Die Änderung betrifft die Roaming-Konditionen von Congstar. Dabei geht es um ein Land, das immer wieder für hohe Rechnungen sorgt, wenn man bewusst oder aus Versehen eines der Handynetze in diesem Land nutzt: die Schweiz. Gerade Urlauber der Bodensee-Region dürften das versehentliche Einbuchen des eigenen Handys in der Schweiz kennen. Dem Vorgang folgt meist eine hohe Rechnung. Denn: Die Schweiz liegt zwar mitten in Europa, ist aber nicht in der EU und unterliegt auch nicht der EU-Roaming-Verordnung. Nur Kunden der Deutschen Telekom waren bisher vor einer Kostenfalle geschützt: Die Telekom behandelt die Schweiz schon seit Jahren tariflich wie ein EU-Land, während andere Anbieter kräftig abkassieren.

congstar: Schweiz-Roaming in aktueller Tarifgeneration inklusive

Auch der Telekom-Discounter Congstar gehörte bisher zu den Anbietern, die sich die Nutzung des Internets und das Telefonieren bezahlen ließen. Doch das ändert sich jetzt, wie der Anbieter seinen Kunden auf Nachfrage mitteilte. Denn eine aktive Kommunikation erfolgte bisher nicht. Grund dieser stillen Tarif-Änderung: Es sind noch nicht alle Kunden, die diese positive Änderung betrifft, umgestellt. Auch langfristig werden nicht alle Congstar-Kunden davon profitieren.

Wie Mitarbeiter des Discounters im unternehmenseigenen Hilfeforum verrieten, betrifft die Änderung ausschließlich jene Kunden, die einen Vertrag der aktuellen Tarifgeneration nutzen. Das sind jene Kunden, die ihren Tarif seit Februar 2025 gebucht haben. Bei diesen ist die Nutzung von 5G ohne Aufpreis inkludiert. Allerdings läuft hier noch die Umstellung. Nur Neukunden, die einen Congstar-Allnet-Flat-Tarif ab dem 27. Mai gebucht haben, sind bereits gesichert auf das kostenlose Schweiz-Roaming eingestellt. Die Umstellung der berechtigten Bestandskunden werde noch bis Ende Juni dauern, dann werde man den Schritt auch entsprechend kommunizieren. „Die Anpassung des Roamingrechners, der Preislisten und der entsprechenden Produktinformationsblätter erfolgt nach der Migration der Bestandskunden voraussichtlich Ende Juni. Wir können vorher rechtlich keine Anpassung vornehmen“, so Congstar.

Die schlechte Nachricht: Bestandskunden in älteren Tarifen behalten das kostenpflichtige, teure Schweiz-Roaming. Diese können aber auf Wunsch in einen aktuellen Tarif wechseln.