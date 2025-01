Völlig unerwartet: Nintendo Switch 2 offiziell vorgestellt

In einem kurzen Video bei YouTube hat Nintendo die heiß erwartete Nintendo Switch 2 erstmals offiziell präsentiert. Viele Details offenbart das Video noch nicht, doch hier erfährst du alles, was wir bereits wissen. Das Beste an der ganzen Sache? Einige Gerüchte lassen sich schon jetzt bestätigen und die Nintendo Switch 2 birgt ein Feature, das Gamer-Herzen höher schlagen lässt.

Nintendo Switch 2: Dem Vorgänger treu

In ihrem Design bleibt die Nintendo Switch 2 dem Vorgänger weitestgehend treu. Nach wie vor verfügt die Konsole über zwei seitliche Controller, die sich abnehmen lassen. Gerade hier zeigen sich aber auch die Unterschiede zwischen den beiden Konsolen. Während die Controller zuvor in die Seiten der Konsole geschoben wurden, funktioniert das Anbringen jetzt scheinbar magnetisch. Insbesondere dann, wenn die Konsole über das Dock mit dem Fernseher verbunden ist, ist es so einfacher, die Controller zum Laden anzubringen.

Auch farblich unterscheiden sich die beiden Generationen der Konsole bei den Controllern. Die Nintendo Switch 2 ist dezenter und verzichtet auf viel Farbe. Stattdessen sind die Controller, wie der Rest der Konsole, schlicht und schwarz gehalten. Ein blauer und ein roter Ring an den Joysticks bringen die bekannten Farben aber dennoch zurück ins Spiel.

Mit den Controllern enden jedoch auch die offensichtlichen Unterschiede zwischen den beiden Konsolen. Bis auf die abgerundeten Ecken am Dock sind sie sich sehr ähnlich. Eine gute Nachricht für Gamer, denn so musst du dich nicht an ein neues Tastenlayout gewöhnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das beste Feature: Rückwärts-Kompatibilität

Nintendo hat einen guten Grund für das Beibehalten des bekannten Tastenlayouts. Denn die Nintendo Switch 2 verfügt offiziell über Backwards-Compatability. Das bedeutet, dass du auf der neuen Konsole auch Spiele spielen kannst, die für den Vorgänger gemacht wurden. In einer offiziellen Pressemitteilung merkt Nintendo allerdings an, dass einzelne Spiele eventuell nicht vollständig kompatibel sein könnten. Vermutlich sind von diesem Problem jedoch nur wenige Spiele betroffen.

Der Trailer zeigt außerdem ein erstes neues Spiel für die Nintendo Switch 2. Dabei handelt es sich um ein brandneues Mario Kart. Vor wenigen Tagen spekulierten wir bereits, dass ein neues Mario Kart mit der Konsole veröffentlicht werden könnte. Dieses Gerücht scheint sich jetzt bestätigt zu haben. Genaue Details zum neuen Mario Kart gibt der Trailer aber nicht bekannt.

Ein neues Mario Kart auf der Nintendo Switch 2.

Wann gibt es mehr Informationen?

Nintendo hat bereits bekannt gegeben, dass die Nintendo Switch 2 noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Wir wissen aber, wann weitere Informationen zur Konsole kommen. Am 2. April findet ein Nintendo Direct statt, das sich voll um die neue Konsole dreht.

Wer die neue Konsole vor allen anderen ausprobieren möchte, der kann sich obendrein Tickets für eines der Nintendo Switch 2-Experience Events sichern. In Europa finden die Events im April und Mai statt. In Berlin hast du die Chance, die neue Konsole vom 25. bis 27. April auszuprobieren. Beachte jedoch, dass die Anzahl der Tickets vermutlich stark limitiert ist.