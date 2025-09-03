Google warnt Gmail-Nutzer: Das solltest du jetzt dringend tun

Profilbild von Simone Warnke Simone Warnke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Google hat kürzlich eine eindringliche Warnung an rund 2,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer seiner Dienste ausgesprochen. Grund dafür ist ein massiver Sicherheitsvorfall, der durch einen Angriff auf die Plattform Salesforce ausgelöst wurde.
Das Gmail-Logo auf einem Smartphone.
Angriff auf Gmail - Google warnt NutzerBildquelle: Gemini für inside digital
  • Teilen

Die Hackergruppe ShinyHunters, die bereits in der Vergangenheit durch Datenlecks aufgefallen ist, soll hinter der Aktion stecken. Laut aktuellen Informationen wurde das Ziel verfolgt, Gmail- sowie Google-Cloud-Nutzer zu kompromittieren, indem sensible Nutzerdaten ausgenutzt werden – auch wenn keine Passwörter direkt gestohlen wurden.

Darum ist die Methode gefährlich

Besonders perfide ist dabei die Methode, die die Angreifer nutzen, wie Google selbst berichtet. Mittels sogenanntem Social Engineering – also gezielter Manipulation von Personen – versuchen sie, Opfer telefonisch zu täuschen. Dabei geben sich die Betrüger als Google-Mitarbeiter aus und setzen auf Voice-Phishing, um Nutzer zur Herausgabe von Informationen oder zur Ausführung bestimmter Handlungen zu bewegen. Das Ziel: Zugriff auf sensible Konten, potenziell mit dem Hintergedanken, über eine Leak-Plattform weitere Daten zu veröffentlichen oder Erpressungsszenarien aufzubauen.

Attacke auf Gmail: Das solltest du jetzt tun

Google betont, dass man zwar keine direkten Datenlecks bei Gmail oder Google-Konten feststellen konnte. Die Angriffe müssen aber dennoch ernst genommen werden. Alle Nutzerinnen und Nutzer sollten deshalb umgehend ihre Sicherheitsvorkehrungen überprüfen und anpassen. Das bedeutet: starke Passwörter verwenden, möglichst Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Passkeys aktivieren und besonders aufmerksam bei ungewöhnlichen Nachrichten oder Anrufen sein. Denn: Google kontaktiert seine Nutzer niemals telefonisch in Bezug auf Sicherheitsfragen – ein solcher Anruf ist fast immer ein Hinweis auf einen Betrugsversuch.

Der Vorfall macht deutlich, wie wichtig es ist, digitale Sicherheitsmaßnahmen ernst zu nehmen – selbst dann, wenn auf den ersten Blick keine unmittelbare Gefahr droht. Die Art der Angriffe wird immer ausgeklügelter und setzt verstärkt auf psychologische Tricks statt rein technischer Mittel. Wer seine Konten gut absichert und verdächtige Aktivitäten frühzeitig erkennt, kann sich jedoch effektiv schützen.

Gmail App Symbolbild
Jetzt weiterlesen
Klatsche für Google: Das muss sich auf Android-Smartphones ändern

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Bald entscheidet Google, welche Apps du auf deinem Handy installieren darfst
Android
Bald entscheidet Google, welche Apps du auf deinem Handy installieren darfst
Das neue Pixel 10
Google
Deutsche Nutzer gehen leer aus: Auf diese neuen Google-Features musst du verzichten
Eine Collage zur Bewerbung von Gemini, die verschiedene Bilder mit Aufforderungen zeigt, Fotos neu zu gestalten.
Künstliche Intelligenz
Besser als ChatGPT: Die Bilder-KI von Google ändert alles!
Google
Pixel 10: Wenn dein Smartphone zum Dolmetscher und Coach wird
Google
Klatsche für Google: Das muss sich auf Android-Smartphones ändern
Apps und Software
Für alle Android-Nutzer ein Muss: Google bringt neue App
Google
Google geht radikalen Schritt! Das erwartet alle Android-Nutzer
Google
Alle Farben, Modelle und Preise: Google Pixel 10 Serie angeschaut
Android
Neues Android-Sicherheitsupdate: Diese kritische Lücke solltest du nicht ignorieren