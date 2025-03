Smartphone-Gehimtipp für 300 Euro: Ich habe es getestet

Der Smartphone-Hersteller heißt Nothing und stammt aus Großbritannien. Smartphones bietet man erst seit 2022 an. Zuvor hatte man bereits Kopfhörer im Angebot. Jetzt stellt man mit dem Nothing Phone 3a und 3a Pro zwei neue Mittelklasse-Smartphones vor. Dabei überzeugen die Smartphones nicht nur mit einem schicken Design und schlanker Software, sondern bieten für einen Preis ab 329 Euro sogar eine echte Zoom-Kamera an.

Detailverliebtes Design

Wie von Nothing gewohnt, bestechen die beiden Smartphones durch ihr auffälliges und detailverliebtes Design. Bis auf die verbauten Kameras auf der Rückseite sind die beiden neuen Smartpones übrigens komplett identisch. Sowohl beim Design als auch bei der verbauten Hardware. Der Rahmen besteht aus leicht angerauten, matten Kunststoff und liegt hervorragend in der Hand. Die Rückseite ist transparent und gewährt einen Blick ins Innere des Smartphones. Jedoch nicht etwa auf Akku oder Mainboard, sondern auf farblich ansprechend gestalteten Kunststoff-Bauteile und Antennen, welche dem Smartphone einen futuristischen Look verleihen.

Nothing Phone 3a (links) neben der Pro-Version

Dieser wird von den Nothing-typischen Leuchtstreifen unterstrichen, welche bei eingehenden Benachrichtigungen aufleuchten oder auch Timer und den Ladevorgang visualisieren können. Rein optisch ist das Nothing Phone 3a also definitv ein Hingucker und gelegendlich auch ein Conversation Starter.

Die Rückseite des Nothing Phone 3a ist ein echter Hingucker

Display: Elegant und jetzt auch hell genug

Dass man sich beim Design des Nothing Phone 3a viel Mühe gegeben hat, zeigt sich auf beim Bildschirm. Details wie komplett symmetrische Displayränder findet man ansonsten nur bei deutlich teureren Smartphones. Doch auch das verbaute Panel kann überzeugen. 6,77 Zoll groß, AMOLED-Technik und eine dynamische Bildwiederholrate von 30 bis 120 Hertz, je nach Einsatzszenario. Im Test kann es mit einer scharfen Darstellung, guten Blickwinkeln und kräftigen Farben überzeugen.

Größter Kritikpunkt beim Vorgänger war die Helligkeit. Beim Nothing Phone 3a gibt es an dieser Stelle nichts mehr auszusetzen. Die von mir gemessene, maximale Displayhelligkeit von 1.300 Nits ist für ein Smartphone in dieser Preisklasse ungewöhnlich hoch und macht auch die Nutzung draußen bei direktem Sonnenlicht problemlos möglich.

Auch draußen hell genug: Das Display des Nothing Phone 3a

Neuester Prozessor mit viel Leistung

Beim Prozessor setzt Nothing den Snapdragon 7s Gen 3. Hierbei handelt es sich um den neuesten Mittelklasse-Prozessor von Qualcomm, welcher auch im neuen Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus steckt. Im AnTuTu-Benchmark erreicht das Nothing Phone 3a damit Score von 835.000 Punkten - ein ausgezeichneter Wert für diese Preisklasse. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in einer hervorragenden Performance im Alltag wieder.

Insbesondere in der günstigsten Ausführung für 329 Euro bietet das Nothing Phone 3a also eine überdurchschnittlich gute Performance. Doch auch das teurere Pro-Modell kann mühelos mit anderen Smartphones der Preisklasse mithalten.

Nothing Phone mit Nothing OS

Beim Betriebssystem kommt aktuelles Android 15 zum Einsatz und auch der Sicherheitspatch ist auf dem neusten Stand. Die Nutzeroberfläche nennt sich Nothing OS 3.1 und orientiert sich bei der Nutzerführung an purem Android. Jedoch hat man das Design vieler Elemente angepasst, damit diese zum cleanen, futuristischen Look des Smartphones passen. Beim Einrichten kannst du wählen, ob du das klassisch farbenfrohe Aussehen von Android bevorzugst, oder lieber einen monochromen Look bevorzugst. Auch bietet Nothing eine Reihe an selbst erstellten Widgets an, mit welchen du das Aussehen deines Startbildschirms individuell gestalten kannst.

Essential Key gedrückt halten und Notiz aufnehmen

Mit dem Nothing Phone 3a führt der Hersteller zudem den sogenannten Essential Space ein. Hierbei handelt es sich um einen zentralen Sammelort für deine Notizen. Dabei kannst du Screenshots, Skizzen, Audionachrichten und mehr dort ablegen. Über eine separate Taste, den Essential Key, unterhalb des Powerbuttons kannst du durch kurzes Drücken einen Screenshot dort speichern oder beim gedrückt halten eine Sprachnachricht aufzeichnen. Das ist gelegentlich praktisch, aber für mich persönlich nicht kaufentscheidend. Gestört habe ich mich hingegen an der ungünstig gewählten Position des Buttons. Direkt unter dem Powerbutten verwechselt man die beiden Tasten gerne, oder drückt sie aus Versehen beim Nutzen des Handys. Leider ist es bisher nicht möglich die Taste mit anderen Funktionen zu belegen oder zu deaktivieren. Möglicherweise wird dies noch per Update nachgeliefert.

Stichwort Updates: Hier präsentiert sich Nothing bisher vorbildlich. Dem Nothing Phone 3a garantiert man drei Jahre Android-Updates und 4 Jahre Sicherheitspatches. In der Vergangenheit hat man diese stets zuverlässig geliefert und auch Android 15 zügig auf seine Bestandsgeräte gebracht.

Kamera mit echtem Zoom

Bei der Kamera finden sich die einzigen Unterschiede zwischen dem Nothing Phone 3a und dem Pro-Modell. Ungewöhnlich ist die Ausstattung jedoch bei beiden Smartphones. So haben beide eine Tele-Kamera für echte Zoom-Fotos an Bord. Das findet man sonst nur bei deutlich teureren Oberklasse-Smartphones. Das Nothing Phone 3a bietet zweifachen Zoom, während das Phone 3a Pro sogar mit dreifachem Zoom aufwarten kann.

Das Nothing Phone 3a Pro bietet eine bessere Kamera-Ausstattung und ist sonst identisch

Nothing Phone 3a Nothing Phone 3a Pro Hauptkamera 50 MP Samsung ISOCELL GN9 mit optischer Bildstabilisierung 50 MP Samsung ISOCELL GNJ mit optischer Bildstabilisierung Telezoom-Kamera 2-fach Zoom

50 MP Samsung ISOCELL JN5 mit digitaler Bildstabilisierung 3-fach Zoom

50 MP Sony LTY-600 mit optischer Bildstabilisierung Ultraweitwinkel-Kamera 8 MP Sony-Sensor mit 120 Grad Blickfeld 8 MP Sony-Sensor mit 120 Grad Blickfeld

Auch wenn die Hauptkamera von der Auflösung her identisch ist, kommen unterschiedliche Bildsensoren zum Einsatz. Das "normale" Nothing Phone 3a tendiert eher zu warmen Farben, während das Pro-Modell mit einer natürlicheren Farbgebung überzeugen kann. Auch gelingen Nacht-Aufnahmen mit dem Pro-Modell besser. Dies macht sich insbesondere bei Zoom-Fotos bemerkbar, wo der Sony-Sensor des Pro-Modells qualitativ deutlich besser ist.

Akkulaufzeit

Der Akku des Nothing Phone 3a misst 5.000 mAh, hier bieten andere Hersteller dank neuer Akku-Technologien teilweise mehr. Doch die gemessene Laufzeit von 21 Stunden und 5 Minuten im Akku-Test kann sich sehen lassen. Auch im Alltag gibt es an der Laufzeit nichts auszusetzen und man kommt mühelos durch den Tag. Aufgeladen wird mit bis zu 50 Watt und ein kompletter Ladevorgang nimmt rund 68 Minuten in Anspruch. Nothing setzt hier auf den offenen PD-Standard, wodurch du jedes passende Ladegerät nutzen kannst und mit dem selben Lader auch andere Smartphones, Tablets oder Notebooks aufladen kannst. Im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten. Kabelloses Laden wird nicht unterstützt.

Nothing Phone 3a (Pro): Mein Fazit

Der Preisbereich zwischen 300 und 400 Euro ist der Sweetspot für viele beim Handy-Kauf und dementsprechend hart umkämpft. Doch während die meisten Hersteller in diesem Preisbereich nur die übliche Standard-Kost bieten, weiß das Nothing Phone 3a bereits optisch zu überzeugen.

Dabei muss man für das schicke Äußere bei der sonstigen Ausstattung keinerlei Abstriche machen. Die Verarbeitung ist hochwertig und das Display kann mit einer hohen Helligkeit auch draußen überzeugen. Zusammen mit einer Top-Performance, soliden Akkulaufzeit und brauchbaren Kameras bietet das Nothing Phone 3a ein überzeugendes Gesamtpaket für 329 Euro. Auch die Speicher-Verdopplung von 128 auf 256 Gigabyte ist mit 50 Euro mehr fair bepreist.

Wer gerne Fotos macht und vor allem den 3-fachen Zoom zu schätzen weiß, kann sich das ansonsten baugleiche Nothing Phone 3a Pro einmal näher ansehen. mit einem Preis von 459 Euro ist es 130 Euro teurer als die normale Variante, kommt dafür jedoch bereits in der Grundausstattung mit 256 Gigabyte Speicherplatz daher.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4,5 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 3,5 von 5 Sternen

Software: 4,5 von 5 Sternen

Akku: 3,5 von 5 Sternen

Pros des Nothing Phone 3a

Außergewöhnliches Design

Helles Display

Viel Leistung

Schlanke Software

Schnelle Updates

Gute Akkulaufzeit

3-fach Zoom (nur Pro-Version)

Günstiger Preis

Contras des Nothing Phone 3a