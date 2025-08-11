Das passiert, wenn man im Flugzeug während des Flugs die Tür öffnet

Ob „Passagier 57“ mit Wesley Snipes, „Flightplan“ mit Jodie Foster oder „Non-Stop“ mit Liam Nesson in der Hauptrolle: Filme, die in Flugzeugen spielen, gibt es zuhauf. Und immer wieder öffnet irgendjemand während des Flugs einfach die Tür einer Passagiermaschine. Dabei dürfe jeder, der schon mal in den Urlaub geflogen ist, sich gefragt haben, ob es überhaupt möglich ist, die Tür des Flugzeugs während des Flugs zu öffnen. Und was passiert eigentlich, wenn es einem gelingt?

Mann öffnet Tür im Flugzeug

Die Bilder sorgten im Mai 2032 für Aufsehen und gingen um die Welt. Für die Passagiere eines Asiana-Airlines-Flugs war es ein Schockmoment. Denn: Im Landeanflug öffnete ein Mann noch in der Luft den Notausgang. In einem Video ist zu sehen, wie der Wind durch die Kabine bläst. Alle 194 Passagiere haben überlebt und die Maschine konnte, wie geplant, landen.

Anschließend wurde der 33-Jährige festgenommen. Die südkoreanische Polizei teilte mit: Der Mann sei psychisch angeschlagen gewesen und habe ein Gefühl des Erstickens verspürt. Deshalb wollte er schnell aus dem Flugzeug aussteigen. Doch wie ist es möglich, dass man die Tür eines Flugzeugs während eines Flugs einfach öffnen kann?

Kann man so einfach eine Tür während des Flugs öffnen?

Befragt man Experten und schaut sich auf Internetseiten oder in Foren um, die sich mit Flugzeugen und Sicherheit beschäftigen, wird schnell klar: Die Tür eines Flugzeugs während des Flugs zu öffnen ist schier unmöglich. Zumindest gilt das für eine Flughöhe von 10.000 Metern. Aber: Es kommt darauf an, um welche Tür es sich handelt. So können Notausgangstüren sehr wohl auch während des Flugs geöffnet werden, wie das aktuelle Beispiel aus Südkorea zeigt. Jedoch war in diesem Fall das Flugzeug bereits im Landeanflug. Das heißt: Die Flughöhe betrug lediglich 250 Meter; der Druckunterschied zwischen Innenraum und Außenbereich war also deutlich geringer als in einer Höhe von 10.000 Metern.

In 10 Kilometern Höhe ist das anders. Hier ist der Innendruck in der Kabine viel höher als außerhalb. Das Öffnen der Tür ist kaum möglich. Doch der Druckunterschied spielt nur eine Rolle. Es kommt auch darauf an, ob das Flugzeug eine Druckkabine hat. Hat es keine, lassen sich Türen prinzipiell öffnen. Jedoch hänge das auch vom Öffnungsmechanismus und der Flugströmung ab, wie ein Pilot berichtet. Wenn die Kabine nicht unter Druck steht, ist es also durchaus möglich, eine Tür zu öffnen. Ein früherer Flugzeug-Ingenieur bestätigt zudem, dass Notausgangstüren einen anderen Öffnungsmechanismus besitzen als die Ein- und Ausgangstüren in einem Flugzeug. Während letztere sich nicht öffnen ließen, sei das bei Notausgängen anders. In geringer Flughöhe könne man sie öffnen.

Das würde passieren, wenn man in einer Höhe von 10.000 Metern die Flugzeug-Tür öffnet

Im Normalfall herrscht in einer Passagiermaschine während des Flugs ein signifikanter Druckunterschied zwischen der Kabinenluft und der Außenluft. Wenn man die Tür in 10.000 Metern Höhe öffnen würde, würde die Kabinenluft mit hoher Geschwindigkeit nach außen strömen, während die Außenluft schnell in die Kabine eindringt. Das kann zu einem starken Luftzug führen und möglicherweise Gegenstände oder Personen aus der Kabine saugen.

Hinzu kommt: In solch großer Höhe ist die Sauerstoffkonzentration sehr niedrig. Das plötzliche Öffnen der Tür würde zu einem rapiden Druckabfall führen. Das hätte zur Folge, dass der Sauerstoff in der Kabine schnell abnimmt. Es bestünde Lebensgefahr für alle Passagiere und die Besatzung.