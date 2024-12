PlayStation: Werden Spiele immer schlechter?

Vor kurzem feierte die PlayStation ihren 30ten Geburtstag. Am 3. Dezember 1994 veröffentlichte Sony die legendäre Konsole erstmals in Japan, der Rest der Welt musste sich noch ein Jahr lang gedulden. Mittlerweile sind tausende Spiele für die verschiedenen Generationen der Konsole auf den Markt gekommen. Laut Famitsu der ideale Zeitpunkt, Spieler zu ihren Lieblingsspielen zu befragen. Über 4.000 Gamer nahmen an der Umfrage teil und wählten die 30 besten Spiele für die Konsole.

Story über Grafik: Oldies dominieren

Angeführt wird die Liste der 30 besten Spiele für die PlayStation von Final Fantasy 7. Das Spiel erschien erstmals im Jahr 1997 für die erste Generation der Konsole. Es gilt bis heute als ein absoluter Klassiker und erhielt in diesem Jahr eine Neuauflage. Dabei handelt es sich um Final Fantasy 7 Rebirth, das Spieler überzeugte.

Den zweiten Platz auf der Liste belegt Monster Hunter Freedom Unite, welches in Japan als Monster Hunter Portable 2nd G bekannt ist. Das Spiel stammt aus dem Jahr 2008 und erschien auf der PSP. Auf dem dritten Platz landete Xenogears aus dem Jahr 1998, welches ebenfalls auf der ersten Generation der Konsole erschien.

Bereits in den Top 3 lässt sich ein interessanter Trend erkennen und dieser setzt sich auch im Rest der Liste fort. Mehr als die Hälfte der Spiele auf der Liste erschienen für die PlayStation 1. Die PlayStation 2 steuerte der Liste neun Spiele bei.

Bemerkenswert ist, dass kein einziges Spiel der PlayStation 5 es auf die Liste schaffte. Sind neue Spiele also schlechter als alte? Vermutlich nicht. Auch heutzutage veröffentlichen Entwickler noch zahlreiche Videospiele, die einen Platz auf der Liste verdient hätten. Oft betrachten wir alte Spiele jedoch mit einer gewissen Nostalgie, die sie nochmals besser scheinen lässt. Wer weiß, vielleicht finden wir in 10 Jahren auch Spiele für die PlayStation 5 auf der Liste wieder.

Top 30 Spiele für die PlayStation

Hier findest du eine Liste aller Spiele, die es auf die Liste der Top 30 Games für die PlayStation schafften:

Final Fantasy 7 Monster Hunter Portable 2nd G (Monster Hunter Freedom Unite) Xenogears Final Fantasy 10 Resident Evil Monster Hunter Portable 3rd G Metal Gear Solid Arc the Lad 2 Ridge Racer Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Time Final Fantasy 8 Monster Hunter: World Wild Arms Gran Turismo Final Fantasy 9 Suikoden 2 Final Fantasy 11 Metal Gear Solid 3: Snake Eater Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King Kingdom Hearts 2 Suikoden Shadow Hearts Dynasty Warriors Persona 4 Deko Demo Issho Yakuza Crash Bandicoot Tales of Eternia The Last of Us Ghost of Tsushima