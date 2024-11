Nintendo Switch 2: Bestes Feature überhaupt offiziell bestätigt

Viele Spieler freuen sich schon seit Jahren auf die Nintendo Switch 2. Bei einem geschäftlichen Meeting hat Nintendo jetzt neue Informationen zur Konsole bekannt gegeben und ein Gerücht offiziell bestätigt. Zu den Informationen gehört beispielsweise auch das geplante Ankündigungsfenster der Switch 2.

Ankündigung bis März 2025

Während des Treffens bestätigte Nintendo einmal mehr, dass man die Konsole innerhalb des laufenden Fiskaljahres bekannt geben wolle. Das läuft noch bis zum 31. März 2025. Vermutlich kannst du also in der Zeit von Januar bis März mit einer offiziellen Ankündigung der Konsole rechnen, bei der erstmals konkrete Informationen bekannt gegeben werden.

Wir gehen davon aus, dass eine Ankündigung in der Zeit nach Weihnachten am wahrscheinlichsten ist. Das liegt daran, dass Nintendo vermutlich noch vom Weihnachtsgeschäft der Nintendo Switch profitieren möchte. In diesem Fiskaljahr solltest du jedoch nur mit der Ankündigung rechnen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Switch 2 bis März 2025 in den Verkauf geht.

Switch 2: Bestes Feature bestätigt

Ein Feature, über das lange Zeit spekuliert wurde, ist offiziell bestätigt worden. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die es dir erlaubt Spiele, die ursprünglich für die Nintendo Switch entwickelt wurden, auch auf der Switch 2 zu spielen. Für Nintendo und auch für Spieler hat das viele Vorteile.

So kannst du schon zur Veröffentlichung der neuen Konsole zahlreiche Spiele spielen und musst nicht erst auf neue Titel warten. Des Weiteren gibt es einige Spiele, die auf der Nintendo Switch 2 besser laufen könnten, als sie es aktuell auf der Switch tun. Dazu gehören beispielsweise Pokémon Purpur und Karmesin. Die beiden Spiele sind schlichtweg zu komplex für die alte Konsole und haben hier mit Performance-Problemen zu kämpfen. Auf der Nintendo Switch 2 könnte sich das Spiel dementsprechend deutlich besser spielen lassen.