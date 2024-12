Jaguar zeigt (s)ein pinkes Monster – auch in Blau

Viele Nachrichten sind in diesen Tagen vom britischen Pkw-Hersteller Jaguar zu vernehmen. Kürzlich präsentierte das traditionsreiche Unternehmen einen neuen Marken-Schriftzug, jetzt folgt mit dem Jaguar Type 00 (gesprochen: Zero Zero) ein neues Konzeptauto, das nicht nur ein unerwartetes Design enthüllt, sondern auch ein unverwechselbares Exterieur. Wenn man so will, demonstriert Jaguar mit seiner kantigen Gran-Turismo-Studie in Miami Pink und London Blue einen radikalen Neuanfang im Bereich der E-Mobilität. Mit dem Jaguar I-Pace (Test) hat das nicht mehr viel gemeinsam. Etliche Kanten und elegante Lichter sollen die zukünftige Ausrichtung demonstrieren.

Jaguar Type 00: Nobel ins neue Zeitalter der E-Mobilität

Bis Jaguar seine nächste offizielle Neuvorstellung präsentiert, dürfte noch mindestens ein Jahr vergehen. Die Zeit bis dahin soll jetzt der auf der Miami Art Week präsentierte Jaguar Type 00 überbrücken. Die beiden Nullen stehen für null Emissionen – wobei das mit Blick auf die Fertigung der Batterie natürlich nicht ganz zutreffend ist – und für den Beginn einer komplett neuen Modellfamilie. Das Ziel der Designer: mit furchtlosen Formen ein Objekt der Begierde schaffen, eine Design-Vision mit mutigen Formen und opulenten Proportionen.

Wir haben einen furchtlos kreativen neuen Charakter für Jaguar geschaffen, welcher der DNA der Marke folgt – aber zugleich zukunftsorientiert und relevant ist und wirklich aus der Masse heraussticht. Rawdon Glover, Managing Director bei Jaguar

Der Abschied vom Verbrenner dürfte zwar nicht den Geschmack aller Fans der Marke treffen, doch futuristisch ist das neue Konzeptauto samt seinem Panorama-Glasdach und geschwungener Dachlinie allemal. Denn wie im Polestar 4 (Test) wird auf eine Heckscheibe verzichtet. Allerdings fährt der neue Jaguar mit nur zwei Türen und trotz in einem E-Auto fehlenden großem Motorblock auch mit einer exorbitant langen Motorhaube vor. Auffällig sind auch die großen Reifen, die auf eine Größe von satten 23 Zoll kommen. Solch ein Design zu zeigen, muss man sich bei all der Tradition der Marke erst einmal trauen.

Der Jaguar Type 00 soll einen Ausblick auf künftige E-Autos der Kultmarke bieten.

Kein Serien-Fahrzeug, aber ein Ausblick auf die Zukunft

In Serie wird es das jetzt präsentierte Nobel-Auto mit seinem minimalistischen Design niemals zu kaufen geben. Die für Ende kommenden Jahres erwartete Neuvorstellung eines viertürigen Gran Turismo wird aber aller Voraussicht nach gewisse Ähnlichkeiten vorweisen – und dem Vernehmen nach weit über 100.000 Euro kosten. Jaguar stellt schon heute 770 Kilometer WLTP-Reichweite in Aussicht. Zudem soll eine Nachladung für 321 zusätzliche Kilometer unter optimalen Bedingungen nur 15 Minuten benötigen.