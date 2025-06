MediaMarkt: AVM-Schnäppchen verbessert deine WLAN-Verbindung deutlich

Die Standardlösung wäre ein herkömmlicher WLAN-Repeater. Je nach Größe deiner Wohnung ist dieser aber nicht immer ausreichend. Decken und Wände beeinflussen das Signal eines Repeaters deutlich. Der Nachteil: Das Netz wird zwar technisch größer, die Verbindung ist oft aber nur halb so schnell wie direkt neben dem Router. Den Unterschied machen Powerline-Adapter. Praktischerweise bekommst du bei MediaMarkt gerade ein solches Set vom beliebten Hersteller AVM. Ob dieses Angebot auch für dich etwas sein könnte? Wir schauen nach.

Das Powerline-Adapter-Set von AVM

Für aktuell 109 Euro (statt 179 Euro) kommst du bei MediaMarkt an das AVM Fritz! Powerline 1260E WLAN-Set. Damit greifst du ein ziemlich gutes Schnäppchen ab, wie der Preisvergleich zeigt. Andere Händler verlangen weitaus mehr.

Das Bundle besteht aus zwei Komponenten. Einmal den 1120E-Adapter, den du in der Nähe deines Routers in eine Steckdose stecken musst. Du verbindest ihn anschließend per LAN-Kabel mit dem Router. Nummer zwei, den 1260E-Adapter, platzierst du dort, wo du den WLAN-Empfang brauchst – also in dem Bereich, wo das normale Netz nicht mehr ausreicht.

So sehen die AVM Powerline-Adapter aus

Einmal eingesteckt und verbunden, nutzen die Powerline-Adapter die Stromleitung, um Daten zu übertragen. Darin liegt der entscheidende Vorteil zu einem herkömmlichen Repeater, denn das Stromnetz lässt sich nicht durch Wände oder Etagen beeinflussen. Du erreichst mit diesem Set eine Geschwindigkeit von bis zu 1.200 Mbit/s, was sich ideal zum Streamen von 4K-Inhalten oder zum Download großer Datenmengen eignet.

Die Powerline-Adapter integrieren sich bei einer bereits vorhandenen Fritz!Box automatisch ins WLAN-Mesh-Netzwerk. Du kannst sie aber auch verwenden, wenn dein Router von einem anderen Hersteller ist. Die Mesh-Funktionen entfallen dann jedoch.

Kaufen, oder nicht?

Wenn du in einer großen Wohnung oder einem mehrstöckigen Haus wohnst, wirst du mit diesem Set garantiert glücklicher als mit einem herkömmlichen Repeater. Dank Plug&Play kannst du problemlos noch weitere Adapter integrieren und dein WLAN-Netzwerk ausbauen. Günstiger als für 109 Euro kommst du zudem bei keinem anderen Händler dran.

