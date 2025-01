Der deutsche E-Auto-Markt hat sich auch im letzten Monat des Jahres 2024 nicht erholen können. Im Gegenteil: Mit 33.561 verkauften E-Autos fiel der Absatz auf ein neues Tief. Zuletzt wurden bei uns im August vergangenen Jahres weniger vollständig elektrifizierte Pkw neu zugelassen. Das geht aus neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. In Summe wurden im vergangenen Jahr 347.048 Elektroautos verkauft. Deutlich weniger als noch 2023, als der Absatz bei fast 525.000 Stromern lag.

Tesla Model Y weiter das beliebteste E-Auto in Deutschland

Das beliebteste Elektroauto der Deutschen war im vergangenen Jahr einmal mehr das Tesla Model Y – wie schon in den Jahren 2022 und 2023. Allerdings geht das Interesse an dem Wagen spürbar zurück. Wurden 2022 rund 35.000 Einheiten in Deutschland neu zugelassen, waren es im Jahr 2023 bereits fast 46.000 Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr kam Tesla hingegen nur noch auf knapp 30.000 weitere Model Y, die neu für den Betrieb auf deutschen Straßen angemeldet wurden. Stark nachgefragt waren auch die SUV-Fabrikate Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 und Volkswagen ID.5 sowie der Kompaktwagen Volkswagen ID.3.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Kalenderjahr 2024)

Betrachtet man nur den Dezember 2024, lag das Tesla Model Y ebenfalls auf dem Spitzenplatz. Kein anderes E-Auto wurde in Deutschland häufiger neu zugelassen. Zuvor lag drei Monate hintereinander der Skoda Enyaq auf dem Spitzenplatz. Jetzt reichte es für den tschechischen SUV, der kürzlich in einer neuen Version als Skoda Enyaq (2025) vorgestellt wurde, nur für den zweiten Platz. Vor der Limousine VW ID.7, die in den Neuzulassungs-Statistiken seit September vergangenen Jahres immer in den Top 3 zu finden ist.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Dezember 2024)

Volkswagen ist E-Auto-Marktführer in Deutschland

Die mit Abstand meisten Elektroautos verkaufte hierzulande im vergangenen Jahr Volkswagen. In Summe stehen 62.108 neu zugelassene Fahrzeuge in den Statistiken des KBA. Das entsprach einem Marktanteil von 16,3 Prozent. Die weiteren Plätze auf dem Podest nehmen BMW (42.066 / 11,1 Prozent) und Tesla (37.574 / 9,9 Prozent) ein. Danach folgen Mercedes (33.991 / 8,9 Prozent) und Skoda (25.308 / 6,6 Prozent). Komplettiert wird die Top 10 von Audi (21.831 / 5,7 Prozent), Cupra (18.248 / 4,8 Prozent), Hyundai (16.952 / 4,5 Prozent), MG Roewe (14.370 / 3,8 Prozent) und Volvo (15.535 / 3,6 Prozent).