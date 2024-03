O2 Mobile Unlimited on Demand heißt der etwas sperrige Name des neuen Mobilfunktarifes, den O2 nach Ostern erstmals vermarkten will. Der Münchner Mobilfunker positioniert den Tarif als Datenflatrate, die aber keine sein soll. Warum? Um unlimitiert Daten übertragen zu können, musst du mehrmals SMS schicken mit einer Aufforderung, weitere Daten nutzen zu können. Denn ansonsten fällt nach 10 GB Daten pro Tag (!) der virtuelle Stift, die Datenübertragung wird auf 384 kbit/s gedrosselt und erst ab Mitternacht die Surfgeschwindigkeit wieder erhöht.

Dass du bei einem Mehrbedarf von 10 GB am Tag Daten kostenlos nachbuchen musst, unterscheidet ihn vom bisherigen Premium-Tarif, dem O2 Mobile Unlimited Max. Jede SMS, die du nach dem Verbrauch von 10 GB verschickst, erlaubt dir weitere 2 GB Highspeed-Traffic. Das Nachbuchen der 2-GB-Pakete soll binnen weniger Sekunden möglich und kostenlos sein. Dafür ist der Grundpreis mit 59,99 Euro recht hoch und deutlich über dem O2 Mobile unlimited smart. Der Smart-Tarif erlaubt dir – wie der Max – die unlimitierte Datenübertragung, ist aber auf 15 Mbit/s gedrosselt. Der neue Unlimited on Demand-Tarif hingegen erlaubt – wie der Max – bis zu 300 Mbit/s per LTE und 5G im In- und Ausland.

Der neue Tarif ist offiziell zunächst als Aktionstarif positioniert. Offiziell soll er zunächst einmal nur bis zum 2. Juli erhältlich sein. Dabei hast du die Wahl zwischen einer Flex- und einer Laufzeit-Variante mit 24 Monaten. Die Bereitstellungskosten liegen bei 39,99 Euro. Ein Tarifwechsel für Bestandskunden sei im Rahmen einer Vertragsverlängerung möglich, heißt es von O2. Andere Daten-Flatrates gibt es schon ab 17,99 Euro monatlich.

Wie gut ist der neue O2-Tarif?

Mit dem O2 Mobile Unlimited on Demand will O2 der offenbar wachsenden Nachfrage nach unlimitierten Datenflatrates gerecht werden, ohne hohe Kosten zu verlangen. Allerdings ist das mit den hohen Kosten relativ, denn der Preispunkt von knapp 60 Euro war einst jener für die unlimitierte Datenflatrate ohne SMS-Nachbuchung. Dann jedoch hob O2 – vermutlich wegen zu hoher Belastung des eigenen Netzes – die Kosten auf jetzt knapp 100 Euro an. Übrigens: Aktuell gibt es die Unlimited-Flatrate in der Variante mit 24 Monaten Mindestlaufzeit für 69,99 Euro monatlich statt 99,99 Euro.

Mit dem Kniff der SMS-Nachbuchung zwingt O2 die Nutzer dieses Tarifes jetzt mehr oder weniger zu einer Nutzung im Smartphone und zur aktiven Nachbuchung von Daten. Das könnte den Tarif für die Nutzung in einem Router, die eine deutlich höhere Last verursacht, unattraktiv machen. Für die meisten Smartphone-Anwendungen sollte aber auch der 40-Euro-Tarif O2 Mobile unlimited smart mit bis zu 15 Mbit/s ausreichen.

Stand: 20.03.2024 O2 Mobile Unlimited Basic O2 Mobile Unlimited Smart O2 Mobile Unlimited Max O2 Mobile Unlimited on Demand Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate 10 GB/Tag + 2 GB Pakete per SMS kostenlos nachbuchbar maximaler Downstream 3 MBit/s 15 MBit/s 300 Mbit/s 300 Mbit/s maximaler Upstream 3 MBit/s 10 MBit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Netze GSM, LTE, 5G GSM, LTE, 5G GSM, LTE, 5G GSM, LTE, 5G Telefonie Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate EU-Roaming enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) Grundkosten 29,99 Euro 39,99 Euro 99,99 Euro

(Aktion bei 2 Jahren Laufzeit: 69,99 Euro) 59,99 Euro Einrichtungspreis 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Vertragslaufzeit 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat Multicard 10 Euro/SIM 10 Euro/SIM 10 Euro/SIM 10 Euro/SIM hier buchen hier buchen hier buchen buchbar ab 2. April

