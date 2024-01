congstar streicht nervige Gebühr und senkt Roaming-Kosten

Schon seit einigen Wochen hat congstar für seine Neukunden eine Winteraktion im Angebot. Ab sofort und noch bis zum 25. Januar verbessert man diese noch einmal, indem eine nervige Kostennote für Neukunden wegfällt. Denn normalerweise musst du für einen neuen Vertrag erst einmal eine Bereitstellungsgebühr von bis zu 35 Euro zahlen. Diese fällt jetzt weg.

Bis zu 35 Euro Ersparnis für Neukunden

Im Rahmen der Winteraktion bekommst du jetzt den Tarif congstar Allnet Flat L mit 32 GB Datenvolumen, wenn du diesen online buchst. Surfen kannst du im Telekom-LTE-Netz mit bis zu 50 Mbit/s. Eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze ist ebenso wie das EU-Roaming enthalten. Weiterer Bonus: Bei einer Onlinebuchung erhöht sich dein Datenvolumen jährlich um 5 GB. Die Kosten liegen bei 27 Euro monatlich.

Mit 22 Euro monatlich etwas günstiger ist der Tarif congstar Allnet Flat M. Hier bekommst du 22 GB Datenvolumen, die weiteren Konditionen entsprechen der L-Variante. Noch einmal eine Nummer kleiner ist congstar Allnet Flat S Extra mit 10 GB Datenvolumen. Hier bekommst du jährlich 1 GB extra hinzu, die Kosten liegen bei 17 Euro monatlich. Im Vergleich zur M-Variante ist das am Ende des Tages nicht wirklich attraktiv.

Zusätzlich profitierst du bei Buchungen bis zum Ende der Winteraktion am 25. Januar 2024 auch bei den congstar Homespot Tarifen von mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Beispielsweise gibt es beim beim congstar Homespot 200 jetzt 250 GB statt 200 GB Datenvolumen für 40 Euro im Monat. Der congstar Homespot ist eine DSL-Alternative auf Mobilfunkbasis (LTE) und ermöglicht das Surfen mit bis zu 50 Mbit/s an einem festen Ort. Das Angebot gilt sowohl für die monatlich kündbaren Flex-Varianten als auch für die Laufzeit-Varianten.

Neue Roaming-Preise für Nicht-EU-Länder

Ebenfalls neu sind die Kosten für Roaming im Nicht-EU-Ausland. Hier hat congstar neue Datenpässe vorgestellt, die auch für Bestandskunden gelten. Sie sind sowohl für Postpaid- als auch für Prepaid-Tarife verfügbar und gelten mit ihren Konditionen auch für Penny Mobil und ja! mobil. Du kannst nun nun in Ländern wie den USA, Türkei, Ägypten, aber auch in Südafrika und Madagaskar mit den Länderpässen mehr Datenvolumen bekommen. Wichtig: Die Länderpässe sind jeweils nur bei Aufenthalt in dem entsprechenden Land buchbar und gelten auch nur dort.

Verfügbar sind die Länderpässe für insgesamt 48 Länder. Sie lösen in diesen Ländern den bisherigen WeekPass L und den 4-WeekPass XL ab. Einige Beispiele zu den neuen Kosten: In den USA kostet der DayPass M mit 250 MB 5 Euro. Einen Wochenpass mit dem Namen WeekPass M bekommst du für 16 Euro. Er beinhaltet jedoch nur 1 GB, der WeekPass L mit 14 GB kostet 30 Euro. Ein 4-Week-Pass XL mit 36 GB ist für 50 Euro erhältlich.

In anderen Ländern zahlst du die gleichen Preise, bekommt aber teils deutlich weniger Datenvolumen. So sind in exotischeren Ländern im DayPass M nur 125 MB statt 1.000 MB enthalten. Mit dem WeekPass M bekommen die Kunden 500 MB, mit dem WeekPass L sind es 6 GB und mit dem 4-WeekPass XL stehen 12 GB Datenvolumen zur Verfügung.