Urlaub 2025: In diesen Ländern ist es am günstigsten

Wer seinen Urlaub für 2025 plant und noch nicht so richtig weiß, wo es dieses Jahr hingegen soll, für den haben wir ein paar Tipps. Denn statt viel Geld auszugeben, kann man 2025 enorm viel sparen. Nämlich dann, wenn man sich nicht für die typischen Reiseziele in Spanien, der Türkei oder Italien entscheidet, sondern in Länder reist, die auf den ersten Blick unscheinbar sind. Sich auf den zweiten Blick aber als wunderschön entpuppen – und eben auch als enorm günstig.

Das sind die günstigsten Länder zum verreisen

Wie viel Geld benötigt man im Urlaub in verschiedenen Ländern pro Tag? Eine aktuelle Studie des schweizerischen Reiseversicherers Hellosafe zeigt: Wer in Deutschland Urlaub macht, muss im Schnitt rund 135 Euro pro Tag ausgeben. Doch das ist nicht einmal halb so teuer wie das teuerste Reiseziel. Wer Urlaub auf Barbados machen möchte, muss gut 300 Euro pro Tag einkalkulieren. Doch es geht auch sehr viel günstiger.

Wer Urlaub außerhalb Europas plant, ist in Laos am günstigsten unterwegs. Wie die Studie zeigt, geben Urlauber in dem Land in Südostasien lediglich 15 Euro pro Tag aus. Darin enthalten sind die Ausgaben für die Unterkunft sowie Lebensmittel (basierend auf den örtlichen VPI-Indizes und den Kosten für Restaurants) und Ausgaben für den Transport innerhalb des Landes (Flugzeug, Zug, Bus, andere öffentliche Verkehrsmittel oder auch Taxi). Nicht in den Kosten enthalten sind etwa Flugtickets, die vor allem an Ziele wie Laos deutlich teurer sein können als etwa nach Spanien.

Apropos Spanien: Die Reise-Experten berechnen die Kosten hier auf 135 Euro pro Tag. Wer Urlaub in Italien machen möchte, muss mit Ausgaben in Höhe von 150 Euro täglich rechnen. Deutlich günstiger ist Portugal, wo man mit gut 120 Euro pro Tag auskommt. Aber: In Europa geht geht es auch noch deutlich günstiger.

Günstiger Urlaub in Europa: Das ist die Top 5

Auf Platz eins: Moldawien. Hier kommt man mit 33 Euro pro Tag weg – und hat dabei sogar im Restaurant gegessen. Auf dem zweiten Rang: Serbien. Wer hier seinen Urlaub verbringt, kommt mit 38 Euro pro Tag hin. Es folgt das jüngste Land Europas auf Platz drei: Kosovo. Wer Urlaub in diesem unberührten Paradies mitten in Europa macht, benötigt im Schnitt rund 44 Euro pro Tag.

Und wer mit dem Auto verreisen möchte, für den bietet sich eventuell die polnische Ostsee an. Denn während an der deutschen Ostsee die Preise explodieren, gibt es nur ein Stück weiter östlich ein Bier schon für die Hälfte. Und Polen ist nicht nur für Badeurlauber ein Paradies. Alte Städte wie Danzig sind wunderschön, die Landschaften traumhaft. Und mit 53 Euro für den Tagesbedarf ist Polen im Vergleich zu Deutschland ein echtes Schnäppchen. Nur 3 Euro mehr pro Tag benötigt man, wenn man Urlaub in Bulgarien macht. Das Land, das sich vor allem für alle eignet, die die Natur lieben und einen traumhaften Strandurlaub machen möchten, komplettiert die günstigsten fünf Länder in Europa.