„Mit dem neuen Mobilfunkvertrags-Portfolio wird die Zahl der Tarife bei O2 auf sechs von zuvor elf reduziert“, heißt es von O2 selbst zur Einführung der neuen Tarife. Diese sind ab 6. November buchbar. Gleichzeitig sind die gestrichenen Tarife dann nicht mehr erhältlich. Unter ihnen sind ausgerechnet jene Tarife, mit denen O2 bis vor Kurzem ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Es handelt sich dabei um die unlimitierten Datenflatrates, deren Übertragungsraten gedrosselt sind. Nur noch am heutigen Dienstag kannst du beispielsweise den Tarif O2 Mobile Unlimited Basic für unter 30 Euro monatlich buchen, mit dem du so viele Daten übertragen kannst, wie du willst – allerdings niemals schneller als mit 3 Mbit/s.

Das sind die neuen Tarife

Diese Flatrates wird es ab morgen nicht mehr geben. Mitbewerber 1&1 hatte gerade erst vergleichbare Angebote eingeführt. Die neuen O2-Tarife erhalten jeweils höhere Datenpakete als zuvor bei gleichem Preis. Weiterhin gibt es unverändert durch den Grow-Vorteil kostenlose zusätzliche 1 bis 10 GB monatlich pro zusätzlichem Vertragsjahr, wenn du dich für einen Tarif mit mindestens zwei Jahren Laufzeit entscheidest. Das neue O2 Mobile Portfolio startet mit dem Einsteigertarif O2 Mobile S und 10 GB Datenvolumen (19,99 Euro monatlich) und reicht bis zum O2 Mobile XL mit 300 GB (49,99 Euro). Für Vielsurfer bietet O2 weiterhin den Unlimited on Demand (10 GB pro Tag, weitere 2 GB nachbuchbar) für 59,99 Euro oder den O2 Mobile Unlimited Max (unlimitiertes Datenvolumen) für 99,99 Euro an.

Zum Start der neuen Tarife bietet O2 bis Februar eine Promotion an, bei der Neukunden die Tarife günstiger bekommen. Anders als sonst handelt es sich dabei aber um einen „lebenslangen“ Rabatt, also gültig, solange du den Tarif nicht umstellst. O2 Mobile M (30 GB) gibt es 5 Euro günstiger (24,99 Euro), L ( 100 GB) und XL (300 GB) jeweils 10 Euro günstiger. Den Unlimited on Demand-Tarif bekommst du für 44,99 Euro und somit 15 Euro günstiger. Keinen Rabatt gibt es beim Mobile S und dem Unlimited Max. Für alle Tarife gilt jedoch ein Kombirabatt von 50 Prozent für den zweiten Vertrag.

O2 Mobile: Neue Tarife im Überblick

Stand: 17.10.2025 O2 Mobile S O2 Mobile M O2 Mobile L O2 Mobile XL O2 Mobile Unlimited Max O2 Mobile Unlimited on Demand Datenvolumen 10 GB 30 GB 100 GB 300 GB Flatrate 10 GB/Tag + 2 GB Pakete per SMS kostenlos nachbuchbar O2 Grow (nur bei 24 Monaten Laufzeit) + 1 GB monatlich Extra pro Vertragsjahr + 5 GB monatlich Extra pro Vertragsjahr + 10 GB monatlich Extra pro Vertragsjahr + 10 GB monatlich Extra pro Vertragsjahr maximaler Downstream 300 Mbit/s 300 Mbit/s 300 Mbit/s 300 Mbit/s 300 Mbit/s 300 Mbit/s maximaler Upstream 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Netze GSM, LTE, 5G GSM, LTE, 5G GSM, LTE, 5G GSM, LTE, 5G GSM, LTE, 5G GSM, LTE, 5G Telefonie Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate EU-Roaming enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) Grundkosten 19,99 Euro 29,99 Euro



bei Buchung bis 4.2.2025 24,99 Euro 39,99 Euro



bei Buchung bis 4.2.2025 29,99 Euro 49,99 Euro



bei Buchung bis 4.2.2025 34,99 Euro 99,99 Euro

59,99 Euro



bei Buchung bis 4.2.2025 44,99 Euro Einrichtungspreis 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Vertragslaufzeit 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat buchbar ab 6. November buchbar ab 6. November buchbar ab 6. November buchbar ab 6. November buchbar ab 6. November buchbar ab 6. November

Weitere Rabatte gibt es für bestimmte Zielgruppen. Junge Leute (bis 29 Jahre) erhalten bis zu 20 Euro Preisvorteil sowie ein doppeltes Datenvolumen bei allen Tarifen bis zum Mobile L. Der spezielle Junge Leute-Vorteil gilt auch in Kombination mit Hardware-Bundles. Für Kunden ab 60 Jahren gibt es einmalig im deutschen Markt ebenfalls bis zu 20 Euro Preisvorteil auf den Tarif und ein zusätzliches Service- und Sicherheitspaket, das den O2 Onlineschutz und die Nutzung der Helferline beinhaltet. Sie bietet bis zu 120 Minuten telefonischen Support für technische Themen aller Art.

Solltest du dich für die aktuellen O2-Tarife interessieren: Über diesen Link und mit dem Gutscheincode O2DEAL50 bekommst du alle Tarife dauerhaft mit 50 Prozent Rabatt – aber nur noch heute.