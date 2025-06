Flugbetrieb eingestellt: Sieben (Urlaubs-)Länder betroffen

Der Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und Iran ist in den vergangenen Tagen eskaliert. Sowohl das Auswärtige Amt als auch mehrere Fluggesellschaften sehen die Region nicht mehr als sicher an. Das hat große Auswirkungen auf Reisende – auch mit Blick auf beliebte Urlaubsziele wie Dubai.

Reisen in diese sieben Länder nicht empfohlen

Das Auswärtige Amt hat jüngst seine Reise- und Sicherheitshinweise für sieben Länder per Eilmeldung aktualisiert. „In der Nacht zum 13. Juni 2025 hat Israel Luftschläge gegen Ziele in Iran durchgeführt, es folgten Drohnenangriffe aus Iran auf Israel“, heißt es auf der Seite der Behörde. Demnach sei die Sicherheitslage in der gesamten Region äußerst volatil. Es könne jederzeit zur Sperrung von Lufträumen kommen – wobei mehrere Fluggesellschaften den Flugbetrieb in die Region bereits jetzt eingestellt haben.

Von der Warnung betroffen sind folgende Länder:

Bahrain

Jordanien

Katar

Kuwait

Oman

Saudi-Arabien

Vereinigten Arabischen Emirate (Dubai)

Denjenigen, die sich aktuell in einem der sieben Länder aufhalten, rät das Auswerter Amt zunächst einmal, sich regelmäßig zur aktuellen Lage in den Medien zu informieren und die Anweisungen der Behörden sowie Sicherheitskräfte zu befolgen. Ferner sollten sich Betroffene jedoch auch auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts (Elefand) registrieren. Damit wird man im Notfall schnell von den deutschen Behörden informiert und gegebenenfalls in Krisenbewältigungsmaßnahmen einbezogen. Laut Informationen der Tagesschau hätten sich in Israel und Iran bereits knapp 5.000 Deutsche eingetragen.

Charterflüge für deutsche Staatsbürger

Aktuell bereitet das Auswärtige Amt eine Rückholung deutscher Staatsbürger aus Israel vor. Geplant ist nach Angaben der Tagesschau ein Charterflug aus der jordanischen Hauptstadt Amman nach Frankfurt. Die Reise aus Israel nach Amman müssen Betroffene allerdings eigenständig organisieren. „Deshalb sind deutsche Staatsangehörige vor Ort aufgerufen, abhängig von ihrer individuellen Lage, verfügbaren Schutzräumen und den Anweisungen der lokalen Sicherheitsbehörden, in eigener Verantwortung diese Ausreisemöglichkeit auf dem Landweg für sich abzuwägen“, heißt es vonseiten des Auswärtigen Amts. Zudem sei der Flug aus Jordanien kostenpflichtig. Ein Direktflug aus Israel ist derweil aufgrund des geschlossenen Luftraums zurzeit nicht möglich.