IKEA mit heißem Angebot: Das könnte deine Heizkosten halbieren

IKEA ist bekannt dafür, Trends mitzunehmen und das eigene Angebot stetig um neue Inhalte zu erweitern. Schon vor einigen Jahren hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit Svea Solar Deutschland GmbH geschlossen, um günstige PV-Anlagen anbieten zu können. Preislich haben wir das Sortiment in der Vergangenheit bereits eingeschätzt. Mittlerweile werden hingegen maßgeschneiderte Angebote für Interessenten erstellt. Jetzt bietet IKEA zusätzlich Wärmepumpen als Teil der möglichen Leistungen an. Dabei dürfen sich Mitglieder in den Programmen IKEA Family sowie IKEA Business besonders freuen: Denn sie erhalten 15 Prozent Rabatt auf alle Energielösungen. Bei Wärmepumpen und PV-Anlagen lassen sich so Tausende Euro einsparen.

15 Jahre Garantie und 15 Prozent Rabatt? IKEA lockt mit attraktivem Deal

Nicht nur die Preisreduktion auf das finale Angebot ist dabei ein Grund, warum sich eine kostenlose Anforderung eines Angebots sich lohnen kann. Svea Solar bietet dir auch 15 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie auf deine Wärmepumpen-Lösung. Das ist deutlich mehr als viele heutige Betriebe bei der Installation von neuen Anlagen liefern. Da es sich um Luft-Wasser-Wärmepumpen handelt, ist die Gelegenheit günstig. Denn bei vielen Gebäuden rechnet sich eine solche Wärmepumpe in Kombination mit PV-Anlagen im Schnitt schon nach 11 Jahren – also unterhalb der Garantiezeit, die der Hersteller dir anbietet. Bis zu 2.000 Euro Ersparnis pro Jahr ist laut Untersuchungen möglich.

Dazu versucht Svea Solar dir den Kauf deiner Wärmepumpe zusätzlich zu versüßen. So gehört ebenfalls eine kostenlose Bewertung der Energieeffizienz deines Hauses dazu. Der Förderservice unterstützt dich bei der Antragsstellung für die Heizungsförderung bei der KfW, sodass du von den Zuschüssen profitieren kannst. Wer will kann sich sogar für eine Finanzierung der Wärmepumpe über einen Partner des Unternehmens entscheiden. Allerdings solltest du bei solchen Finanzierungsoptionen einen genauen Blick auf die Konditionen werfen. Da jede Finanzierung nun einmal Zinsen berechnet, kann sich die Amortisationszeit deiner Wärmepumpe dabei deutlich nach hinten verschieben. Selbst wenn nur der finale Betrag, der als Eigenanteil für dich übrigbleibt, über diese Methode genommen wird.

Gebäude mit Wärmepumpen-Installation und PV-Anlagen steigern Wert erheblich

Allein für die langfristige Wertanlage in deiner Immobilie kann das Angebot ebenfalls attraktiv sein. Wohngebäude, die mit Wärmepumpen und PV-Anlagen ausgestattet sind, werden mit bis zu 43 Prozent höher bewertet. Dazu erfüllst du die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes und kannst einen guten Teil deines Energiebedarfs für Heizen und Strom mit der PV-Anlage abdecken. Da die Angebote individuell erstellt werden, können wir im Vergleich zum PV-Angebot bei IKEA keine direkte Preisanalyse vornehmen.

Das ist jedoch auch nicht weiter verwunderlich. Die Wohngebäude in Deutschland sind vielfältiger und in ihrer Bauweise deutlich komplexer als in anderen europäischen Ländern gehalten. Dadurch müssen häufig individuelle Aspekte berücksichtigt werden, die sich nicht pauschal für alle Gebäude ermitteln lassen. Wer über eine eigene Wärmepumpe nachdenkt, sollte daher das kostenlose Angebot unbedingt mit Angeboten weiterer Anbieter in der Umgebung vergleichen. Denn trotz der attraktiven 15 Prozent Rabatt und der langjährigen Garantie entscheidet letztlich auch der Preis sowie die Energieeffizienz des konkreten Modells, wie schnell sich deine Investition wirklich rentiert.