Elektroauto: Volkswagen zieht die Reißleine Hayo Lücke 2 Minuten

Trübe Aussichten bei Volkswagen: Das Elektroauto kommt nicht so recht in Schwung. Den Volkswagen ID.3 wird der Konzern etwa nur dann los, wenn attraktive Leasing-Konditionen gelten. In der E-Auto-Strategie des Unternehmens wird deswegen jetzt komplett neu gedacht.