Smartphone-Updates: Viele Handys erhalten neue Firmware

Darf es ein Update für das Smartphone sein? Nicht nur Nutzer eines iPhones von Apple dürfen sich über neue Firmware-Aktualisierungen freuen: Auf iOS 18 folgte jüngst bereits die Bereitstellung von iOS 18.0.1 mit einigen wichtigen Fehlerkorrekturen und voraussichtlich Ende Oktober soll auch schon iOS 18.1 folgen. Auch für viele Android-Smartphones stehen neue Updates zur Installation bereit. Unter anderem hat Samsung zahlreiche Update-Nachrichten zu verkünden. Und es sind nicht nur gute Botschaften. Denn für das Samsung Galaxy Z Flip 5G gibt es ab sofort keine neuen Patches mehr. Es hat trotz eines Preises von knapp 2.000 Euro zur Markteinführung nach vier Jahren bereits das Ende der Produktunterstützung erreicht. Zum Vergleich: Das neue Samsung Galaxy A16 5G bekommt selbst als Einsteiger-Smartphone sechs Jahre Update-Garantie.

Viele andere Smartphones von Samsung haben dafür in den vergangenen Wochen ein wichtiges Sicherheits-Update für das Betriebssystem Android erhalten. Der September-Patch, der für zahlreiche Modelle der verschiedenen Smartphone-Familien um die Galaxy-A-, Galaxy-S- und Galaxy-Z-Handys verteilt wird, schließt nämlich viele Sicherheitslücken. Samsung selbst berichtet von bis zu 70 Schwachstellen, die über das September-Update aus der Welt geschafft werden. Und der Oktober-Patch für Android steht natürlich auch schon vor der Tür. Hier steht aber bisher nicht fest, wie umfangreich das Update im Detail ausfallen wird.

Viele Samsung-Smartphones werden im Laufe der kommenden Monate zudem ein Upgrade auf das neue Android 15 erhalten. Zunächst aber nur im Rahmen eines Beta-Testlaufs. Denn die finale Version von Android 15 soll erste Samsung-Smartphones zusammen mit der angepassten Nutzeroberfläche One UI 7 nicht vor 2025 erreichen. Derzeit läuft stattdessen die Verteilung von One UI 6.1.1 weiter. Allerdings nicht immer problemlos. Beim Samsung Galaxy S23 Ultra sorgte das Update nämlich für Probleme mit dem Kamera-Zoom.

Neben Samsung haben auch andere Hersteller neue Smartphone-Updates verteilt. So wurden jüngst etwa das Fairphone 4, das Huawei Mate X3 und das Huawei Nova 9 mit dem September-Patch für Android ausgestattet. Das Nokia X20 hat sogar ein Upgrade auf Android 14 erhalten. Noch einen Schritt weiter geht in diesen Tagen der chinesische Hersteller Vivo. Erste Flaggschiff-Smartphones haben jüngst nämlich bereits ein Upgrade auf Android 15 erhalten. Freuen dürfen sich unter anderem Nutzer des Vivo X Fold3 Pro und des zum Beispiel in Österreich erhältlichen Vivo X100 Pro. Mit diesem Schritt sorgt Vivo für eine echte Überraschung. Denn selbst für Pixel-Smartphones von Google soll Android 15 nach aktuellem Stand der Dinge nicht vor dem 15. Oktober 2024 erscheinen.

Sehr umtriebig war in den vergangenen Wochen auch einmal mehr OnePlus. So steht beispielsweise für das OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ein Update auf OxygenOS 14.0.0.930 zur Verfügung, um das Smartphone auf das Android-Patchlevel für September 2024 zu bringen. Gleiches gilt für das OnePlus Nord CE 2 Lite mit OxygenOS 14.0.0.920 und das OnePlus Nord CE mit OxygenOS 13 F.57. Damit auch das OnePlus Nord 2 gegen aktuelle Sicherheitslücken abgesichert ist, steht OxygenOS 13 F.53 zur Verfügung. Für das OnePlus Nord lässt sich OxygenOS 14.0.0.540 downloaden, das auch einen Fehler mit langen Bildschirmaufnahmen (Scrolling Screenshots) beseitigt.

Auf ein neues Software-Update dürfen sich auch Nutzer des OnePlus 10 Pro freuen. OxygenOS 14.0.0.920 verbessert nicht nur das Screenshot-Erlebnis, sondern hat ebenfalls den September-Patch für das Betriebssystem an Bord. Etwas umfangreicher fällt OxygenOS 14.0.0.712 für das OnePlus 10T aus. Hier hat OnePlus nämlich auch Fehler beseitigt, bei denen die Schaltfläche „Updates deinstallieren“ nicht mehr aufzufinden war und der Hintergrund der Schnellstarteinstellungen komplett schwarz erscheinen konnte. Und das Foldable OnePlus Open kannst du ab sofort auf OxygenOS 14.0.0.840 aktualisieren, um ebenfalls den September-Patch für Android nutzen zu können.

Jetzt weiterlesen FritzBox Update: Nächster Router mit großer Aktualisierung