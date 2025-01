Skoda Enyaq (2025) Erstes Update für deutschen E-Auto-Liebling

Nach der Vorstellung des Kompakt-SUV Skoda Elroq spendiert Skoda auch dem zuletzt beliebtesten E-Auto der Deutschen ein überarbeitetes Äußeres. Der Skoda Enyaq (2025) trägt nun die neue Designsprache Modern Solid. Das sorgt dafür, dass die Frontscheinwerfer künftig zweigeteilt sind. Zudem ist vorn nicht mehr das Skoda-Markenlogo zu finden, sondern ein Skoda-Schriftzug. Der geschlossene Kühlergrill am sogenannten „Tech-Deck-Face“ wirkt zudem deutlich schmaler. Am Heck sind hingegen kaum Veränderungen auszumachen. Eine durchgehende LED-Leiste gibt es beim neuen Enyaq weiterhin nicht.

Skoda Enyaq & Enyaq Coupé: Jeweils drei Modelle kommen auf den Markt

Sowohl vom klassischen SUV als auch vom Coupé-Modell wird es zum Marktstart drei Varianten zu kaufen geben. Der Skoda Enyaq 60 / Enyaq Coupé 60 bietet 150 kW (204 PS), die über einen Hinterradantrieb auf die Straße übertragen werden. Ebenfalls über die hinteren Räder wird der Skoda Enyaq 85 / Enyaq Coupé 85 angetrieben. Allerdings mit bis zu 210 kW (286 PS). Die gleiche Leistung auf Basis eines Allradantriebs wird über den Skoda Enyaq 85x / Enyaq Coupé 85x abrufbar sein. Besonders sportliche RS-Modelle fehlen noch.

Sowohl als klassischer SUV (links) als auch als Cpoupé (rechts) erhältlich: der neue Skoda Enyaq (2025).

Hinsichtlich der Außenabmessungen wächst der neue Enyaq in der Länge um neun Millimeter auf knapp 4,66 Meter, das Coupé-Modell um 5 Millimeter auf ebenfalls knapp 4,66 Meter. Breite (knapp 1,88 Meter) und Höhe (rund 1,62 Meter) bleiben praktisch unverändert, der Radstand wächst minimal um einen Millimeter auf knapp 2,77 Meter. In der Spitze ist eine Reisegeschwindigkeit von 180 km/h möglich. Aber nur mit den 85er-Modellen. Der Skoda Enyaq 60 (Coupé) fährt maximal 160 km/h und beschleunigt auch langsamer von 0 auf 100 km/h – in 8,1 Sekunden. Die leistungsstärkeren Varianten schaffen den gleichen Sprint in 6,7 Sekunden.

Etwas mehr Reichweite

Die durch aerodynamische Optimierungen leicht verbesserte WLTP-Reichweite gibt Skoda mit bis zu 437 Kilometer beim Enyaq 60 und maximal 446 Kilometer beim Enyaq Coupé 60 an. Hier ist ein 63 kWh großer Lithium-Ionen-Akku verbaut. Wer sich für den Enyaq 85 oder das Enyaq 85 Coupé entscheidet, kann einen 82 kWh großen Akku nutzen und bis zu 586 respektive 596 Kilometer weit fahren. Mit Allradantrieb sinkt die Reichweite auf Basis vorläufiger Werte auf 549 respektive 558 Kilometer. Auf der Autobahn musst du jeweils mit rund 100 bis 150 Kilometern weniger rechnen. Alle Modellversionen laden an Wechselstrom-Stationen mit bis zu 11 kW. An einer Schnellladesäule variiert die Ladeleistung:

Enyaq 60 (Coupé): 165 kW

Enyaq 85 (Coupé): 135 kW

Enyaq 85x (Coupé): 175 kW

In allen Fällen stellt Skoda aber unter optimalen Bedingungen eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent in unter 30 Minuten in Aussicht.

Kaum Veränderungen im Innenraum

Im Innenraum, wo auf dem Lenkrad jetzt ebenfalls der Skoda-Schriftzug zu finden ist, bleibt fast alles beim Alten. Etwa ein in das Armaturenbrett integriertes Fahrer-Display, das fünf Zoll groß ist. Für die Gänge steht weiter ein Schalter an der Mittelkonsole zur Verfügung, der Center-Touchscreen steht wie gewohnt auf dem Armaturenbrett und ist 13 Zoll groß. Ein Head-up-Display mit Augmented Reality ist optional erhältlich.

Weitgehend unangetastet bleibt im Skoda Enyaq (2025) das Interieur.

Beim Kofferraumvolumen sind übrigens im Vergleich zum Vorgänger keine Änderungen zu erwarten: 585 Liter Stauraum beim Skoda Enyaq und 570 Liter beim Coupé. Mit umgeklappten Rücksitzen wächst das Ladevolumen auf 1.710 respektive 1.610 Liter. Die gebremste Anhängelast liegt bei 1.200 Kilogramm; 1.400 Kilogramm beim Allrad-Modell. Teil der Serienausstattung sind übrigens unter anderem beheizbare Vordersitze, 3-Zonen-Klimaanlage sowie eine Vorbereitung für die Anhängerkupplung. Auch ein Stauassistent und ein vorausschauender und adaptiver Abstandsassistent sind ab Werk an Bord.

Was kostet der Skoda Enyaq (2025)?

Angeboten wird der neue Skoda Enyaq (2025) in europäischen Kernmärkten ab sofort. Auslieferungen werden demnächst starten. In Deutschland beginnen die Preise für den Fünfsitzer bei 44.400 Euro. Das sind zumindest beim Basismodell Enyaq 60 lediglich 200 Euro mehr als bisher, also nur ein milder Preisanstieg.