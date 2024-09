Beliebteste E-Autos: Ein deutsches Modell stürmt die Top 5

Spätestens seit der Abschaffung des Umweltbonus ist unübersehbar, dass E-Autos in Deutschland eine schwache Nachfrage erzeugen. Die Stromer stehen sich in den Autohäusern die Reifen platt und viele Hersteller reagieren unter anderem mit knapp kalkulierten Leasing-Angeboten, um den Absatz anzukurbeln. Trotzdem lief es im August 2024 so schlecht wie lange nicht. Gerade einmal 27.024 Elektroautos wurden hierzulande neu zugelassen. Das geht aus neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervor. Nur im Januar lief es in diesem Jahr noch schlechter. Es gibt aber auch eine nennenswerte Überraschung.

Volkswagen ID.7 mit Top-Verkäufen im August

Nein, damit ist nicht gemeint, dass das Tesla Model Y im vergangenen Monat ein weiteres Mal das am häufigsten zugelassene E-Auto in Deutschland war. Und auch die Tatsache, dass der Škoda Enyaq und der Cupra Born die beiden weiteren Podestplätze im Ranking der beliebtesten E-Autos in Deutschland belegen, ist keine Besonderheit. Das war auch im Juli schon so. Dass aber der Volkswagen ID.7 zum ersten Mal überhaupt in die Top 10 auf den vierten Platz schießt, ist ein positives Signal für den krisengeschüttelten Automobilkonzern aus Wolfsburg.

Mit 1.438 Neuzulassungen schaffte es der VW ID.7 sogar, die bisherigen Verkaufskönige des Herstellers, die Modelle ID.3, ID.4 und ID.5, in den Schatten zu stellen. Der ID.3 kam im August nur auf 869 Neuzulassungen. Die nur äußerlich unterschiedlichen Modelle ID.4 und ID.5 schafften zusammen sogar nur 808 neue Betriebserlaubnisse. Das reichte in beiden Fällen nicht einmal für die Listung in den Top 10 des Monats August. Der Erfolg des ID.7 kommt aber nicht von ungefähr. In zahlreichen Testberichten fuhr das Fahrzeug in den vergangenen Wochen Top-Bewertungen ein – auch bei inside digital.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im August 2024

In Summe wurden im bisherigen Jahresverlauf übrigens 241.911 Elektroautos in Deutschland verkauft. Und auch an dieser Stelle wird mehr als deutlich, wie heftig der Absatz von E-Autos in hiesigen Landen hakt. Denn zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres konnte die Automobilbranche bereits mehr als 355.000 Neuwagen mit vollständig elektrifiziertem Antrieb absetzen. Der Absatz ging also um schwindelerregende 47 Prozent zurück. Teil der Wahrheit ist aber auch: Im August vergangenen Jahres liefen die Förderungen für elektrifizierte Dienstwagen aus, was die Nachfrage noch einmal nach oben schnellen ließ.

Beliebteste E-Autos in Deutschland von Januar bis August 2024

In Summe wurden im August rund 197.000 neue Autos für die Nutzung auf deutschen Straßen zugelassen. Damit machten E-Autos in Summe 13,7 Prozent der Neuzulassungen aus. Im Juli waren es nur 12,9 Prozent. Marktführer ist im bisherigen Jahresverlauf Volkswagen (14,9 Prozent) vor Tesla (10,8 Prozent), BMW (10,7 Prozent), Mercedes (8,6 Prozent) und Audi (6,3 Prozent). Komplettiert wird die Top 10 von Skoda (5,5 Prozent), MG Roewe (5,3 Prozent), Hyundai (4,9 Prozent), Volvo (4,3 Prozent) und Smart (4 Prozent).