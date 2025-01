Mario Kart 9: Veröffentlichung schon im März?

Mit Mario Kart 8 Deluxe ist Nintendo ein wahrer Hit gelungen. Das Spiel wurde erstmals 2017 veröffentlicht und gehört zu den meistverkauften Spielen überhaupt. Für die Nintendo Switch gehört das Spiel zu den wichtigsten Titeln, denn es ist und bleibt der Kaufgrund für zahlreiche Konsolen. Nach so langer Zeit stellen sich Spieler nun die Frage, wann sie mit der Veröffentlichung des nächsten Spiels rechnen können. Einem Gerücht zufolge könnte dieser Tag früher kommen als bislang angenommen.

Mario Kart 9 schon im März?

Mittlerweile sind sich Gamer und Industrie-Insider einig, dass die Veröffentlichung des neuen Mario Kart 9 mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 einhergeht. Vor der neuen Konsole solltest du also nicht mit einem neuen Spiel rechnen. Bislang ging man jedoch davon aus, dass die Konsole gemeinsam mit einem 3D Super Mario-Spiel an den Start geht. Einem neuen Gerücht zufolge hat sich daran allerdings etwas geändert und mittlerweile geht man davon aus, dass ein neues Mario Kart-Spiel gemeinsam mit der Konsole auf den Markt kommt.

Das wäre eine gute Entscheidung seitens Nintendo, denn die Veröffentlichung von Mario Kart 8 Deluxe ist schon jetzt fast acht Jahre her. Neue Super Mario-Spiele wurden hingegen regelmäßiger veröffentlicht. Tatsächlich ist Mario Kart 8 Deluxe das meistverkaufte Spiel für die gesamte Konsole. Ein Launch der neuen Konsole mit dem Nachfolger ergibt also durchaus Sinn.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wann die neue Konsole auf den Markt kommt, ist allerdings noch nicht bekannt. Laut dem Leaker Average Lucia Fanatic könnte es bereits am 3. März 2025 soweit sein. Damit wolle man wohl auf die Veröffentlichung der Nintendo Switch am 3. März 2017 Bezug nehmen. Folglich würde dann auch Mario Kart 9 am 3. März dieses Jahres auf den Markt kommen.

Wie realistisch ist die Veröffentlichung im März?

Obwohl sich Average Lucia Fanatic in den vergangenen Monaten einen guten Ruf aufgebaut hat, halten wir eine Veröffentlichung im März für eher unwahrscheinlich. Immerhin befinden wir uns bereits im Januar, und es sind noch keine offiziellen Informationen zur Konsole verkündet worden. Im Vergleich dazu wurde die Switch bereits im Oktober 2016 angekündigt.

Dass Nintendo also von der offiziellen Ankündigung bis zum Verkaufsstart nur 1,5 Monate vergehen lässt, erscheint unrealistisch. Immerhin ist es unglaublich wichtig, vor der Veröffentlichung eines neuen Produkts für ausreichend Aufregung und Vorfreude zu sorgen. Eine Veröffentlichung später im Jahr ist hingegen sehr wahrscheinlich.