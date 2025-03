Podcast Casa Casi: Kein Scherz – die GroKo wird gar nicht so schlimm

Hurra, wieder mal eine GroKo! Es sieht also so aus, als legen wir das Schicksal der Nation wieder einmal in die Hände von CDU, CSU und SPD. Sind wir deswegen in Weltuntergangsstimmung? Na ja, ein bisschen vielleicht. Aber wenn du heute in unseren Podcast reinhörst, wirst du feststellen, dass wir versuchen, die positiven Dinge zu sehen.

KI, Digitalisierung, Mobilität und Energie: Das plant die GroKo

Die Vorbereitung für diese Episode fiel mir dieses Mal recht leicht, weil mein lieber Kollege Thorsten Neuhetzki schon fleißig mit seiner Artikel-Reihe vorgearbeitet hat. Ihr hört ihn im Podcast übrigens auch, ebenso wie Hayo, mit kurzen Statements zu den jeweiligen Themen.

Wir haben also versucht, anhand der Wahlprogramme der Parteien ein wenig in die Zukunft zu schauen: Wie ist es um die Themen KI und Digitalisierung bestellt? Gibt es vielleicht endlich das ersehnte Digitalministerium? Außerdem sprachen wir über Strompreise, den Kurs der Elektromobilität und übers Deutschlandticket.

Casa Casi, Ausgabe 152: Show Notes