Schon vor Marktstart: Dieses Samsung-Handy ist mit Vertrag günstiger als ohne

Während das neue Samsung Galaxy S25 schon wenige Wochen nach Marktstart beginnt, merklich im Preis zu sinken, bemerken wir selbiges bei einem anderen Handy der Marke – wo das sogar noch bemerkenswerter erscheint.

Neues Samsung-Handy gleich günstig mit Tarif

Denn das neu präsentierte Galaxy A56 ist vom Start weg als Mittelklasse-Smartphone nicht ganz so teuer wie die S-Klasse. Das bedeutet, dass es Tarifanbietern eigentlich auch schwerer fällt, effektiv negativ bepreiste Angebote zu realisieren. Also so, dass sie mit Tarif per Gesamtkosten günstiger sind, als würde man sich das Handy so kaufen. Aber genau das haben wir jetzt schon erstaunlich früh so vorgefunden.

Mit Tarif im Vodafone-Netz

Hat das Samsung Galaxy A56 dein Interesse geweckt, bietet der Anbieter Logitel jetzt einen richtig spannenden Vorbesteller-Deal. Das Mittelklasse-Modell erscheint kommende Woche und man kann es jetzt in Kombination mit der Otelo Allnet-Flat Classic schnappen. Die „Doppelter-Speicher“-Aktion ist dabei aktiv, Vorbesteller bekommen nämlich 256 GB statt 128 GB Gerätespeicher.

Der Handyvertrag packt 30 GB im 5G-Netz von Vodafone und liefert eine maximale Download-Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Dafür zahlt Ihr monatlich 19,99 Euro, sowie einmalig 1 Euro für das Gerät. Die Anschlussgebühr lässt sich nach Vertrags-Aktivierung in der Vodafone-App erstatten. Behältst du deine alte Rugnummer, winkt noch ein Wechselbonus über 50 Euro. Last but not least gibt’s von Logitel noch einen 20-Euro-Amazon-Gutschein on top. Wer im Kopf mitgerechnet hat, landet bei Gesamtkosten (Gutscheine und Boni schon eingerechnet) von 410,76 Euro.

→ Zum Deal

Im U28-Tarif für Young-Kunden gibt’s 32 GB und sogar 100 MBit/s 5G/LTE-Speed im Netz.

Effektiv negativer Gesamtpreis

Samsung wirft das Gerät (256 GB) mit einem Startpreis von 529 Euro auf den Markt. Ziehen wir das von den Gesamtkosten ab, wird’s negativ. Natürlich bzw. leider zahlt dir hier niemand Geld zurück. Aber der negativ gelesene Effektivpreis von -4,92 Euro pro Monat ist ein starkes Indiz dafür, dass wir es mit einem starken Deal zu tun haben.

Logitel stellt eine Auslieferung des Geräts ab 17.3. in Aussicht. Die Speicher-Verdoppel-Aktion gilt noch bis in den April hinein – wie lange die anderen Aktions-Vorteile dieses Deals noch gültig sind, ist nicht bekannt.

