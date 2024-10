E-Autos schlagen zurück: SUV stürmt an die Spitze

Immer wieder werden E-Autos in Deutschland schlechtgeredet. Medienübergreifend ist von schlechten Verkaufszahlen die Rede, was mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf in weiten Teilen auch nicht wegzudiskutieren ist. Doch im September hat das Elektroauto in Deutschland ein beachtliches Comeback geschafft. Denn die Nachfrage hat spürbar angezogen. Immerhin 16,5 Prozent der Neuzulassungen waren laut aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) mit einem rein elektrischen Antrieb ausgestattet. Besser lief es für Stromer im bisherigen Jahresverlauf am deutschen Automobilmarkt nie.

Skoda Enyaq grüßt von der E-Auto-Spitze

Überraschend auch: Das beliebteste E-Auto war hierzulande im vergangenen Monat ein Fabrikat, das im tschechischen Mladá Boleslav vom Band rollt: der Škoda Enyaq (Test). Schon im Oktober und November vergangenen Jahres führte das SUV der Volkswagen-Tochter die Spitze der E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland an. Und seitdem hat er sich auf Monatsbasis nie wieder aus den Top 10 der beliebtesten E-Autos der Deutschen verabschiedet.

Ebenfalls stark: Hinter dem Tesla Model Y sichert sich mit dem Volkswagen ID.7 eine hochpreisige Limousine den dritten Platz im September-Ranking der beliebtesten Elektroautos in Deutschland. Nicht ohne Grund: Das E-Auto fuhr in Tests reihenweise Bestwertungen ein – auch bei inside digital. Ein Comeback hat zudem der Mini Cooper SE geschafft. Nach sieben Monaten schaffte es die BMW-Marke im August, den elektrischen Mini mit einer Überarbeitung wieder in die deutschen Verkaufscharts zu hieven (Platz 6). Im September hat es nun sogar für Platz 5 gereicht.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (September 2024)

Hochgerechnet auf die Neuzulassungen des Gesamtjahres 2024 grüßt weiter das Tesla Model Y von der Tabellenspitze. Der Škoda Enyaq holt aber mächtig auf und hat sich im Jahresranking jetzt den zweiten Platz gesichert. Der Volkswagen ID.3 und die SUV-Modelle ID.4 und ID.5, die beide auf der gleichen Plattform stehen, rutschen entsprechend einen Platz nach hinten.

Schwach nachgefragt war im September übrigens unter anderem der MG 4. Er brachte es auf nur 243 Neuzulassungen. Das E-Auto aus China steht mit Blick auf das Gesamtjahr wegen starker Nachfrage insbesondere im Februar, Mai und Juni aber immer noch hervorragend da.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar bis September 2024)

Volkswagen verkauft die meisten Elektroautos in Deutschland

Mit Blick auf die Marken ist es Volkswagen gelungen, den E-Auto-Marktanteil in Deutschland ein weiteres Mal auszubauen. Er liegt im bisherigen Jahresverlauf bei 15,4 Prozent. Tesla (10,8 Prozent) und BMW (10,7 Prozent) folgen auf den weiteren Plätzen vor Mercedes (8,5 Prozent) und Audi (6,2 Prozent). Vervollständigt werden die Top 10 von Skoda (6 Prozent), Hyundai, MG Roewe (beide 4,8 Prozent) sowie Seat / Cupra und Volvo (beide 4,1 Prozent).