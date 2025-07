E-Autos in Deutschland: Das ist die neue Nummer Eins

Das E-Auto lebt! In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden so viele neue Elektroautos in Deutschland zugelassen wie noch nie. In Summe: 248.726 Stück. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr des Vorjahres waren es nur rund 184.000 neu zugelassene Stromer. Zwar machten neue E-Autos am gesamten deutschen Automarkt von Januar bis Juni 2025 nur 17,7 Prozent aus, doch ihr Anteil nimmt zu. Im April, Mai und Juni machten E-Autos jeweils bereits mindestens 18 Prozent der hierzulande erfolgten Neuzulassungen aus. Auch, weil attraktive Leasing-Angebote den Einstieg in die E-Mobilität vereinfachen.

VW ID.3 ist (wieder) das beliebteste E-Auto

Deswegen hat es im Juli zum Beispiel auch der Volkswagen ID.3 geschafft, an die Spitze der beliebtesten E-Autos in Deutschland zu springen. Zuletzt war ihm das vor genau einem Jahr gelungen. Auf den vollelektrischen Kompaktwagen entfielen 2.521 Neuzulassungen. Er konnte sich damit knapp gegen den Kompakt-SUV Škoda Elroq behaupten, der auf 2.437 Neuzulassungen kam. Den dritten Platz sicherte sich im Juni 2025 der Volkswagen ID.7, der seit Januar in den Monatsstatistiken immer vom ersten Platz gegrüßt hatte. Und: Das Tesla Model Y ist wieder stärker nachgefragt. War es im April und Mai gar nicht mehr in den Top 10 zu finden, hat es im Juni mit rund 1.300 Neuzulassungen zumindest für den zehnten Platz gereicht.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Juni 2025)

Blickt man auf jene Zahlen, welche E-Autos in Deutschland in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres am erfolgreichsten waren, ergibt sich teilweise ein etwas anderes Bild. Denn dann ist der Volkswagen ID.7 das beliebteste E-Auto der Deutschen. Vor den sich nur äußerlich unterscheidenden ID.4 und ID.5 und dem ID.3.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (1. Halbjahr 2025)

Volkswagen Nummer Eins in Deutschland, Ford lässt aufhorchen

Unangefochtener Marktführer auf dem deutschen E-Auto-Markt ist und bleibt Volkswagen. Zwar büßte der Wolfsburger Konzern im Vergleich zum Vormonat Marktanteile ein, kommt im bisherigen Jahresverlauf aber immer noch auf einen Marktanteil von 21,1 Prozent. Mit weitem Abstand folgen BMW (9,1 Prozent), Skoda (9 Prozent), Audi (7,9 Prozent) und die Seat-Schwester Cupra (6,6 Prozent).

Komplettiert wird die Top durch Mercedes (5,8 Prozent), Hyundai (5,2 Prozent), Tesla (3,6 Prozent) und Opel (3,5 Prozent). Zum ersten Mal unter den zehn erfolgreichsten Herstellern von E-Autos: Ford. Der oft gescholtene Hersteller erreichte im bisherigen Jahresverlauf einen Marktanteil von 2,8 Prozent. Ebenso wie Kia, aber mit in Summe mehr neu zugelassenen vollelektrischen Pkw. Ein Lichtblick für die in vielen Tests für gut befundenen Modelle Ford Explorer (Test) und Ford Capri.