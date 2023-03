Hier bloß keinen Urlaub machen! Das sind die 10 gefährlichsten Städte in Europa

Wer dieses Jahr einen Urlaub oder einen Städtetrip plant, sollte wissen, dass es auch in Europa Orte gibt, in denen eine hohe Kriminalität herrscht. Zu den gefährlichsten Städten gehören sogar einige sehr beliebte Reiseziele. Und das nicht etwa in der Ukraine, wo derzeit Krieg herrscht, sondern in Frankreich und Italien. Dabei drohen neben Diebstahl auch körperliche Angriffe.

Urlaub 2023: Diese Städte solltest du meiden

So mancher schaut, bevor er in den Urlaub fährt, ob das Reiseziel auch wirklich sicher ist. Denn kaum etwas ist schlimmer, als im Urlaub überfallen zu werden. Und das passiert immer wieder. Die Datenbank Numbeo zeigt in einer aktuellen Statistik, wie gefährlich Städte weltweit und in Europa sind. Dazu hat man mehr als 130.000 Personen in über 7.000 Städten befragt. Der aktuelle Kriminalitäts-Index zeigt jetzt die gefährlichsten Städte in Europa.

Preston, England 73,22 Bradford, England 69,30 Coventry, England 64,72 Marseille, Frankreich 64,64 Catania, Italien 64,37 Charleroi, Belgien 63,37 Birmingham, England 62,83 Nantes, Frankreich 62,51 Neapel, Italien 62,27 Montpellier, Frankreich 61,50

Der Kriminalitäts-Index spiegelt wider, wie schwerwiegend die Bewohner die Kriminalität der Stadt empfinden. Werte unter 20 sind ziemlich gering, zwischen 20 und 40 gering, zwischen 40 und 60 moderat, zwischen 60 und 80 hoch und Werte über 80 sehr hoch.

Deutsche Städte sind sicher

In seiner Statistik fragt Numbeo mehrere Kriterien ab. Dazu zählen etwa das allgemeine Sicherheitsempfinden, die Angst vor Überfällen und Einbrüchen und das Risiko beim Aufenthalt in der Stadt tagsüber und nachts. Auch Sicherheitsaspekte wie „Angst vor körperlichen Angriffen“, Angriffe aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder Religion und Drogendelikten werden berücksichtigt. Eigenen Angaben zufolge landen nur Städte in der Statistik, für die es genügend Umfrageteilnehmer gibt.

→ Urlaub 2023: Wo du auf gar keinen Fall hinfliegen solltest

Wer einen Urlaub außerhalb Europas plant, sollte sich bei Numbeo den Kriminalitäts-Index weltweit ansehen. Hier lässt sich auch gezielt nach bestimmten Ländern oder Städten suchen. Ganz oben mit dabei und damit extrem gefährlich sind viele Städte in Südafrika und Brasilien. Wer hingegen einen Städtetrip nach München plant, hat nichts zu befürchten. Hier liegt der Kriminalitäts-Index unter 20. Selbst in Frankfurt, mit knapp 45 Punkten auf Platz 1 der deutschen Städte, ist die Kriminalität gering – zumindest im weltweiten Vergleich.