagekräftig macht. Das beste Open-World Game aller Zeiten ist bereits vor vielen Jahren auf den Markt gekommen. Genauer gesagt ist es bereits am 23. November 1998 erschienen. Mittlerweile ist das Spiel zu einem zeitlosen Klassiker geworden, der noch heute begeistern kann.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda gehört bis heute zu den bekanntesten und beliebtesten Videospiel-Franchises überhaupt. Ocarina of Time war das erste Spiel der Reihe, das mit 3D Grafik aufwarten konnte. Dementsprechend groß war auch der Hype um das Spiel, welches bis heute fest in der Pop-Kultur verankert ist.

In Ocarina of Time tauchst du in das fiktive Königreich Hyrule ein. Als Link erwachst du von einem Albtraum und erfährst, dass Ganondorf vermutlich böse Absichten hat. Er begehrt das Triforce, ein göttliches Relikt, das sich in Hyrule befinden soll. Das Triforce steckt voller unendlicher Macht, weswegen es keinesfalls in die Hände von Ganondorf fallen darf. Link macht sich auf die Suche nach dem Triforce, während es Ganondorf gelingt, den König von Hyrule zu töten. Er möchte die Okarina der Zeit in seinen Besitz bringen, doch es gelingt Zelda, die Okarina vor Ganondorf zu retten. Jetzt liegt es an Link, Ganondorf aufzuhalten und das Triforce nicht in falsche Hände fallen zu lassen.

Das beste Open-World Spiel

Bei Metacritic wird The Legend of Zelda: Ocarina of Time als ein Open-World Action Game gelistet. In dieser Kategorie führt es mit atemberaubenden 99 von 100 möglichen Punkten die Liste an. Auch Spieler verliehen dem Spiel 9,1 von 10 möglichen Punkten. Das Spiel ist somit ein zertifizierter Klassiker, den jeder Gamer kennen sollte.

Dicht gefolgt wird Ocarina of Time von Grand Theft Auto IV, welches 98 von 100 Punkten erhielt. Des Weiteren teilt es sich das Podest mit einem weiteren The Legend of Zelda Game. Dabei handelt es sich um das moderne Breath of the Wild, welches grandiose 97 von 100 Punkten erhielt. Hier zeigt sich, dass die The Legend of Zelda-Reihe bis heute aktuell und wichtig bleibt.