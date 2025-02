Telekom: Roaming auch außerhalb der EU teilweise kostenlos

Schon seit Längerem setzt die Telekom bei ihren Vertragskunden beim Roaming auf die sogenannten Travel & Surf Datenpässe. Bei ihnen buchst du ein bestimmtes Datenkontingent für eine vorher festgelegte Zeit. Dadurch und durch das Reiseland bestimmt sich der Preis dieser Surf-Option. Hier gibt es für dich als Telekom-Kunde nun deutliche Verbesserungen. Denn die neuen Pässe für Privatkunden bieten durchgängig mehr Datenvolumen.

Telekom-Roaming: 100 GB für 50 Euro in den USA

So steht für Roaming außerhalb der EU ab sofort in den Einstiegspässen (2-DayPass) immer mindestens 1 Gigabyte Datenvolumen ab 5,95 Euro zur Verfügung. Der 4 WeekPass enthält bei unverändert 49,95 Euro in der Ländergruppe 2 nun 20 GB Datenvolumen. Bisher waren es 8 GB. Und in der Ländergruppe 3 (außerhalb von Europa und Nordamerika) sind es nun 14 GB statt 5 GB. Das entspricht nahezu einer Verdreifachung des Datenvolumens – und das ohne Mehrkosten. 5G Roaming ist in mehr als 90 Ländern mit mehr als 200 Partnernetzen möglich.

Die Telekom bietet dir für einige Länder auch spezielle Länderpässe fürs Roaming an. Auch hier gibt es Verbesserungen. So bekommst du bei Buchung des 4-WeekPass USA für unverändert 49,95 Euro satte 100 GB Datenvolumen statt 36 GB. Damit verdreifacht sich das bisherige Datenvolumen ebenfalls nahezu und du bist bei deinem USA-Trip online, sofern das Netz verfügbar ist. Der WeekPass wird zum 2 WeekPass. Für 29,95 Euro gibt es nun 40 GB statt bisher 14 GB Datenvolumen. Ein attraktives Reiseziel ist auch die Türkei, sei es für den Urlaub oder den Heimatbesuch. Für zwei Wochen Datennutzung bietet die Telekom für 29,95 Euro den neuen 2 WeekPass mit 20 GB Datenvolumen an. Und wer gleich für vier Wochen in die Türkei reist, erhält für 49,95 Euro mit dem 4 WeekPass 50 GB statt 30 GB. Die speziellen Länderpässe können für 28 Länder weltweit gebucht werden.

DayFlats für einige Länder möglich

Für diejenigen, die am Tag auch mal ein wenig mehr Datentraffic benötigen, gibt es die DayFlat unlimited. Das unbegrenzte Surfvergnügen gibt es in den USA und Kanada ab sofort für nur noch 9,95 Euro und damit mehr als 30 Prozent günstiger. Auch in der Türkei und in Thailand lässt sich jetzt die DayFlat unlimited der Telekom buchen. Einem entspannten Urlaub steht also nichts mehr im Wege. Die neuen Travel & Surf Pässe und speziellen Länderpässe lassen sich jetzt schon einen Monat im Voraus auf pass.telekom.de reservieren. Dafür musst du nur im Mobilfunknetz eingebucht sein. Per WLAN funktioniert die Buchung nicht. Beim Einbuchen des Smartphones in das Mobilfunknetz des Reiselandes wird der reservierte Pass automatisch aktiviert. Aber natürlich lassen sie sich auch erst in dem jeweiligen Land unter pass.telekom.de buchen. Die Nutzung der Seite ist stets kostenlos – auch im Roaming. Sobald das gebuchte Inklusivvolumen verbraucht ist, unterbricht die Telekom die Verbindung, bis ein neuer Datenpass gebucht wird. Unerwartete Kosten im Datenroaming sind damit ausgeschlossen.

Eine besondere Aktion gibt es für alle, die nur kurze Städtetrips ins Nicht-EU-Ausland machen. So erhalten die Kundinnen und Kunden unter dem Herz-Symbol in der MeinMagenta App in allen Tarifen einen kostenlosen Welcome Pass für 1 GB Datenvolumen. Diese Magenta Moments-Aktion ermöglicht dir, in vielen Ländern der Welt bis zu vier Tage lang online zu sein. Denn jeder der beiden Pässe ist 48 Stunden gültig. Der Welcome Pass lässt sich bis zu zwei Mal im Jahr bei Magenta Moments reservieren. Die Aktivierung erfolgt automatisch beim Einbuchen in ein Mobilfunknetz der Ländergruppen 2 und 3.