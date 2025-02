So wählst du richtig! Die Bundestagswahl im Casa-Casi-Podcast Carsten Drees 3 Minuten

Diese Woche steht leider kein überMORGEN-Podcast an. Stattdessen kannst du ja mal in die Casa Casi reinhören. Dort beschäftigen wir uns mit der Bundestagswahl. Wir klären, wie man sich vor der Wahl online seriös informiert, damit das Kreuz am 23. Februar an der richtigen Stelle landet.