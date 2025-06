Ohne Paywall und Werbung: Lies tausende Magazine & Zeitungen jetzt 1 Monat lang komplett kostenlos

Wenn du regelmäßig Magazine und Zeitungen liest, kennst du sicher das Problem: Die Kosten summieren sich schnell, und ständig verschiedene Hefte herumzutragen ist alles andere als praktisch. Genau hier setzt Readly an. Mit der praktischen Lese-Flatrate bekommst du für nur einen Preis Zugriff auf eine riesige Auswahl an internationalen und deutschsprachigen Titeln – jederzeit und überall, bequem auf deinem Smartphone oder Tablet. Und das Beste daran: Im Moment kannst du das Ganze einen Monat komplett kostenlos testen. Was dich in der App erwartet und warum sie ein echter Gamechanger ist, erfährst du hier.

Dein persönlicher Zeitungskiosk – immer griffbereit in der Tasche

Wir kennen es alle: Du klickst dich durch mehrere Websites, wirst von nerviger Werbung überflutet und dann ist der Artikel, den du lesen willst, hinter einer Paywall versteckt. Wenn du wirklich hochwertigen Journalismus genießen möchtest, brauchst du oft bezahlte Abos – teils für mehrere Zeitschriften. Das ist teuer, unübersichtlich und unpraktisch. Mit Readly hast du dieses Problem nicht. Hier bekommst du geballten Lesestoff in einer einzigen App.

Egal, ob du dich für Sport, Politik, Wirtschaft, Garten, Mode, Technik, Stars oder kreative DIY-Themen interessierst – bei Readly findest du mit Sicherheit genau das, was dich begeistert. Die App verwandelt dein Handy oder Tablet in eine digitale Bibliothek voller aktueller Ausgaben und älterer Hefte. Du kannst stöbern, dich inspirieren lassen oder dich einfach auf den neuesten Stand bringen, ganz ohne dabei durch Werbeanzeigen oder Paywalls ausgebremst zu werden.

Readly Lese-Flat mit über 8.000 Magazinen und Zeitungen zur Auswahl

Die Auswahl kann sich sehen lassen: Zu den mehr als 8.000 verfügbaren Magazinen gehören renommierte Titel wie Time Magazine, National Geographic, Cosmopolitan, Auto Motor Sport, Gamestar, Computer Bild oder Die Welt. Und auch Neuzugänge wie WirtschaftsWoche, Vogue, Glamour und viele weitere bereichern die Plattform. Auch Kinder kommen nicht zu kurz – mit Ausgaben wie National Geographic Kids, „Prinzessin Lillifee“ oder „Dinosaurier“ wird auch für kleine Leseratten lehrreicher und unterhaltsamer Lesestoff geboten.

Readly: Leseabo für die ganze Familie – aber nur einmal zahlen

Mit einem Readly-Abo kannst du die App auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig nutzen – ideal also für Familien. Du kannst individuelle Profile anlegen, sodass jeder im Haushalt auf seine persönlichen Interessen abgestimmte Inhalte erhält. Ein weiteres Highlight: Du musst nicht einmal ganze Hefte durchblättern, wenn du es nicht willst. Der mobile Modus ermöglicht es dir, gezielt einzelne Artikel zu lesen. Eine integrierte KI analysiert dein Leseverhalten und schlägt dir automatisch Beiträge vor, die perfekt zu deinen Interessen passen. So entdeckst du Inhalte, die du sonst vielleicht nie gefunden hättest.

Mit einem Abo auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig lesen

Neben dem Komfort hat Readly auch einen grünen Vorteil: Du schonst durch das digitale Lesen Ressourcen und verzichtest auf Papier, Druck und Versand. Keine Papierberge mehr auf dem Couchtisch, kein Schleppen von Zeitschriften im Urlaub – stattdessen hast du deine gesamte Magazin-Bibliothek immer dabei.

Readly 1 Monat komplett gratis, danach für unter 15 Euro

Und jetzt wird es richtig spannend: Aktuell kannst du Readly einen Monat lang komplett kostenlos testen – und in dieser Zeit unbegrenzt alle Inhalte lesen, inklusive älterer Ausgaben. Nach dem Gratis-Monat kostet das Abo nur 14,99 Euro monatlich. Wenn du den Familienzugang nutzt, kannst du dir die Kosten sogar mit deinen Liebsten teilen. Das macht das Angebot nicht nur vielseitig, sondern noch preiswerter.

