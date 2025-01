Riesen-Rückruf: Mehr als 100.000 Autos müssen in die Werkstatt

Gefahr in Verzug? Opel und Peugeot stehen vor einem gewaltigen Rückrufprogramm. Betroffen davon sind die Fahrzeugmodelle Opel Grandland sowie der Peugeot 3008 und der Peugeot 5008. Hier wurden an der Lenkung der Autos sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, die auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf den Plan gerufen haben. Es ist ein großer Rückruf angelaufen.

Rückruf wegen Problemen an Kugelgelenken bei Autos von Opel und Peugeot

Konkret geht es laut Einträgen in der Rückrufdatenbank des KBA um fehlende Schraubverbindungen zwischen der Kugelgelenkhalterung und dem Querlenker. Das könne auf beiden Seiten des Fahrzeugs zum Querstellen des Rades und einer daraus resultierenden eingeschränkten Lenkfähigkeit führen. Mehr noch: Auch der komplette Verlust der Lenkfähigkeit des Autos sei unter gewissen Umständen möglich.

Bekannte Vorfälle mit Sach- und Personenschäden gibt es derzeit noch nicht. Trotzdem sollten Fahrer der betroffenen Modelle vorsichtig sein und ihren Hersteller direkt oder eine örtliche Vertragswerkstatt kontaktieren. Dort wird dann überprüft, ob auf der linken und / oder rechten Seite die vorderen Kugelgelenkhalterungen auszutauschen sind. Das betrifft übrigens dem Vernehmen nach nur Autos mit Verbrennungsmotor. Der vollständig elektrifizierte Opel Grandland Electric (Test), der Peugeot E-3008 (Test) und der Peugeot E-5008 (Test) sind offenbar nicht betroffen.

Kostenlose Reparaturen notwendig

Laut KBA sind bei Opel (Referenznummer 14680R / Hersteller-Code der Rückrufaktion: KQG) exakt 6.372 im Jahr 2024 gebaute Opel Grandland betroffen. Davon 1.788 in Deutschland. Zudem könnte der neu entdeckte Mangel bei 94.584 Modellen des Peugeot 5008 und Peugeot 3008 (KBA-Referenznummer 14678R / Herstellercode der Rückrufaktion MU8) auftreten, die zwischen 2023 und 2024 die Fertigungshallen verließen. Hier sind 6.810 Fahrzeuge in Deutschland betroffen. Sollte an deinem Auto eine Reparatur notwendig sein, wird diese im Zuge der Garantie kostenlos durchgeführt.