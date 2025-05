Smarter E Europe: Hersteller zeigt "Overkill"-Batteriespeicher für mehrere Tage

Mit den diesjährigen Produktvorstellungen leitet Bluetti die dritte Generation seiner Solargeneratoren ein, die sich aus den ursprünglichen Stromspeichern entwickelt haben. Die neuen Produktserien Elite, Apex sowie EnergyPro zielen dabei auf unterschiedliche Nutzergruppen ab und wurden jetzt auf der in München stattfindenden Messe „Smarter E Europe“ vorgeführt.

Darunter finden sich die neuen Stromspeicher-Flaggschiffe Apex 300 sowie das EP2000-System. Wie zuvor setzt Bluetti (zum Shop des Herstellers) dabei gezielt auf das bewährte Erfolgssystem in der Branche: Stromspeicher entwickeln sich mit ihren Benutzern weiter. Die erste gekaufte Kapazität kann häufig um weitere Zusatzbatterien erweitert werden, um alle Möglichkeiten für die eigene Energieversorgung offenzuhalten.

Modulare Speichersysteme setzen sich in der Branche durch

Der Trend zu modularen Speichersystemen passt perfekt in den heutigen Zeitgeist. Stetige Weiterentwicklungen in der Energiebranche sorgen dafür, dass einmal gekaufte Kapazitäten selten dauerhaft allen Ansprüchen genügen. Wer einen nicht erweiterbaren Stromspeicher kauft, hat dann schnell ein Problem. Entweder der vorhandene Stromspeicher kann nicht mehr sinnvoll genutzt werden, da seine Größe nicht mehr passt. Oder es müssen umständlichere Konstruktionen mit der Einbindung in das eigene Hausnetz erfolgen, die auch nicht für alle Modelle umsetzbar sind.

Die Ära der modularen Speichersysteme hat das grundlegend geändert. Hersteller wie Bluetti ermöglichen dir, dich heute für eine kleinere Kapazität zu entscheiden, morgen jedoch nach Wunsch auf höhere Speicherkapazitäten aufzurüsten. Der Vorteil liegt auf der Hand. Du musst nicht schon heute in eine Speichergröße investieren, die du gar nicht benötigst. Umgekehrt verbaust du dir keine Gelegenheit damit, mit einem kleineren System zu beginnen. Dadurch ist der Einstieg nicht nur für Haushalte wesentlich günstiger möglich. Es bleiben von Tag eins an weitere Optionen offen.

Mit dem Bluetti EP2000 kannst du bis zu 90 Prozent deines Stromverbrauchs selbst abdecken

Lediglich die mögliche Gesamtkapazität solltest du vor Kauf bereits berücksichtigen. Die Erweiterungen sollten dir einen Stromspeicher verschaffen können, der auch künftige Starkstromverbraucher bedienen kann. Wer beispielsweise damit liebäugelt, einmal eine Wärmepumpe und ein E-Auto an den eigenen PV-Strom anzuschließen, braucht dafür wenigstens 10 kWh als Stromspeichergröße. Je nach Anlagengröße könnten sogar größere Systeme lukrativer sein, um den Eigenverbrauch deines Solarstroms zu steigern.

Die neuen Stromspeicher-Produktlinien im Überblick

Bluettis neueste Solargeneratoren teilen sich bewusst in unterschiedliche Produktkategorien auf, um Kunden mit einem unterschiedlichen Bedarf anzusprechen. Ein Zwei-Personen-Haushalt benötigt keine große erste Stromspeicherkapazität. Familien, die gern in der Natur unterwegs sind, sei es mit dem Auto oder Wohnmobil, bevorzugen Modelle, die sich auch gut als Gepäckstücke auf Reisen mitnehmen lassen. Die neuesten Produktlinien von der „Smarter E Europe“ sind daher bewusst voneinander abgegrenzt:

Elite Series: Sie ist kompakt und leicht zu transportieren. Dadurch eignet sie sich nicht nur als zuverlässiger Begleiter für den nächsten Ausflug in die Natur. Sie kann auch zuhause einen hervorragenden Einstieg in die Reduktion deiner Stromkosten liefern. Dafür liefern sie dir eine Ausgangsleistung von bis zu 3 Kilowatt (kW) Zum Elite-System bei Bluetti.de

Sie ist kompakt und leicht zu transportieren. Dadurch eignet sie sich nicht nur als zuverlässiger Begleiter für den nächsten Ausflug in die Natur. Sie kann auch zuhause einen hervorragenden Einstieg in die Reduktion deiner Stromkosten liefern. Dafür liefern sie dir eine Ausgangsleistung von bis zu 3 Kilowatt (kW) Apex Series: Modelle der Apex-Reihe sind vor allem auf ihre Aufrüstbarkeit sowie eine unabhängigere Versorgung vom Stromnetz ausgelegt. Sie können sowohl eine Notstromversorgung liefern, als auch zu größeren Einheiten zusammengefasst werden. Dabei ist eine Ausgangsleistung von 3kW+ möglich, wodurch sie anspruchsvollere Geräte wie Wärmepumpen oder sogar industrielle Prozesse versorgen können. Zum Apex-System bei Bluetti.de

Modelle der Apex-Reihe sind vor allem auf ihre Aufrüstbarkeit sowie eine unabhängigere Versorgung vom Stromnetz ausgelegt. Sie können sowohl eine Notstromversorgung liefern, als auch zu größeren Einheiten zusammengefasst werden. Dabei ist eine Ausgangsleistung von 3kW+ möglich, wodurch sie anspruchsvollere Geräte wie Wärmepumpen oder sogar industrielle Prozesse versorgen können. EnergyPro Series: Wie der Zusatz „Pro“ bereits andeutet, zielen diese Stromspeicher auf große Haushalte oder professionelle Kunden ab, die auch über eine lange Zeit zuverlässig Prozesse mit Energie versorgen müssen. Zu den Stromspeichern bei Bluetti.de

Wie der Zusatz „Pro“ bereits andeutet, zielen diese Stromspeicher auf große Haushalte oder professionelle Kunden ab, die auch über eine lange Zeit zuverlässig Prozesse mit Energie versorgen müssen.

Apex 300 – flexibel und vielseitig einsetzbar

Wer sich unsicher ist, wie ein guter Solargenerator eigentlich ausfallen sollte, kann getrost einen Blick auf diese Modell-Reihe werfen. Sie bieten sowohl die Möglichkeit, deinen Haushalt unabhängiger vom Stromnetz zu betreiben, in dem du bis zu drei Apex-Einheiten mit der Hub A1 Parallel Box und 18 B300K Erweiterungsbatterien verbinden kannst. In Deutschland wäre eine solche Stromspeichermenge für private Haushalte schon ein praktischer „Overkill“. Für Firmen hingegen kann eine Möglichkeit Prozesse auch über mehrere Tage mit Strom zu versorgen, sinnvoll sein. Mithilfe von faltbaren Solarmodulen und Bluettis Hub D1 DC Hub mit 700 Watt Ausgangsleistung kannst du die Apex 300 Solargeneratoren auch als mobile Stromquelle verwenden.

Bluetti Apex 300 flexibel und vielseitig

Insgesamt können die Stromspeicher bis zu 6.400 Watt Solarstrom einspeichern, wenn du sie mit Bluettis SolarX 4K Ladecontroller kombinierst. Haushalte können so ihre Abhängigkeit von der Netzversorgung lösen und stärker auf selbstproduzierten Solarstrom setzen. Laut Bluetti können sich die Anschaffungskosten dabei in beinahe 2 Jahren bereits rentieren. Dadurch bietet sich die Apex 300-Reihe gut für alle an, die eine solide Speicherkapazität wollen, eines Tages jedoch möglicherweise mehr Strombedarf besitzen. Wer jedoch Solaranlagen besitzt, die über 6.400 Watt liefern, sollte stattdessen einen Blick auf das EP2000-System werfen.

→ Mehr zum Apex-System erfahren

Tipp: Wer bis zum 20. Mai vorbestellt und 10 Dollar (8,80 Euro) Anzahlung leistet, kann noch Sonder-Rabatte und Extras abstauben.

EP2000-System verspricht Effizienzgrad von 98 Prozent

Das EP2000-System besticht vor allem durch seine hohe Effizienz. Mit einem Wirkungsgrad von 98 Prozent gibt es beinahe keine Wandlungsverluste im Vergleich zu Solargeneratoren ähnlicher Größenordnung. Dadurch lassen sich im Jahr bis zu 10 Prozent mehr Energie sparen als bei Konkurrenten. Bis zu 700 kWh Strom sollen allein durch diese Effizienzwerte laut Bluetti eingespart werden. Das EP2000-System kann dabei sowohl für kleinere als auch mittlere Haushalte skaliert werden. Doch auch für Unternehmen könnten die möglichen Werte interessant sein.

Bluetti EP2000-System bietet perfekt zuschneidbare Leistung

Denn mit einer stolzen maximalen Ausgangsleistung von 60kW in Kombination mit bis zu 150 kWh Speicherkapazität kann die EP2000 auf praktisch jeden Energiebedarf personalisiert werden. Kombiniert mit einer PV-Dachanlage kann der Heimspeicher mit bis zu 30 kW Solarstrom laden. Bei paralleler Schaltung sollen sogar bis zu 90kW insgesamt möglich sein. Das System ist daher ein guter Ausgangspunkt für jeden, der bereits eine PV-Anlage mit mehr als 6.400 Watt Leistung besitzt und über einen möglichen Stromspeicher zum Nachrüsten nachdenkt. Der Trend auf dem Stromspeichermarkt scheint klar: Die Speicherkapazitäten steigen, die Preise sind auf einem niedrigeren Niveau als noch vor wenigen Jahren. Die Flexibilität, die dank heutiger Technologie und smarter Steuerungssysteme wie HEMS dabei möglich sind, hätte man sich vor einem Jahrzehnt kaum erträumt. Ich bleibe jedenfalls gespannt darauf, wie sich die Branche innerhalb der nächsten Jahre weiterentwickeln wird.

→ Neuheiten jetzt direkt bei Bluetti entdecken

Für PV-Anlagen-Besitzer So groß sollte der Stromspeicher sein