So was hast du noch nicht gesehen: Dieser geniale Wischmopp hat eine Geheimfunktion

Du willst nur kurz durchwischen? Dafür musst du in der Regel einen schweren Putzeimer durch die Wohnung tragen, regelmäßig das schmutzige Wasser wechseln und das Ganze dauert viel länger als nötig. Es gibt zwar bereits moderne Saugwischer, die diese Probleme lösen. Aber viele Modelle sind teuer, schwer und machen nach kaum 30 Minuten schlapp. Doch Philips hat jetzt eine Lösung, die sich genau zwischen klassischem Mopp und modernem Saugwischer bewegt – und das zu einem wirklich fairen Preis.

Hygienische Reinigung, lange Laufzeit und hohe Wendigkeit

Der Philips OneUp 5000 Series ist ein elektrischer Wischmopp, der auf den ersten Blick kaum auffällt – er sieht fast wie ein gewöhnlicher Mopp aus. Direkt am Stiel des Geräts sitzen jedoch zwei getrennte Wassertanks: einer für Frischwasser und einer für das aufgesaugte Schmutzwasser. Damit kannst du den Putzeimer in der Abstellkammer stehen lassen, da du frisches Reinigungswasser immer direkt dabei hast. Während du wischst, wird permanent sauberes Wasser abgegeben – und das schmutzige Wasser wird sofort separat wieder eingesaugt. Das Ergebnis ist viel hygienischer als mit einem herkömmlichen Mopp und du benötigst kaum Aufwand.

Im Gegensatz zu vielen anderen Saugwischern ist der OneUp 5000 besonders flach gebaut. Das bedeutet: Du kommst problemlos unter niedrige Möbel, Heizkörper oder sogar die Toilette. Auch bei der Akkuleistung spielt das Gerät in einer eigenen Liga. Mit einer einzigen Ladung hält der Akku bis zu 70 Minuten durch, mehr als doppelt so lange wie viele moderne Saugwischer. Damit kannst du ohne Unterbrechung selbst größere Wohnungen oder ganze Häuser reinigen. Der Wischkopf lässt sich weiterhin um 360 Grad drehen, was dir das Putzen sehr erleichtert – vor allem in engen Ecken oder um Tischbeine herum.

Schneller sauber und schneller wieder trocken

Weil du das Wasser nicht manuell auswringen musst und der Boden kaum nass zurückbleibt, sparst du mit dem Philips OneUp einiges an Zeit. Philips verspricht, dass du mit dem Gerät bis zu zweimal so schnell fertig bist wie mit einem klassischen Mopp. Und da das Schmutzwasser sofort wieder aufgesaugt wird, trocknet der Boden wesentlich schneller. Je nach Bodenart oder Verschmutzungsgrad kannst du zwischen zwei Reinigungsstufen wählen und so die Wasserabgabe anpassen. Ebenfalls praktisch: Nach dem Einsatz lassen sich die Wischpads bequem in der Waschmaschine reinigen – die Hände bleiben sauber und du musst dich um nichts weiter kümmern.

Im Lieferumfang bekommst du nicht nur den elektrischen Wischmopp selbst, sondern auch ein Wischpad, ein USB-Ladekabel und eine Reinigungslösung. Damit ist das Gerät sofort einsatzbereit – egal ob auf Hartholz, Fliesen, Stein, Laminat oder Parkett.

Elektrischer Wischmopp von Philips: Jetzt bei MediaMarkt zum Tiefpreis

Normalerweise liegt der UVP für den Philips One Up 5000 bei knapp 180 Euro. Doch aktuell bekommst du ihn bei MediaMarkt für nur 139 Euro – ein Preis, den laut Preisvergleich kein anderer Anbieter unterbietet. Damit erhältst du ein leistungsstarkes Reinigungsgerät, das die Vorteile eines klassischen Mopps und hochpreisiger Saugwischer clever vereint – allerdings zu einem kleinen Preis.

