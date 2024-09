„Mehr Leistung. Mehr Volumen. Aufgeräumt.“ Mit diesen drei Attributen bewirbt Vodafone die neuen Tarife. Und tatsächlich ist die Struktur der neuen Handytarife einfacher und du bekommst mehr Leistung für dein Geld. Allerdings erst ab 26. September, denn erst dann werden die neuen Mobilfunktarife gültig. Schluss machen will man mit komplizierten Promotion-Aktionen, bei denen du zusätzliches Datenvolumen erhältst, wenn du in einem bestimmten Zeitraum abschließt. Stattdessen bekommst du von Hause aus mehr Daten. Vodafone-Deutschland-Chef de Groot hatte erst vergangene Woche angekündigt, die Vodafone-Tarife radikal vereinfachen zu wollen.

In fast allen Tarifvarianten verdoppelt sich das Datenvolumen gegenüber den bisherigen Tarifen – zumindest gegenüber den bisherigen Listenpreisen und -Angeboten. Die Preise bleiben dabei gleich. Vereinfacht hat Vodafone auch den Datenbonus in der GigaKombi. Bei dem Vorteilsangebot, das Festnetzanschluss und Mobilfunktarif kombiniert, gibt es unbegrenztes Mobilfunk-Datenvolumen ab 39,99 Euro, wenn du gleichzeitig Vodafone-Festnetzkunde bist. Und bist zu unter 28 Jahre, dann zahlst du immer 10 Euro weniger bei den normalen Tarifen, bekommst aber doppeltes Datenvolumen.

Die Tarife haben sich in ihrer Grundstruktur nicht verändert. Es gibt weiterhin die GigaMobil-„Kleidergrößen“ XS bis XL, alle Tarife beinhalten eine SMS- und Sprachflatrate innerhalb Deutschland und nutzen LTE sowie 5G. Außerdem beinhalten alle Tarife das GigaDepot: Datenvolumen, dass du nicht aufgebraucht hast, nimmst du automatisch in den nächsten Monat mit. Erst mit Ablauf dieses Monats verfällt es. Bei den GigaMobil-Tarifen markiert GigaMobil XS mit nunmehr 7 Gigabyte Datenvolumen für 29,99 Euro pro Monat den Einstieg. Es folgen die Tarifvarianten S mit 25 Gigabyte (39,99 Euro), M mit 50 Gigabyte (49,99 Euro) und L mit 280 Gigabyte (59,99 Euro). Den leistungsstärksten Tarif bildet weiterhin GigaMobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen für monatlich 79,99 Euro. Ob es weiterhin Promotion-Preise gibt, bei denen die ersten Monate für Neukunden rabattiert sind, ist unklar.

Bist du gleichzeitig Festnetzkunde bei Vodafone, so zahlst du wie oben erwähnt jeweils 10 Euro weniger, ab GigaMobil M (dann für 39,99 Euro) bekommst du in diesem Fall eine Flatrate für Daten, sonst verdoppelt sich das genannte Volumen nur.

Die neuen Vodafone-Tarife im Überblick

Stand: 09. September 2024 GigaMobil XS GigaMobil S GigaMobil M GigaMobil L GigaMobil XL monatliche

Grundgebühr regulär 29,99 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro 59,99 Euro 79,99 Euro Datenvolumen 7 GB 25 GB 50 GB 280 GB unlimitiert Anrufe & SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Anschlusspreis 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Extras GigaDepot GigaDepot GigaDepot GigaDepot GigaKombi 10 Euro Rabatt

doppeltes Datenvolumen

10 Euro Rabatt

Datenflatrate 10 Euro Rabatt Buchen ab 26. September

Bei den GigaMobil Young Tarifen verdoppelt sich das Datenvolumen im Vergleich zu den regulären GigaMobil-Tarifen bei den Tarifen XS bis M, danach bleibt es mit 280 GB bzw. Flatrate unverändert. Auch hier gibt es die Möglichkeit, den GigaKombi-Rabatt anzuwenden. Den Preisrabatt gibt es aber erst ab GigaMobil Young S, das unlimitierte Datenvolumen erst ab Young L.

In allen Tarifvarianten beträgt die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Eine Flex-Variante, wie sie die Telekom anbieten, will man bei Vodafone zwar prüfen, wie es auf Nachfrage heißt, buchbar ist sie aber aktuell nicht. Ist das Datenvolumen aufgebraucht, reduziert sich die Surfgeschwindigkeit in allen Tarifvarianten auf 64 KBit/s. Das ist zwar doppelt so viel wie in den bisherigen Tarifen, wirklich nutzbar sein dürfte das aber allerhöchstens für WhatsApp-Nachrichten ohne Bilder. Für Bestandskunden gilt: Wer die neuen Tarife nutzen will, muss sich beim Kundenservice melden. Eine Umstellung sei möglich, aber mit einem Neustart der Vertragslaufzeit verbunden, heißt es.

Radikaler Umbau der Tarife bleibt aus

Unterm Strich bleiben Vodafone-Tarife stehen, die ihren Vorgängern sehr ähnlich sind. Sie sind aber klarer strukturiert und bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Wirklich attraktiv sind sie aber nur, wenn du auch einen Vodafone-Festnetztarif hast und von der Gigakombi profitieren kannst. Denn 50 GB für knapp 40 Euro ist kein Preis, der am Markt bestehen kann, schaut man sich nur diese beiden Parameter an.