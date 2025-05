Noch mehr Geld mit deiner Solaranlage sparen? EcoFlow verrät uns, wie das geht

Balkonkraftwerke und klassische Solaranlagen boomen weiterhin. Die Anschaffungskosten sind insbesondere für Balkonkraftwerke mittlerweile erstaunlich gering, sodass sich die Ausgaben schnell amortisieren. EcoFlow hat nun ein KI-gestütztes HEMS (Home Energy Management System) auf der Intersolar vorgestellt, mit dem du noch cleverer Strom produzieren und nutzen sollst. Wir haben bei EcoFlow nachgehakt, was genau dahintersteckt – und in unserem Interview (am Ende des Artikels) einige interessante Antworten bekommen.

EcoFlow HEMS: Darum hebt es deine Solaranlage auf ein neues Level

Ein HEMS ist kurz gesagt ein System, das deinen Energieverbrauch im Haushalt optimiert. Es ist zum Beispiel in der Lage, deine Solaranlage beziehungsweise dein Balkonkraftwerk zu steuern und kann dafür sorgen, dass du möglichst viel selbst produzierten Strom nutzt. Außerdem bietet es in Kombination mit dynamischen Stromtarifen noch mehr Potenzial, um so etwa dein angeschlossenes E-Auto zu günstiger Stunde aufzuladen oder Energie zwischenzuspeichern. Laut EcoFlow sollen mit dem KI-gesteuerten HEMS Tarifeinsparungen von bis zu 77,6 Prozent möglich sein – das Potenzial scheint also riesig.

Wirklich außergewöhnlich wird das EcoFlows HEMS zudem durch die laut dem Hersteller 90-prozentige Genauigkeit von Solar- und Verbrauchsprognosen. Kombiniert mit dynamischen Stromtarifen soll sich so die Energie noch effizienter und kostengünstiger nutzen können.

Wofür macht das HEMS Sinn bei dir zu Hause?

Falls du dich fragst, welche Verbraucher vor allem smart steuerbar sind – EcoFlow hat die Antwort. Du möchtest sicher nicht auf günstige Stromtarife warten müssen, damit du den Backofen anschmeißen und auch nicht auf Sonne warten, bis du deine Wäsche waschen kannst. Dafür gibt es einerseits natürlich Zwischenspeicher, um Zeiten hoher Strompreise oder sonnenarmer Stunden auszugleichen. Vor allem eignet sich die smarte Steuerung aber für zeitunabhängige Verbraucher. Das E-Auto muss etwa nachts meist nicht verfügbar sein und steht vielleicht an einem Sonntag auch einfach mal nur unter einem Carport. Währenddessen kann es problemlos flexibel aufgeladen werden. Auch eine Wärmepumpe kann in Zeiten günstiger Strompreise dank des HEMS automatisch betrieben werden und dann den Wasserspeicher aufheizen. Nutzen lässt sich das Warmwasser dann ebenso, während die Strompreise hoch sind.

Aber auch im Falle eines Stromausfalls kann ein solches HEMS sinnvoll sein. So kann es etwa wichtige Geräte priorisieren und mit zwischengespeicherter Energie versorgen, während unwichtige Geräte automatisch abgeschaltet werden. Fernseher und Co. können also zum Beispiel abgeschaltet werden, während der Kühlschrank weiterhin läuft. So kannst du bei einem Stromausfall länger mit dem zwischengespeicherten Strom auskommen und es verderben keine Lebensmittel.

Interview mit EcoFlow: Noch mehr Infos zu den Intersolar-Neuheiten

Auf der Intersolar 2025 hat EcoFlow zusätzlich auch mit der PowerPulse 2 Wallbox ein neues EV-Ladegerät vorgestellt, welches eine optimale Ergänzung zum HEMS ist. Hiermit nutzt du nämlich dynamische Tarife, um dein E-Auto besonders kosteneffizient zu laden. Darüber hinaus sprechen wir im Interview über EcoFlows neues KI-gestütztes Balkonkraftwerk Stream. Wenn du mehr über das neue HEMS oder das Balkonkraftwerk erfahren möchtest, schau dir doch gerne das ganze Interview hier unten im Artikel oder auf unserem YouTube-Kanal an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt