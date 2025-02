Auch wenn es aktuell nicht danach aussieht, dass die FDP in absehbarer Zeit Deutschland federführend gestaltet, bleibt die Bundestagswahl 2025 abzuwarten. Sollte sie die 5-Prozent-Hürde meistern, könnte sie womöglich erneut mit der Union koalieren und bliebe damit in Regierungsverantwortung.

Deutschland 2035: Letzter Teil unseres KI-Experiments

Doch darum geht es hier ja nicht. Stattdessen werfen wir einen Blick in eine hypothetische Zukunft: Wie würde sich Deutschland entwickeln, wenn die FDP ihre Vision uneingeschränkt verwirklichen könnte?

Das Parteiprogramm der FDP im ChatGPT-Check: So läuft der Versuch

Was will die FDP? Wir lassen ChatGPT ins Wahlprogramm der Freien Demokraten werfen. Wie zuvor unterteilen wir die Zusammenfassung in verschiedene Bereiche:

Wirtschaft und Arbeit

Bildung und Chancen

Soziales und Wohnen

Klimaschutz und Mobilität

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Außenpolitik und Europa

Abschließend: realistische Einschätzung für 2035

Zur Einordnung der Programmpunkte nutzen wir zwei zentrale Kriterien:

Wie hoch ist die voraussichtliche Umsetzbarkeit der Pläne in den jeweiligen Kategorien (angegeben in Prozent)? Welche Bevölkerungsgruppe würde am meisten von der Umsetzung profitieren?

Falls ihr die genauen Prompts nachlesen wollt: Diese findet ihr im ersten, oben verlinkten SPD-Teil der Reihe. Das gilt auch für den Prompt zur Bilderstellung. Das generierte Bild soll eine visuelle Interpretation dessen sein, wie Deutschland im Jahr 2035 laut Parteiprogramm aussehen könnte. Dabei nutze ich direkt das erste Ergebnis, das mir DALL-E liefert – so bleibt der Prozess neutral und unbeeinflusst von persönlichen Präferenzen.

Das Experiment: ChatGPT prüft das Programm der FDP

Hier kommt jetzt der Abschnitt des Artikels, der wirklich Wort für Wort so von ChatGPT formuliert wurde. Ich habe also nichts ergänzt, korrigiert, abgeschwächt oder sonst wie beeinflusst:

1. Wirtschaft und Arbeit

Die FDP strebt eine dynamische Wirtschaft an, die durch Innovation und Unternehmertum geprägt ist. Bürokratie soll massiv abgebaut und das Steuersystem vereinfacht werden, um Investitionen zu fördern. Zudem setzt die Partei auf flexible Arbeitsmodelle und die Förderung von Start-ups, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.

Umsetzbarkeit: 70 Prozent – Bürokratieabbau und Steuerreformen sind realisierbar, erfordern jedoch politischen Konsens und sorgfältige Planung.

Profitiert am stärksten: Unternehmer, Selbstständige und Arbeitnehmer in innovativen Branchen.

2. Bildung und Chancen

Die FDP legt großen Wert auf exzellente Bildung als Grundlage für individuelle Freiheit und gesellschaftlichen Fortschritt. Frühkindliche Bildung soll gestärkt, Schulen modernisiert und Hochschulen besser ausgestattet werden. Lebenslanges Lernen und digitale Bildung stehen ebenfalls im Fokus.

Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Bildungsreformen sind möglich, benötigen jedoch langfristige Investitionen und Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern.

Profitiert am stärksten: Schüler, Studierende und Berufstätige.

3. Soziales und Wohnen

Die Partei setzt auf ein soziales Sicherungssystem, das Anreize für Eigenverantwortung schafft. Im Wohnungsbau sollen bürokratische Hürden abgebaut und private Investitionen gefördert werden, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Umsetzbarkeit: 60 Prozent – Reformen im sozialen Sicherungssystem und Wohnungsbau sind durchführbar, bedürfen jedoch umfassender Gesetzesänderungen.

Profitiert am stärksten: Mieter, Wohnungssuchende und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

4. Klimaschutz und Mobilität

Die FDP verfolgt einen Klimaschutz durch Innovation und marktwirtschaftliche Lösungen. Sie setzt auf technologische Offenheit und den Ausbau von Infrastruktur für alternative Antriebe. Der Emissionshandel soll als zentrales Instrument dienen, um CO₂-Reduktionen kosteneffizient zu erreichen.

Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Technologieförderung und Infrastrukturprojekte sind realisierbar, jedoch abhängig von wirtschaftlichen Entwicklungen und technologischen Durchbrüchen.

Profitiert am stärksten: umweltbewusste Bürger, Technologieunternehmen und Pendler.

5. Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Die FDP steht für eine offene Gesellschaft und die Stärkung individueller Freiheitsrechte. Sie betont die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung und einer liberalen Migrationspolitik, die Integration fördert und gleichzeitig klare Regeln setzt.

Umsetzbarkeit: 70 Prozent – Maßnahmen zur Stärkung von Freiheitsrechten und Integration sind umsetzbar, erfordern jedoch gesellschaftlichen Dialog und Akzeptanz.

Profitiert am stärksten: Minderheiten, Migranten und Befürworter liberaler Werte.

6. Außenpolitik und Europa

Die FDP bekennt sich zu einer pro-europäischen Ausrichtung und möchte die Europäische Union stärken. Sie setzt auf eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie den Ausbau von Handelsbeziehungen. Die transatlantische Partnerschaft, insbesondere mit den USA, soll intensiviert werden.

Umsetzbarkeit: 75 Prozent – Eine stärkere europäische Integration und transatlantische Zusammenarbeit sind möglich, hängen jedoch von der Kooperationsbereitschaft anderer Staaten ab.

Profitiert am stärksten: Exportorientierte Unternehmen und Bürger, die von internationaler Zusammenarbeit profitieren.

Realistische Einschätzung für 2035

Die FDP präsentiert ein liberales Programm, das auf individuelle Freiheit, wirtschaftliche Dynamik und technologische Innovation setzt. Viele ihrer Ziele sind erreichbar, erfordern jedoch politische Mehrheiten und gesellschaftliche Unterstützung.

Gesamte Umsetzbarkeit: 67 Prozent – Die meisten Vorschläge sind realisierbar, wobei der Erfolg von politischen Rahmenbedingungen und gesellschaftlicher Akzeptanz abhängt.

Profitiert am stärksten: Unternehmer, Fachkräfte, Bildungseinrichtungen und Bürger mit liberalen Wertvorstellungen.

Mein Fazit:

Damit ist unser kleines KI-Experiment abgeschlossen. Die FDP schneidet überraschend gut ab – die KI bewertet ihr Programm überwiegend positiv und hält rund zwei Drittel der Pläne für umsetzbar. Einzig das generierte Artikelbild wirkt ziemlich abgedreht, aber dafür mache ich eher die KI als die Partei verantwortlich. In der Tabelle seht Ihr jetzt noch einmal alle Zahlen im Überblick:

Kategorie/Partei SPD CDU/CSU AfD Grüne Linke BSW FDP Wirtschaft & Arbeit 70 % 70 % 60 % 70 % 60 % 50 % 70 % Bildung & Chancen 60 % 65 % 55 % 65 % 70 % 60 % 65 % Soziales & Wohnen 50 % 60 % 50 % 60 % 50 % 55 % 60 % Klima & Mobilität 65 % 55 % 45 % 75 % 65 % 50 % 65 % Gesellschaft & Integration 60 % 60 % 50 % 70 % 70 % 65 % 70 % Außenpolitik & Europa 50 % 65 % 40 % 65 % 40 % 40 % 75 % Gesamte Umsetzbarkeit 60 % 65 % 50 % 67 % 60 % 55 % 67 %

Wenn ChatGPT richtig liegt, bewegen sich die Umsetzbarkeitswerte der Wahlprogramme zwischen 50 und 67 Prozent. Die Spitzenmarke von 67 Prozent wurde dabei zweimal erreicht – von den Grünen und der FDP. Am wenigsten realistisch erscheint laut KI das Programm der AfD mit einer Umsetzbarkeit von nur 50 Prozent. Innerhalb der einzelnen Kategorien liegt der Höchstwert bei 75 Prozent, erzielt erneut von den Grünen (Klima & Mobilität) und der FDP (Außenpolitik & Europa). Am unteren Ende der Skala finden wir einen Wert von 40 Prozent – dreimal vergeben in der Kategorie Außenpolitik & Europa, und zwar für die AfD, die Linke und das BSW.

Natürlich bleibt das hier nicht mehr als ein Experiment – eine KI zur Analyse von Wahlprogrammen heranzuziehen bringt gewisse Verzerrungen mit sich. Tendenziell scheinen von KI-Modellen progressive Positionen etwas bevorzugt zu werden. Umso überraschender ist das starke Abschneiden der FDP, die ich persönlich nicht unbedingt mit dem Attribut „progressiv“ taggen würde.

Trotzdem war es spannend, sowohl die Programme der Parteien als auch die KI selbst in einem Durchgang unter die Lupe zu nehmen. Ich denke, die Bewertungen können eine erste Orientierung bieten, sollten aber keinesfalls als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen. Falls du deine Wahl noch nicht getroffen habt: Verlasse dich nicht nur auf eine KI-Analyse, sondern schau dir die Wahlprogramme selbst an und nutze ergänzende Tools wie den Wahl-O-Mat.

Wie siehst du das? Bietet so eine KI-gestützte Auswertung einen echten Mehrwert, oder verzerrt sie am Ende eher die Realität?