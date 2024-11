Das Internet lacht über “neuen Namen” dieses Autoherstellers

Vor einigen Jahren war es Volkswagen of America, die als schlechten Aprilscherz eine Namensänderung in „Voltswagen“ ankündigten. Im aktuellen Fall sind wir aber weit entfernt vom April. Dennoch sorgte die jüngste Ankündigung im Internet für Aufsehen. Dieses Mal ist es Jaguar Land Rover, kurz JLR, die ein neues Branding vorgestellt haben und dazu passend erste Teaser eines Konzeptautos zeigten. Ein Blick auf die Kommentare in den sozialen Netzen sehen die Marke mit langer Tradition aufgrund des neuen Designs bereits im Grab.

„JaGUar“: Kurioses Branding für neue Zielgruppe

Einen tieferen Einblick in die aktuellen Geschehnisse bei Jaguar gibt uns das britische Car Dealer Magazine. Diese beschreiben ein Event des Unternehmens als „halluzinogenen Science-Fiction-Film“. Diese Eindrücke decken sich mit dem, was alle Internetnutzer im YouTube-Teaser zu Gesicht bekommen. Darin ist auch das neue Logo des Autoherstellers, bestehend aus der gemischten Groß- und Kleinschreibung des Namens, zu sehen. Auch Tesla-Chef Elon Musk konnte sich wie so oft einen Kommentar nicht verkneifen und fragte: „Verkauft ihr Autos?“.

Gerry McGovern, Chief Creative Officer bei JLR, bezeichnete die Pläne für die kommenden Jahre als „vollständigen Reset“. Er sagte den anwesenden Journalisten weiter, dass sein Team „nicht an dem weißen Zeug geschnüffelt (hat) – das ist echt“. Es handelt sich also keineswegs um einen verspäteten oder zu frühen Aprilscherz von Jaguar.

Hinter der Designoffensive steckt also mehr als nur eine neue Optik für das Unternehmen. Man will neue, vor allem jüngere Kunden ansprechen. Diese sollen laut dem Managing Director bei JLR, Rawdon Glover, eine „jüngere, wohlhabendere und städtische Bevölkerung“ sein. Personen mit „viel Geld und wenig Zeit“.

Erster Teaser für neues Auto

Es dreht sich auch bei Jaguar zukünftig alles um EVs. Die ersten drei Autos mit Elektroantrieb sollen im Jahr 2026 erscheinen. Eine erste Vorschau gibt es aber schon heute, während weitere Neuheiten bereits in wenigen Tagen folgen sollen. Noch bevor man Anfang Dezember in Miami mehr verraten will, zeigte man auf Instagram einen ersten Teaser für ein neues Konzeptauto. Das Konzept will man im Rahmen der Miami Art Week am 2. Dezember 2024 präsentieren. Dann gibt es hoffentlich auch mehr Details zu den technischen Daten.

Wie das vollständige Auto auf Basis des ersten Bildes aussehen könnte, zeigt The Autopian. Der Ausschnitt der Heckansicht des neuen Jaguar sorgt in den Kommentaren auf Instagram für eine klare Meinung. Dort gab es viele tausende Favoriten für Kommentare, die die Marke etwa als Tod beschreibten oder nach einem Dislike-Button fragten.