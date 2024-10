Für 33 Länder gibt es ab sofort neue Roaming-Tarife, wenn du deinen Handytarif bei O2 gebucht hast. Mit dem neuen Optionstarif O2 Roaming Plus Word bietet O2 an, dass du dir 2 GB Datentraffic für einmalig 9,99 Euro buchen kannst. Es richtet sich aber nur an all jene, die ihren Urlaub außerhalb der EU verbringen. Das ist insofern logisch, als dass innerhalb der EU bzw. des EWR-Gebietes ohnehin die EU-Verordnung gilt, wonach in der Regel dein deutscher Handytarif ohne Änderungen auch im Ausland nutzbar ist.

Roaming-Option: 10 Euro statt 2.000 Euro Kosten

Sobald du die EU aber verlässt, wird die Handynutzung bei nahezu allen Anbieter extrem teuer. O2 selbst schreibt, dass ohne einen eigens gebuchten Roaming-Tarif je nach Land Kosten von 99 Cent bis 1,49 Euro anfallen – pro Megabyte! Bei 2 GB Datennutzung wärst du so theoretisch 2.000 Euro Extrakosten los. Beim „O2 Roaming Plus World“-Paket kostet ein Megabyte bei voller Ausnutzung des Paketes hingegen weniger als einen halben Cent. Offen bleibt die Frage, warum die Nutzung ohne eine eigens gebuchte Option so extrem teuer sein muss, wenn es offenbar auch anders geht und die zwischen den ausländischen Netzbetreibern und O2 vereinbarten Konditionen deutlich günstigere Tarife zulassen.

Der Preis von 9,99 Euro je 30 Tage gilt nur über den Herbst und Winter. Ab 4. März 2025 berechnet O2 dann 14,99 Euro. Buchen kannst du die Option mit den Tarifen O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free. Gültig ist er in Albanien, Argentinien, Australien, Bangladesch, Bolivien, Bosnien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesien, Kanada, Kolumbien, Mexico, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Serbien, Singapur, Thailand, Türkei, Ukraine, Uruguay, USA und Venezuela.

Was du als O2-Kunden auch in anderen Ländern für Optionen buchen kannst und welche Tarife gelten, haben wir dir in unserem Roaming-Ratgeber für O2 zusammengestellt.