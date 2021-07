Urlaubsgrüße per App verschicken: So wird deine Postkarte persönlich

Die Pandemie hat jedem viel abverlangt und die Sommerferien 2021 kommen damit umso passender. Du sitzt also in der warmen Sonne, isst ein Eis oder schlürfst einen Kaffee und dir schießt es plötzlich in den Kopf: einfach mal eine Postkarte verschicken. Doch die 0815-Karten aus dem Souvenirladen an der Ecke kannst du nicht mehr sehen. Was tun?

Genau, deine Postkarte einfach selbst gestalten. Dafür brauchst du weder Stift noch Papier, sondern einfach nur ein Foto deiner Wahl, ein Smartphone und eine App. Das bedeutet für dich wenig Aufwand, für den Empfänger aber eine umso größere Freude.

So funktionieren Postkarten Apps

Alle Postkarten-Apps, die du am Markt findest, unterscheiden sich grundlegend nur in Details und kreativen Schwerpunkten. Generell verfolgen sie aber das gleiche Prinzip. Du wählst ein Layout aus den Vorlagen der App aus und bestückst sie mit eigenen Fotos – je nach Anlass eine Aufnahme aus dem Urlaub, ein Familienbild oder ein Foto mit den besten Freunden.

Im weiteren kannst du das Design und die Ausrichtung der Fotos ein wenig an die Perspektive auf dem Bild anpassen. Nicht zu vergessen: der Text. Was du sonst handschriftlich in deiner schönsten Schreibschrift verfasst, tippst du hier auf deinem Handy ein – Comic Sans lässt grüßen. Wenn alles fertig gestaltet ist, musst du nur noch bezahlen.

Versand international Lieferzeit Zahlung per App für CEWE Postcard

ab 2,29 Euro 3-4 Tage (national) Lastschrift

Paydirekt

Kreditkarte

Paypal

Klarna

Rechnung

Android

iOS

PokaMax 2,49 Euro

ab 1,89 Euro bei Guthabennutzung 1-2 Tage (national)

3-4 Tage (Europa)

5-14 Tage (weltweit)

Kreditkarte

Lastschrift

Überweisung

Paypal Android

iOS

Windows Phone

Urlaubsgruß ab 1,99 Euro 1-2 Tage (national) Lastschrift

Überweisung

Kreditkarte

Paypal

Vorkasse

Guthaben Android

iOS

MyPostcard ab 2,19 Euro 1-2 Tage (national)

3-10 Tage (international) Lastschrift

Lastschrift

Kreditkarte

PaypalGuthaben Android

iOS

Postando 1,99 Euro (weltweit) 2-3 Tage (national)

3-7 Tage (international) Gutscheincode

Paypal

Kreditkarte

Überweisung

Android

iOS





Postando: Der mit dem Extra

Um mit Postando Postkarten zu verschicken, ist keine Registrierung notwendig. Du installierst die App und kannst direkt loslegen. Es beginnt mit dem passenden Format, worauf das weitere Layout der Karte folgt. Dabei kannst du auf der Vorderseite neben dem Bild auch eine kurze Nachricht platzieren. Im Nachhinein lädst du ein oder mehrere Fotos hoch und setzt diese an der passenden Stelle ein. Ist dies geschehen, musst du nur noch eine Nachricht für die Rückseite verfassen und einen Empfänger auswählen.

Zwar gibt es im Vergleich wenig Bearbeitungsmöglichkeiten, dafür hat die App ein besonderes Angebot in petto. Möchtest du noch einen Schritt weitergehen und digitale Technik ausnutzen, kannst du auch ein Video in der App hochladen und samt Karte verschicken. Auf deiner Karte ist dann ein QR-Code aufgedruckt, der vom Empfänger gescannt wird. Danach kann das Video angesehen werden.

Der Preis inklusive der Versandkosten beläuft sich dabei sowohl innerhalb Deutschlands als auch weltweit auf 1,99 Euro. Ein besonderes Augenmerk legt Postando auf Datenschutz sowie Umweltschutz: Das Unternehmen betont einerseits, dass nur Daten, die zur Vollbringung der Dienstleistung notwendig sind, erhoben werden. Andererseits bedruckt Postando ausschließlich klimaneutral, heißt es auf der Webseite.

My Postcard: Der Effektvolle

Die wohl größte Auswahl an Filtern und Layout-Optionen bietet die App MyPostcard. Die App richtet sich vor allem an diejenigen, die Effekte mögen: Die Möglichkeiten, die eigene Postkarte zu gestalten, sind fast unendlich mit einer Vielzahl an Motiven und Elementen, die sich über das eigene Foto legen lassen. Etwas enttäuschend ist hingegen die Auswahl beim Text. Nur einige wenige Fonts und kaum Farbvariation stehen im krassen Kontrast zum allmächtigen Foto-Editor.

Für das Versenden der Urlaubskarte ist ein Konto notwendig. Normale Postkarten kosten 2,19 Euro inklusive Versandgebühr. Grußkarten sind etwas teurer: MyPostcard verlangt dafür 3,49 Euro inklusive Versand.

CEWE Postcard: Der Populäre

CEWE Postcard ist einerseits einer der populärsten Anbieter, andererseits aber auch eine vergleichsweise teure Variante. Die App bietet dir zwei verschiedene Formate: das normale Postkartenformat (15 x 10 Zentimeter) und die XL-Varianten mit 21 x 10 Zentimeter Größe. Aber: Je nach Abmessung variiert auch der Preis.

Zur Gestaltung stehen dir verschiedene Vorlagen zur Verfügung, aus denen du frei wählen kannst. Neben vorhandenen Bildern kannst auch deine eigenen Fotos als Motiv auswählen und sie zusätzlich mit einem Text versehen. Dein Grußwort auf der Rückseite kannst du in verschiedenen Schriftarten und Farben sowie mit verschiedenen Effekten anbringen. Auch die Position ist variierbar. Der Pluspunkt bei CEWE: Du kannst als Briefmarke auch ein privates Foto auswählen.

Nach der Gestaltung musst du den Kauf lediglich bestätigen, dazu aber einen Account anlegen. Die Karten kosten, je nach Format und Auswahl, ab 2,29 Euro. Übrigens: Deine Karte kannst du nicht nur offline gestalten, sondern allgemein neben CEWE auch auf andere Händler und deren Angebote zugreifen.

Pokamax: Der Schlichte

Die Fotokarten-App Pokamax ist kostenlos erhältlich – allerdings musst du zur Erstellung einer Karte ein Konto in der App anlegen. Ist dies geschehen, kannst Motive entweder aus den persönlichen Fotoalben auswählen oder direkt ein Foto aufnehmen. Der Editor von Pokamax bietet viele Möglichkeiten zur Bildbearbeitung – sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Interessant ist, dass du Texte außerdem mit Sprachsteuerung eingeben kannst. Durch die schlichte Handhabung ist der Editor übersichtlich und einfach zu bedienen.

Wie auch bei den anderen Postkarten-Apps lässt sich die Urlaubskarte mit Pokamax auch offline gestalten. Du kannst neben Urlaubskarten auch normale Grußkarten verschicken. Hier macht Pokamax aber einen preislichen Unterschied: Die Grußkarten verfügen über mehr Gestaltungsmöglichkeiten und sind damit 50 Cent teurer. Allerdings kannst du im Voraus mehrere Karten auf einmal kaufen, sodass du insgesamt einen Mengenrabatt bekommst.

Die Versanddauer richtet sich nach dem Ziel: Innerhalb Deutschlands beträgt die Dauer ein bis zwei Tage. Neben Android und iOS ist Pokamax als eine der wenigen Apps noch mit Windows Phone ab der Version 8 kompatibel.

Urlaubsgruß: Der Klassische

Zu den bekannteren unter den Postkarten-Apps gehört auch Urlaubsgruß. Die App ist simpel gehalten und dementsprechend intuitiv bedienbar. Du kannst aus vorgefertigten Rahmen auswählen – beispielsweise zu bestimmten Anlässen – und deine eigenen Fotos hochladen. Praktisch ist, dass sich die Fotos auch im Editormodus verändern lassen und nicht neu hochgeladen werden müssen.

Auf der Rückseite ist Platz für deinen persönlichen Gruß sowie für die Adresse. Wenn du ein Kundenkonto anlegst, kannst du Adressen auch in einem Adressbuch speichern. Das vereinfacht das Verfahren zusätzlich. Positiv ist, dass man offline mehrere Karten im Archiv abspeichern und bei der Bestellung auswählen kann. Für die Versendung der Postkarte ist es notwendig, sich zu registrieren. Die Versandkosten betragen innerhalb Deutschlands 1,99 Euro. Je nach Ausführung und Zielland variieren die Preise.