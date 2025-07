So kann Deutschland das KI-Rennen gegen USA und China noch gewinnen

Wir können hier viel darüber reden, wie es in Deutschland um die Digitalisierung steht. Oder auch, wie es um die Entwicklung von KI bestellt ist. Aber meistens erkennen wir sehr schnell, dass das in anderen Ländern viel flotter vorangeht. Stellt das ein Problem dar? Absolut! Aber keines, das wir nicht vielleicht doch noch irgendwie gelöst bekommen.

Unsere große Chance: Europa!

Was für Deutschland gilt, passt so auch für die ganze EU. Jenseits vom französischen ChatGPT-Konkurrenten Mistral ist da nicht viel, was global von Relevanz ist. Aber ich wehre mich dagegen, jetzt direkt wieder auf Deutschland und Europa bzw. die EU einzuprügeln.

Mit dem AI Act haben wir uns früh positioniert. Wir müssen aber auch mit dem berechtigten Vorwurf leben, dass wir mit den strengen Regulierungen in Europa möglicherweise den Innovations-Motor zu sehr abwürgen. Eine der global führenden KI-Expertinnen, Frau Prof. Dr. Feiyu Xu, glaubt, dass Europa beim KI-Rennen mehr kann, als nur hinterherzulaufen.

Sie benennt auch klar die Felder, auf denen Europa weder mit China noch den USA mithalten kann derzeit. Feiyu Xu nennt da sowohl die LLMs (Large Language Models), als auch die Chip-Produktion oder auch die Cloud-Infrastruktur.

Mach dich nicht so klein, Europa

Ich habe jetzt mehrfach in unseren Videos zum TechRiders-Event diesen Spirit gefühlt, den auch Frau Xu in unserem Gespräch ausstrahlte. Eine realistische Einschätzung dessen, was hier nicht oder zumindest noch nicht gut funktioniert. Aber auch eine große Positivität, dass hierzulande noch sehr viel möglich ist, und ein KI-Rennen noch lange nicht entschieden ist.

Sie machte klar, dass die Entwicklung gerade im wichtigen Bereich der Industrial AI (also KI im industriellen Kontext) noch ganz am Anfang steht. Das sind die Bereiche, in denen die EU und auch Deutschland in vielen Branchen nach wie vor führend sind. Die Industrien legen also gerade los und haben sich daher vielleicht noch gar nicht für die vermeintlich übermächtige Lösung aus China oder den USA entschieden.

Das bedeutet, dass wir hier jetzt noch richtig punkten können, wenn wir schnell sind. Und wenn wir auch ein bisschen die Regulierungs-Handbremse lösen und wieder mehr Innovation zulassen. Genau das macht auch mir Hoffnung: Wenn wir zwischen strengem Regulieren und dem komplettem KI-Wildwuchs ohne jegliche Leitplanken schnell eine gesunde Mitte treffen, kann Deutschland künftig auch ein sehr gewichtiges Wörtchen mitreden, wenn es um KI geht.

„Angst muss nichts Schlechtes sein“

Hör hier gerne ins Interview rein, wo sie auch gerade jungen, verunsicherten Menschen Mut macht. Und noch ein paar Infos zu dieser bemerkenswerten Frau: Sie leitete das AI Lab von Lenovo, war Global Head of AI bei SAP und ist in diversen Aufsichtsräten (Siemens Energy, ZF Group, Airbus) vertreten. Zudem ist sie Professorin an der German University of Digital Science.

Wem das noch nicht reicht: Forbes China sortiert Frau Prof. Dr. Feiyu Xu unter die Top 50 Women in Tech ein. Und auch für das Handelsblatt ist sie eine der einflussreichsten Persönlichkeiten Deutschlands.

Aus dem Gespräch mit dieser sympathischen und unfassbar intelligenten Frau nehme ich auch noch etwas anderes mit: Angst muss nichts Schlechtes sein! Ich beklage ja selbst, dass zu viele Menschen schlicht Angst vor einer Zukunft mit KI haben. Aber sie hat natürlich recht: So eine grundsätzliche Angst versetzt uns natürlich auch in einen Zustand der Aufmerksamkeit.

Wenn wir wach und aufmerksam darauf schauen, was sich in der Welt gerade verändert, muss diese Angst also gar nichts zu negatives sein.

