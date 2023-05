Urlaub in Spanien? Diese 5 beliebten Reiseziele solltest du lieber meiden

Es gibt Länder, wo Ausländer gewalttätig angegriffen und überfallen werden können. Zudem ist nicht in jedem Land die medizinische Versorgung so gut wie in Deutschland. Es gibt eine interaktive Weltkarte, die sogenannte Risk Map, die Länder nach Sicherheitsrisiko und medizinischer Versorgung bewertet. Doch neben Sicherheit und medizinischer Versorgung gibt es noch einen weiteren Faktor, den Reisende beim nächsten Urlaub beachten sollten. Selbst, wenn es nur um den Urlaub in Spanien geht.

Wenn der Urlaub krank macht

Endlich geht es in den Urlaub. Am Ziel angekommen, wird man aber krank. Für viele ist das eine Horror-Vorstellung. Doch das kommt häufiger vor, als so mancher denkt. Aktuellen Zahlen zufolge machen medizinische Notfälle – zusammen mit Urlaubsstornierungen – rund 85 Prozent aller Versicherungsansprüche aus. Und selbst, wenn es nur eine vorübergehende Magenverstimmung ist, verpasst man so im Urlaub mehrere Tage, auf die man sich lange gefreut hat. Eine Forbes-Auswertung zeigt jetzt, in welchen Ländern Urlauber am häufigsten krank werden.

Dafür haben Experten rund 2,4 Millionen Posts in beliebten Reiseforen durchforstet und nach Schlüsselwörtern wie „Salmonellen“, „Magen-Darm-Infekt“, „E-Coli“ und „Lebensmittelvergiftung“ durchsucht. Das besorgniserregende Ergebnis: Selbst an den schönsten Urlaubs-Hotspots der Welt lauern potenzielle Gefahren.

Diese 5 Reiseziele sollte man meiden

Auf Platz 1 der Charts befindet sich Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Wer Urlaub an den weißen Sandstränden in tropischer Atmosphäre machen möchte, sollte vorsichtig sein. Denn: Fast 10 Prozent der Nutzer von Reiseforen klagen Forbes zufolge über urlaubsbedingte Übelkeit. Touristen wird empfohlen, sich vor der Reise in die Dominikanische Republik gegen Hepatitis A und Tetanus impfen zu lassen. Zudem sollte man kein Leitungswasser trinken und in Malaria-Tabletten investieren.

Den zweiten Rang belegt Sharm El Sheikh in Ägypten. Die Experten deckten mehr als 6.000 Beiträge in Reiseforen auf, die sich auf Krankheiten einschließlich Lebensmittelvergiftungen bezogen. Sal auf den kapverdischen Inseln ladet auf dem dritten Platz. Mehr als 11 Prozent der Forenbeiträge handelten von Übelkeit im Urlaub auf der Insel. Playa del Carmen und Cabo San Lucas – beide in Mexiko – belegten weltweit den 4. und 5. Platz.

Urlaub in Europa sicherer?

Wer keinen Urlaub in den weiter entfernten genannten Ländern macht, sondern nach Spanien, Frankreich und Co. fliegt, muss weniger besorgt um seine Gesundheit sein. Dennoch gibt es Orte, an denen man schneller erkrankt, als an anderen Destinationen. Auf Platz 1 in Europa liegt der beliebte Urlaubsort Benidorm in Spanien. Von den rund 52.000 Beiträgen in Reiseforen zum Reiseziel klagen beachtliche 4,5 Prozent über Lebensmittelvergiftungen und andere Krankheiten.

Trotz Londons strenger Lebensmittelhygienegesetze und sauberem Trinkwasser fanden die Forbes-Experten in über 150.000 Forenbeiträgen, die Reisende hinterließen, 4.211 – oder 2,74 Prozent – die in Zusammenhang mit Krankheiten standen. Auf Platz 3 landet der Sonnenstrand in Bulgarien. Wer hier Urlaub macht, sollte möglichst kein Leitungswasser trinken. Die französische Stadt Paris und die spanische Insel Teneriffa belegten im „Travel Bug Index“ die Plätze 4 und 5. Die ganze Liste gibt es bei Forbes.