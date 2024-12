E-Autos: Ein SUV erfreut deutsche Autokäufer besonders

Die Neuzulassungen von E-Autos verharren in Deutschland auf einem stabilen Niveau. Den dritten Monat in Folge lagen sie auch im November 2024 bei rund 35.000, wie neue Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) offenbaren. Das weiterhin beliebteste Elektroauto stammt dabei von einem tschechischen Hersteller: der VW-Marke Skoda. In Summe machten Elektroautos unter den Pkw-Neuzulassungen im November (244.544) 14,4 Prozent aus.

Skoda Enyaq bleibt beliebtestes E-Auto der Deutschen

Noch bevor der neue Skoda Elroq in den kommenden Monaten den Markt für Elektroautos aufmischen wird, sorgt der Skoda Enyaq (Test) den dritten Monat in Folge für Schlagzeilen. Denn das schnittige SUV-Modell, mit Volkswagen ID.4 / ID.5 und Audi Q4 e-tron (Test) auf einer Plattform stehend, wurde im November so oft verkauft wie kein anderes E-Auto in Deutschland. Die in vielen Fahrberichten hochgelobte Premium-Limousine Volkswagen ID.7 (Test) belegt den zweiten Platz, gefolgt von Volkswagen ID.4 (Test) und Volkswagen ID.5. Zum ersten Mal überhaupt hat es der BMW i5 (Test) in die Top 10 der beliebtesten Stromer in Deutschland geschafft. Ein Auto, das auf der Autobahn auch dann fahren kann, wenn der Fahrer die Hände dauerhaft vom Lenkrad nimmt.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im November 2024

Tesla hat es in der aktuellen Monatsstatistik mit dem auch in Deutschland gebauten Model Y nur noch auf den fünften Platz geschafft. Teil der Wahrheit ist aber auch: Dieses Elektroauto wurde wieder häufiger verkauft als noch im Oktober. Kaum noch eine Rolle spielt bei Autokäufern das Tesla Model 3. Das einst beliebteste E-Auto in Deutschland kam hierzulande im November auf gerade einmal 416 Neuzulassungen.

Mit Blick auf die Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf kann dem Tesla Model Y aber weiterhin kein Elektroauto das Wasser reichen. Knapp 27.000 Neuzulassungen bedeuten einen satten Vorsprung vor dem Skoda Enyaq, der bisher auf knapp 23.000 Neuzulassungen im Kalenderjahr 2024 kommt. Auf dem dritten Platz stehen die VW-Modelle ID.4 und ID.5, die sich im Kern nur äußerlich voneinander unterscheiden.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar bis November 2024)

Tesla Model Y (26.657 Neuzulassungen) Skoda Enyaq (22.980) Volkswagen ID.4/5 (19.753) Volkswagen ID.3 (18.805) Cupra Born (14.798) Volkswagen ID.7 (12.338) Audi Q4 e-tron (12.237) MG MG4 (11.938) BMW iX1 (11.090) Mercedes EQA (10.809)

Volkswagen beliebtester Hersteller von Elektroautos

Volkswagen ist es unterdessen auch gelungen, seinen Vorsprung als Marktführer unter den Herstellern von E-Autos auszubauen. Zum Stichtag Ende November lag der Marktanteil auf Basis des laufenden Kalenderjahres bei 16,2 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen BMW (10,9 Prozent), Tesla (9,7 Prozent), Mercedes (9 Prozent) und Skoda (6,6 Prozent). Komplettiert wird die Top 10 von Audi (5,9 Prozent), Seat / Cupra (4,6 Prozent), Hyundai (4,5 Prozent), MG Roewe (4,1 Prozent) und Volvo (3,7 Prozent).