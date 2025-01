Wen wählen wir eigentlich bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025? Es ist wichtig, dass wir uns genau informieren, was die Parteien wollen. Da der Wahl-O-Mat aber erst im Februar startet, ich aber jetzt schon so schrecklich neugierig bin, habe ich einfach mal ChatGPT befragt.

Deutschland im Jahr 2035: Nur ein Experiment, keine Voraussage

Würde ich ChatGPT wichtige Entscheidungen überlassen, die mein Leben betreffen? Nein, ich bin ja nicht behämmert. Das hat mehrere Gründe: Die Modelle, die wir kennen, sind abhängig von den Daten, mit denen sie trainiert wurden. Das sorgt mitunter dafür, dass mir eine US-KI komplett andere Ergebnisse liefert als eine aus China. Außerdem wissen wir, dass diese Modelle immer noch halluzinieren. Sie kennen einfach kein „Puh, keine Ahnung“ als Antwort. Stattdessen liefern sie uns irgendeine beliebige Antwort, die eben nicht immer der Realität entsprechen muss.

Was bedeutet das nun für mein Experiment? Bevor ich dir erkläre, was exakt ich da ausprobiert habe, möchte ich darauf hinweisen, dass mir natürlich keine KI die Zukunft voraussagen kann. Sie kann mir kein präzises Bild davon zeichnen, wie unser Land aussehen wird, wenn eine Partei ihr komplettes Parteiprogramm umsetzt.

Daher bitte ich dich, das im Hinterkopf zu behalten: ChatGPT ist nicht allwissend. Außerdem gibt es eine politische Tendenz, sodass ich davon ausgehen muss, dass mein Ergebnis einen gewissen Linksdrall zugunsten progressiverer Politik mit sich bringt. Deswegen sehe ich es auch nur als ein Experiment an, nicht als etwas, was auf dem gleichen Niveau wie eben ein Wahl-O-Mat abliefert. Ich bin einfach neugierig, was …

… eine KI glaubt, wie pfiffig sich die verschiedenen Parteien aufgestellt haben, und … … ob eine der so oft angepriesenen Funktionen – das Zusammenfassen von längeren Texten – wirklich so gut funktioniert wie versprochen.

Und noch eine Info, bevor es losgeht: Ich habe mich für ChatGPT entschieden, weil ich glaube, dass dieses Modell am meisten von uns allen genutzt wird, verglichen mit Alternativen wie beispielsweise Claude oder Gemini. Bei Gemini fällt mir zudem oft auf, dass das LLM sich ziemlich zurückhält, wenn es um politisch geprägte Anfragen angeht.

Grok von xAI schließlich ist für mich von vornherein ausgeschieden, weil ich nicht gewillt bin, bei irgendeinem Projekt von Elon Musk angemeldet zu sein. Das soll dich aber natürlich nicht davon abhalten, deine eigenen Experimente zu wagen, und dafür andere KI-Chatbots auszutesten.

Das Parteiprogramm der SPD im ChatGPT-Check: Mein Versuchsaufbau

Meine erste Idee war eigentlich, dass mir ChatGPT einfach die Parteiprogramme der verschiedenen Parteien „snackable“ aufbereitet, in diesem Fall also das Wahlprogramm der SPD. In dem Zusammenhang möchte ich dich gerne bitten: Schnapp dir bitte den Wahl-O-Maten, noch besser aber lies die Programme der Parteien!

Das reine Zusammenfassen ist aber etwas lame und auch irreführend, weil ja jede Partei im Programm im übertragenen Sinne so was erzählt wie: „Wenn Ihr uns wählt, wird alles super“. Deswegen hab ich es etwas modifiziert und wollte eine konkretere Aussage erhalten, die Folgendes enthält:

Die Zusammenfassung soll zunächst so ausgerichtet sein, mir aufzuzeigen, wie Deutschland im Jahr 2035 aussähe, würde die SPD 100 Prozent des eigenen Wahlprogramms umsetzen können.

Ich wollte eine Einschätzung in Prozent, wie umsetzbar die verschiedenen Bereiche tatsächlich sind.

Außerdem wollte ich eine Ansage von ChatGPT, wer am stärksten davon profitiert, wenn die Partei all das genau so umsetzt.

Mein Prompt dazu:

Ich hätte gerne eine Zusammenfassung des SPD-Wahlprogramms, die maximal 400 Wörter lang ist, allerdings mit einem speziellen Ansatz. Ich hätte in diesen 400 Wörtern gerne eine Zusammenfassung des Wahlprogramms, das mir eine Vision von Deutschland im Jahr 2035 zeichnet, wenn 100 Prozent des Wahlprogramms der SPD umgesetzt würde. Also eine Antwort auf die Frage: Wie sieht Deutschland laut SPD in 10 Jahren aus.

Im Anschluss habe ich ChatGPT gebeten:

Könntest Du jeweils noch eine Prognose wagen, für wie umsetzbar Du das Programm hältst? Also am besten eine Prozentangabe: 0 Prozent: Nichts davon ist wirklich realistisch umsetzbar und 100 Prozent: Das ist alles umsetzbar.

Und zum Abschluss bat ich:

Kannst Du mit einem Satz prognostizieren, wer von dem jeweiligen Programm am stärksten profitiert? Also, an welche Einkommens- oder Gesellschaftsgruppe richtet sich die Partei?

Zu guter Letzt habe ich noch freundlich um ein Bild gebeten:

Anhand Deiner realistischen Einschätzung, wie Deutschland im Jahr 2035 aussieht. Könntest Du mir da ein Bild im Format 16:9 erstellen, welches typisch darstellt, wie das Land in diesem Jahr aussehen könnte?

Das Bild schließlich seht Ihr oben als Artikelbild. Ich werde exakt diese Prompts so bei den anderen Parteien – CDU/CSU, AfD, Die Grünen, BSW und FDP sowie Die Linke – nutzen. Beim Erstellen des Bildes nehme ich direkt das erste Ergebnis, das mir Dall-E auswirft, damit mir hier niemand unterstellen kann, dass ich nach persönlichen Präferenzen ausgewählt habe.

Das Experiment: ChatGPT klopft das SPD-Wahlprogramm ab

Alles, was Ihr jetzt in diesem Abschnitt lest, ist also per ChatGPT erstellt worden. Ich habe nichts ergänzt, korrigiert, abgeschwächt oder sonst wie beeinflusst. Los geht’s:

Wahlprogramm der SPD: Vision für Deutschland im Jahr 2035

Wirtschaft und Arbeit

Das SPD-Programm sieht ein Deutschland vor, das bis 2035 führend in nachhaltigen Technologien ist. Durch massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und der Förderung von grünen Unternehmen wird die Klimaneutralität erreicht. Gleichzeitig werden Mindestlohn und Tarifbindung gestärkt, wodurch Arbeit fairer und gerechter wird. Der Wandel zur klimaneutralen Industrie wird durch umfassende Subventionen und Weiterbildungsmöglichkeiten begleitet, sodass sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer profitieren.

Umsetzbarkeit: 70 Prozent – Viele der Ziele sind realistisch, insbesondere durch EU-Förderung und bestehende Programme, jedoch könnten politische Widerstände und Finanzierungslücken einige Pläne verzögern. Profitiert am stärksten: Arbeitnehmer mit niedrigem bis mittlerem Einkommen sowie Unternehmen im Bereich grüner Technologien.

Bildung und Chancen

Im Jahr 2035 hat Deutschland laut SPD ein gerechtes Bildungssystem, das jedem Kind gleiche Chancen bietet, unabhängig vom sozialen Hintergrund. Digitale Bildung und Ganztagsschulen sind flächendeckend umgesetzt, und durch kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni hat sich der Zugang erheblich verbessert. Berufliche Ausbildung und lebenslanges Lernen werden ebenfalls stark gefördert.

Umsetzbarkeit: 60 Prozent – Der Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Umsetzung von Ganztagsschulen sind machbar, jedoch erfordern kostenfreie Bildung und umfassende Reformen erhebliche Investitionen. Profitiert am stärksten: Familien, Schüler aus einkommensschwachen Haushalten und Menschen in der beruflichen Weiterbildung.

Soziales und Wohnen

Deutschland ist 2035 laut SPD eine sozial gerechtere Gesellschaft. Die Mieten sind durch mehr sozialen Wohnungsbau und stärkere Mietpreisregulierungen bezahlbar geworden. Renten sind sicherer und gerechter, und eine Bürgerversicherung sorgt für gleiche Gesundheitsstandards für alle.

Umsetzbarkeit: 50 Prozent – Während sozialer Wohnungsbau und eine moderate Mietregulierung realistisch erscheinen, könnten Widerstände der Wohnungswirtschaft und Finanzierungslücken ambitioniertere Pläne bremsen. Profitiert am stärksten: Menschen mit niedrigem bis mittlerem Einkommen, Mieter und Rentner.

Klimaschutz und Mobilität

Die SPD sieht ein Deutschland, das bis 2045 klimaneutral ist, und 2035 sind erneuerbare Energien bereits der dominierende Energieträger. Der Verkehr ist emissionsarm, geprägt durch eine starke Bahn, Elektromobilität und gut ausgebaute Radwege. Fossile Brennstoffe spielen kaum noch eine Rolle, und durch staatliche Förderung sind grüne Technologien erschwinglich und allgegenwärtig.

Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Die Ziele sind ambitioniert, aber mit bestehender EU-Politik und Förderprogrammen erreichbar. Herausforderungen bleiben der Ausbau der Infrastruktur und der gesellschaftliche Wandel. Profitiert am stärksten: Umweltbewusste Bürger, Pendler und Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Die SPD betont eine inklusive Gesellschaft, in der Diskriminierung und Ungleichheit abgebaut sind. Starke Sozialpolitik und Maßnahmen zur Integration von Migranten haben Deutschland zu einem Land gemacht, in dem Vielfalt gelebt wird und Chancengleichheit Realität ist.

Umsetzbarkeit: 60 Prozent – Fortschritte in der Gleichstellung und Integration sind möglich, aber gesellschaftliche Polarisierung könnte den Fortschritt bremsen. Profitiert am stärksten: Minderheiten, sozial Benachteiligte und Migranten.

Außenpolitik und Europa

Deutschland ist laut SPD 2035 ein starker Verfechter eines vereinten und souveränen Europas. Die EU ist reformiert und handlungsfähiger, und Deutschland hat in Friedens- und Klimapolitik international eine Führungsrolle übernommen. Globale Gerechtigkeit wird durch faire Handelsabkommen und nachhaltige Entwicklungshilfe gefördert.

Umsetzbarkeit: 50 Prozent – Viel hängt von den anderen EU-Staaten ab, und die internationale Lage könnte die Umsetzung verzögern. Profitiert am stärksten: Exportorientierte Unternehmen und Bürger, die von einem starken Europa profitieren.

Realistische Einschätzung für 2035

Die SPD könnte viele ihrer Vorhaben umsetzen, insbesondere in den Bereichen soziale Gerechtigkeit, Bildung und Klimaschutz. Jedoch erfordern ihre Pläne erhebliche finanzielle Mittel und gesellschaftlichen Konsens, sodass nicht alle Ziele vollständig realisierbar sind.

Gesamte Umsetzbarkeit: 60 Prozent – Die meisten Ziele sind erreichbar, aber die ambitioniertesten Pläne werden wahrscheinlich nur teilweise verwirklicht. Profitiert am stärksten: Arbeitnehmer, Familien, sozial Benachteiligte und umweltbewusste Bürger.

Mein Fazit

Schaut man jetzt auf das, was mir ChatGPT da zusammengewürfelt hat, so scheint die SPD überdurchschnittlich die Menschen mit kleinen bis mittleren Einkommen im Blick zu haben, mit Fokus auf Nachhaltigkeit und klarem Bekenntnis zu Europa. Am skeptischsten bei der Umsetzbarkeit scheint ChatGPT bei der geplanten Wohnsituation und der Außenpolitik zu sein (50 Prozent). Als Höchstwert sehen wir die 70 Prozent bei den Wirtschafts- und Job-Plänen der SPD.

Die gesamte Umsetzbarkeit wird mit 60 Prozent bewertet, was für mich so viel bedeutet: ChatGPT erwartet, dass die SPD ihre Pläne selbst dann nur in Teilen umsetzen wird, sollte sie ganz allein regieren (wir wissen, wie unrealistisch das für sämtliche Parteien ist, die antreten).

Ich wage mal eine schüchterne Prognose: Nachdem ich ChatGPT zu allen Parteien befragt habe, werden wir keine Einzige sehen, von der die KI beim Parteiprogramm-Check der Meinung ist, dass sie 100 Prozent der eigenen Pläne umsetzen kann. Bei diesem Experiment mag ich daher auch, dass ChatGPT berücksichtigt, wenn beispielsweise ein eigener, nationaler Plan davon abhängt, wie sich andere Staaten in der EU verhalten. Dennoch bleibt das hier nur ein Experiment, da müssen wir uns einfach im Klaren sein.

Die Zusammenfassung scheint mir die verschiedenen Punkte des Parteiprogramms realistisch abzubilden, allerdings muss ich gestehen, das SPD-Programm auch nur in Auszügen gelesen zu haben. Das Bild schließlich wirkt für mich schon ein bisschen sozial-romantisch verklärt. Viele begrünte Bauwerke, viel öffentlicher Verkehr und wenige Autos, dazu Windräder, die Dall-E einfach wahllos in der Stadt zwischen Hochhäusern verteilt hat.

Abschließend hätte ich jetzt gerne Eure Meinung dazu: Wie realistisch schätzt ein KI-Chatbot wie ChatGPT das Wahlprogramm einer Partei ein? Diskutiert gerne über die Skills der KI und von mir aus gerne über Politik. Aber bleibt bitte sachlich – und erspart uns in den Kommentaren Vorwürfe, dass wir hier Stimmung machen, „links-woke“ Tendenzen kommunizieren, weil wir ja indoktrinierte Systemmedien wären, oder sowas. Normalerweise halte ich in jeder politischen Diskussion meinen Kopf hin – aber in diesem Fall habe ich die Fakten einer KI zugeworfen und die wird sich in den Kommentaren vermutlich eher nicht für ihre Ergebnisse rechtfertigen.

In den nächsten Tagen werde ich mir die anderen Wahlprogramme vorknöpfen und mich da nach aktuellen Wahlprognosen richten. Damit sprechen wir als Nächstes also über die CDU/CSU!