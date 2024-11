E-Autos im Angriffsmodus: Ein SUV ist Spitze

Erfolg aus dem Vormonat wiederholt! So lässt sich mit einem Blick auf den Markt für E-Autos zusammenfassen, was sich aktuell Skoda auf die Fahnen schreiben darf. Denn zum zweiten Mal in Folge war der Škoda Enyaq auf Monatsbasis das am häufigsten neu zugelassene Elektroauto in Deutschland. Und das mit deutlichem Abstand. Wobei der Volkswagen-Konzern, zu dem Skoda gehört, noch mehr zu feiern hat.

Volkswagen Group dominiert Elektroauto-Charts

Denn auf dem zweiten Platz rangiert im September-Ranking der E-Auto-Neuzulassungen auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), überraschend eine E-Limousine: der Volkswagen ID.7. Nicht ohne Grund: Dieser Stromer hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Top-Bewertungen in Tests eingefahren – übrigens auch bei inside digital. Und: Die Plätze 3 und 4 gehen im September ebenfalls an Volkswagen, weil sich auch der Volkswagen ID.4, der VW ID.5 – sie sind im Kern nur äußerlich verschieden – und der Cupra Born gut verkauften.

Und Tesla? Weniger erfolgreich! Im Oktober schaffte es das Model Y des erfolgsverwöhnten US-Herstellers nur mit Mühe noch in die Top 10 der am häufigsten hierzulande neu zugelassenen E-Autos. Das Tesla Model 3, einst das beliebteste E-Auto der Deutschen, ist schon länger nicht mehr in den Top 10 vertreten. Letztmals war das im Juni dieses Jahres der Fall – damals noch gerade so gelistet auf dem zehnten Platz mit rund 1.200 Neuzulassungen. Zum Vergleich: Im Oktober 2024 wurde dem Model 3 in Deutschland nur 313 Mal eine neue Betriebserlaubnis erteilt.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Oktober 2024)

Etwas anders sieht die Gesamtlage aus, betrachtet man alle E-Auto-Neuzulassungen von Januar bis Oktober dieses Jahres. Dann steht nämlich das Tesla Model Y auf dem ersten Platz. Gefolgt vom Skoda Enyaq und dem Volkswagen ID.3. Erstmals in den Top 10 auf Jahresbasis gelistet: der Volkswagen ID.7. Dafür hat es der Volvo EX30 (Test) zum ersten Mal seit Mai nicht mehr in die Liste der zehn beliebtesten E-Autos in Deutschland geschafft.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar – Oktober 2024)

Tesla Model Y (24.888 Neuzulassungen) Skoda Enyaq (19.914) Volkswagen ID.3 (17.607) Volkswagen ID.4 / Volkswagen ID.5 (17.359) Cupra Born (12.891) MG Roewe MG 4 (11.665) Audi Q4 e-tron (11.416) BMW iX1 (9.954) Volkswagen ID.7 (9.725) Mercedes EQA (9.181)

Der Marke Volkswagen ist es in Summe übrigens gelungen, die Marktführerschaft am hiesigen E-Auto-Markt auszubauen. Von im bisherigen Jahresverlauf 311.881 neu zugelassenen Elektroautos entfielen 15,8 Prozent auf VW. Den zweiten Platz belegt BMW (10,6 Prozent), gefolgt von Tesla (10,1 Prozent), Mercedes (8,8 Prozent) und Skoda (6,4 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen Audi (6 Prozent), Hyundai (4,7 Prozent), MG Roewe (4,5 Prozent), Seat / Cupra (4,4 Prozent) und Volvo (3,9 Prozent).

In Summe wurden im Oktober übrigens 35.491 E-Autos neu zugelassen; rund 1.000 mehr als im September. Auf Jahresbasis hinkt der E-Auto-Markt dem Vorjahr aber hinterher. Im Oktober vergangenen Jahres waren bereits knapp 425.000 neue E-Autos zugelassen; rund 36 Prozent mehr als im laufenden Jahr.